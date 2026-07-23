Zagrebački fakultet oglasio se oko uhićenog profesora: Zabranjuju mu rad sa studentima

Ekonomski fakultet u Zagrebu donio je odluku da se Vuletić, nakon optužbe za spolno uznemiravanje, isključi iz rada sa studentima.

Profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dominik Vuletić nedavno je uhićen zbog sumnje da je sredinom lipnja ove godine spolno uznemiravao studenticu te mu je određen istražni zatvor. Sada se oglasio i Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Fakultet mu zabranio rad sa studentima

S fakulteta navode da je odlučeno da se Vuletić do daljnjeg isključen sa svih aktivnosti koje uključuju rad sa studentima.

- S obzirom na izvanredne okolnosti slučaja koji se odnosi na jednog zaposlenika Fakulteta, Ekonomski fakultet – Zagreb odmah je poduzeo mjere u okviru svojih zakonskih ovlasti radi zaštite studenata, zaposlenika i nesmetanog odvijanja nastavnog procesa. Fakultet je od nadležnih institucija zatražio službene i cjelovite informacije o okolnostima predmetnog slučaja i statusu zaposlenika. Nakon njihova zaprimanja razmotrit će se sve relevantne činjenice i poduzeti daljnje radnje u skladu sa zakonima, podzakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i internim aktima Fakulteta. S obzirom na okolnosti slučaja i navode koji su predmet kaznenog postupka, ne prejudicirajući njegov ishod, Fakultet je poduzeo navedene preventivne mjere radi zaštite sigurnosti, prava i dobrobiti studenata te osiguravanja nesmetanog odvijanja nastavnih i drugih aktivnosti. Slijedom navedenoga, 20. srpnja 2026. godine donesena je Odluka o isključenju zaposlenika iz rada sa studentima. Zaposlenik je do daljnjega isključen iz svih aktivnosti koje uključuju neposredan ili posredan kontakt sa studentima, priopćio je Ekonomski fakultet.

'Sigurnost, dostojanstvo i dobrobit studenata trajni su prioritet Fakulteta'

Ističu i da na fakultetu poštuju načelo presumpcije nedužnosti i pravo svake osobe na pravičan postupak. No naglašavaju da imaju obavezu pravodobno reagirati i poduzeti odgovarajuće mjere kada okolnosti pojedinog slučaja mogu utjecati na sigurnost studenata, integritet nastavnog procesa ili povjerenje članova akademske zajednice.

- Sigurnost, dostojanstvo i dobrobit studenata trajni su prioritet Fakulteta. Svaki navod koji može upućivati na ugrožavanje njihovih prava ili sigurnosti Fakultet će razmotriti ozbiljno, odgovorno i bez odgađanja, postupajući u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s nadležnim tijelima. Fakultet ujedno ima pravo i dužnost štititi ugled i dostojanstvo svojih brojnih zaposlenika koji svakodnevno predano, odgovorno i profesionalno obavljaju nastavne, znanstvene, stručne i administrativne poslove. Postupci ili optužbe povezani s pojedincem ne smiju se neopravdano poistovjećivati s radom i vrijednostima cijele institucije niti dovoditi u pitanje profesionalnost zaposlenika. Ekonomski fakultet – Zagreb nastavit će pratiti razvoj situacije te će, kada za to bude postojao zakonski i institucionalni temelj, pravodobno obavještavati javnost o eventualnim daljnjim postupanjima, priopćeno je s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je Vuletić uhićen zbog sumnje na takav čin. Isto se dogodilo 2020. godine. Jedna 20-godišnja studentica tad ga je prijavila navodeći da joj je slao neprimjerene poruke i dirao po tijelu. Nakon njene prijave, kazneno ga je prijavila policija te je predan u pritvor, međutim Državno odvjetništvo ga je pustilo da se brani sa slobode uz mjere opreza, a taj postupak još nije zaključen.