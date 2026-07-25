Ovih 5 stvari sigurno će vam se dogoditi ako idete živjeti u studentski dom: Evo što vas čeka

Jeste li uopće živjeti u domu ako bar jednom niste otključavali pogrešnu sobu? Umjesto 315, uporno sam otključavala 415, i nisam jedina.

Ako ste ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu, zasigurno će vam se dogoditi bar jedna od situacija iz nastavka. Nakon što spremite sve stvari koje su vam potrebne za što ugodniji život u domu, pripremite se i na ovo.

# Izgubit ćete ključ od sobe

Dosta nezgodno, prvenstveno zbog toga što u tom slučaju ne postoji mogućnost izrade novog ključa, već morate promijeniti cijelu bravu, što će vas koštati. Cijena cilindra i dvaju ključeva za primjerice I. kategoriju smještaja u Zagrebu premašuje 60 eura, što i nije baš jeftino za studentski budžet.

Stoga brojni studenti gubitak ključa ne prijavljuju odmah, već se uzdaju u to da će ga pronaći među stvarima, ili da će ga netko pronaći i vratiti im ga. Pa su tih dana, tjedana ili mjeseci ovakvi natpisi na vratima domskih soba najnormalnija pojava. foto: Privatna arhiva

Pronađeni domski ključevi uglavnom osvanu u domskim Facebook grupama, u koje se svakako vrijedi učlaniti. Samo nemojte biti ona osoba koja pronađe ključ, napiše objavu i ostavi ga tamo gdje ga je pronašla. Ako ste u mogućnosti, odnesite ga bar na portirnicu studentskog doma, koja uglavnom radi 24 sata dnevno.

# Pogriješit ćete sobu

Dvaput mi se dogodilo da sam pokušala otključati sobu koja - nije moja. Stanovala sam u sobi 15 na trećem katu, dakle u sobi broj 315. Točno ispod moje sobe nalazila se soba 215, a točno iznad 415. Ako ste 'mislima daleko' i ne pratite jeste li se popeli na svoj kat, u mom slučaju treći, vrlo lako možete zalutati na pogrešni. Hodnici su identični tako da će vam nešto biti neobično tek ako se dobro zagledate i vidite da, na primjer, nema tepiha vaših docimerica.

Nisam se zagledala pa sam stavila ključ u bravu i počela ga okretati. Na sreću, u sobi nije bilo nikoga. Jedino logično objašnjenje koje mi je u tom trenutku prošlo glavom bilo je da je cimerica prijavila da je izgubila ključ pa da su nam promijenili bravu. Ipak, ubrzo sam vidjela da iznad sobe piše 415. Dogodilo mi se i obratno, da je netko greškom ušao u moju sobu, ali bar sam znala da nisam jedina.

# Zaštitari će vam pokucati na vrata

Bar ako ćete biti 'od partyjanja' i ako ćete druženja organizirati u svojoj sobi. Zaštitari ponekad idu u redovnu kontrolu domskih hodnika pa lako primijete da je u nekoj sobi, ili čajnoj kuhinji, previše ljudi. Osim toga, party ponekad bude toliko glasan da ga čuju i izvana, a postoji i mogućnost da će vas susjedi prijaviti. Zaštitari će vas uglavnom 'rastjerati', a možda napišu i pokoju opomenu, zbog čega biste mogli završiti na razgovoru kod domskog upravitelja.

# Družit ćete se s ljudima koje ne poznajete

Vaše će se društvo spontano spojiti s društvom koje nikad prije niste vidjeli. Netko će svirati gitaru u domskom dvorištu pa ćete se ondje okupiti ili će vas pozvati na 'after' u sobu jer je vani prehladno. Neke od ljudi koje ćete tada upoznati možda nikada više nećete vidjeti, ali neki vam možda postanu i najbolji prijatelji.

# Nestat će vam odjeća ili posuđe

Moje mišljenje je da život u domu nema puno mana, ali ovo je definitivno jedna od njih. Veliki broj studenata odjeću suši na zajedničkom hodniku, a sa sušila za veš zna im nestati pokoji komad.

Isto je i s ostavljanjem posuđa u zajedničkoj čajnoj kuhinji na katu - postoji mogućnost da će netko nešto posuditi i neće to vratiti. Većina studenata nema ništa protiv toga da se poslužite posuđem koje su ostavili u kuhinji, ali iskoristite ga, očistite i vratite što prije tamo gdje ste ga pronašli.



*osvrt je stav autorice i ne odražava nužno stavove redakcije