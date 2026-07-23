Studenti, oprez: Istječe važan rok ako želite u studentski dom, ovo su najvažnije informacije

Sutra do kraja dana traju prijave na natječaj za studentske domove u Zagrebu. Studenti bi rezultate trebali doznati 17. kolovoza.

Natječaj za studentske domove u Zagrebu traje do sutra, 24. srpnja 2026. do kraja dana, odnosno do 23:59 sati. Ako se još uvijek niste prijavili, sada je pravi trenutak da to učinite. Podsjetimo, iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) rekli su da će prvi rezultati natječaja biti poznati 17. kolovoza 2026. na njihovoj web stranici te na oglasnoj ploči u Savskoj 25.

Najvažnije informacije o prijavi za studentski dom

Natječaj se prvi put provodi u potpunosti online, a prijave se vrše na ovoj poveznici. Snimili smo detaljan vodič o tome kako se prijaviti za studentski dom, koji možete pronaći ovdje, dok smo u ovom članku objasnili kako se za studentski dom prijavljuju maturanti. Neki studenti imaju izravan upis u dom, dok drugi skupljaju dodatne bodove po raznim segmentima, na primjer za studiranje na deficitarnim studijima. Koji su to možete pronaći ovdje.

Kandidati u prijavi imaju priliku navesti dvije kategorije smještaja u kojima bi voljeli živjeti, a detaljan vodič kroz svaku kategoriju objavili smo ovdje. Ipak, u nekim se slučajevima može dogoditi da ne ostvarite pravo ni na jedan od tih prioriteta, a objašnjenje možete pronaći u ovom članku.

906 kreveta manje

Podsjetimo, ove je godine u zagrebačkim studentskim domovima 906 kreveta manje. Razlog je taj što V. kategorija smještaja, točnije paviljoni 5 i 6 u Studentskom domu Stjepan Radić, ove godine idu u obnovu. Obnovit će se i 8. paviljon u Studentskom domu Lašćina.

Studentski centar zato će imati manje prihoda, pa je i to jedan od razloga povećanja cijena studentskih domova treću godinu zaredom. Zbog nezadovoljstva studenata opsežno smo izvještavali o toj temi. Očitovao se SCZG, dok smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) upitali hoće li povisiti iznose socio-ekonomskih stipendija. Nakon njihova odgovora studenti su pokrenuli peticiju, a mi smo o svemu upitali studentskog predstavnika Gordana Kragića te mlade iz dviju stranaka, HDZ-a i SDP-a.