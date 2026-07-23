Gasi se još jedno veleučilište i to u Zagrebu, objavljeno što će biti sa studentima

Privatno Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija u Zagrebu (VSITE) donijelo je odluku o prestanku obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja te će zaključno s akademskom godinom 2025./2026. završiti s izvođenjem nastave i drugih akademskih aktivnosti, izvijestilo je Sveučilište Algebra Bernays. To Sveučilište i VSITE sklopili su sporazum o suradnji i preuzimanju studenata, kako bi studentima omogućili nastavak studiranja bez prekida.

- Studentima VSITE-a koji iskažu interes omogućuje se nastavak studija na odgovarajućem prijediplomskom ili diplomskom studiju Sveučilišta Algebra Bernays. Prije upisa za svakog će se studenta provesti pojedinačni postupak priznavanja položenih ispita, ostvarenih ECTS bodova i drugih izvršenih studijskih obveza te će se, prema potrebi, utvrditi razlikovne obveze. Posljednji, jesenski ispitni rok u akademskoj godini 2025./2026. održat će se na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays, gdje će se od rujna odvijati i preostale akademske aktivnosti VSITE-a. Studenti koji odluče nastaviti studij na Sveučilištu Algebra Bernays pridružit će se akademskoj zajednici Sveučilišta od akademske godine 2026./2027., priopćeno je sa Sveučilišta Algebra Bernays.

Studenti VSITE-a trebaju obaviti nekoliko koraka

Navode i da će tijekom prijelaznog razdoblja VSITE i Sveučilište Algebra Bernays studentima zajednički 'pružati sve potrebne informacije o postupku prijelaza, priznavanju prethodno ostvarenih obveza, rokovima upisa i drugim administrativnim pitanjima kako bi nastavak studiranja protekao što jednostavnije i bez prekida.'

Do 31. srpnja studenti koji žele prijeći na Sveučilište Algebra Bernays trebaju popuniti obrazac za iskaz interesa na webu Algebre. To je prvi korak u upisnom postupku za jesenski upisni rok. Drugi korak je samostalna provjera priznavanja kolegija. Kandidati će dobiti pristup aplikaciji, putem koje mogu vidjeti koji kolegiji i ECTS bodovi će im biti priznati. Sam upis na studij treći je korak, a upisi na studijske programe Sveučilišta Algebra Bernays provodit će se od 25. kolovoza do 25. rujna 2026.

- Nakon 25. kolovoza studenti koji su ispunili obrazac za iskaz interesa primit će detaljne informacije o postupku upisa i potrebnoj dokumentaciji. Budući da će studentima VSITE-a jesenski ispitni rokovi trajati do 18. rujna 2026., konačan postupak priznavanja kolegija i ECTS bodova te upis na studij moći će se provesti nakon dostave službenog prijepisa ocjena i ispisnice. Nakon toga svaki će student dobiti individualnu informaciju o priznatim kolegijima, ostvarenim ECTS bodovima i terminu za upis, izvijestilo je Sveučilište Algebra Bernays.

Pravo upisa preko Postani student ostvarilo dvoje kandidata, u 2025. VSITE-u počelo novo ocjenjivanje

Prema podacima o upisima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, putem sustava Postani student VSITE je u 2026. upisivao studente na izvanredni i redoviti studij informacijske tehnologije. Ukupno je bilo 150 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je dvoje kandiidata.

Napomenimo kako je VSITE bio u postupku reakreditacije započetom prošle godine, a to vanjsko vrednovanje svakih pet godina provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Ocjenjuje se tako kvaliteta visokih učilišta, odnosno je li i u kojoj mjeri njihov rad usklađen s nacionalnim zakonskim kriterijima, europskim standardima i smjernicama te međunarodnim trendovima.

Pet je tematskih cjelina koje se vrednuju: upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, studijski programi i programi cjeloživotnog učenja, učenje i poučavanje usmjereni na studenta – nastavni proces i podrška studentima, nastavnički kapaciteti i infrastruktura visokog učilišta te znanstvena/umjetnička i stručna djelatnost. Na temelju tih ocjena moguće je više scenarija: izdavanje dopusnice za daljnji rad, odgađanje dopusnice pismom očekivanja u kojem fakultet ima rok da popravi manjkavosti ili se ustanovi ukida dopusnica, odnosno zabranjuje daljnji rad. AZVO na svojim mrežnim stranicama zasad nije objavio konačni ishod postupka reakreditacije započetog 2025.

No prethodna reakreditacija nije prošla glatko. VSITE-u je nakon procesa vrednovanja Ministarstvo obrazovanja izdalo pismo očekivanja s rokom od tri godine za popravak nedostataka. U 2022. Ministarstvo im je potvrdilo dopusnicu, odnosno VSITE je ispunio uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.