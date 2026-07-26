Vječna dilema, je li studentski život bolji u stanu ili domu: 'Gdje otići plakati!?'

Kako izgleda studentski životu u domu, a kako u stanu, usporedili smo u našem redakcijskom podcastu. Glavna mana doma je - manjak privatnosti.

U novoj epizodi našeg redakcijskog podcasta usporedili smo studentski život u stanu s onim u studentskom domu. Naš novinar Bruno tijekom studija je živio u stanu s roditeljima, dok su Hrvoje i Korana živjeli u studentskom domu.

Najveća prednost doma - cijena

Hrvoje je na prvoj godini studija živio u zagrebačkom Studentskom domu Stjepan Radić, u 6. paviljonu, koji ovog ljeta ide u obnovu. Iduće dvije i pol godine proveo je u Studentskom domu Cvjetno naselje, a protekli semestar u privatnom studentskom domu u Latviji gdje je bio na Erasmusu. Njegov glavni razlog za odabir doma u usporedbi sa stanom bila je - cijena.

- Jednostavno je jako jeftino kad usporediš sa stanovima. Cijene studentskih domova rastu zadnjih godina i opravdano je zapitati se zašto, gdje je taj standard, gdje on raste i što studenti dobivaju. No, tih 50, 90, 120 eura je i dalje puno manje od 300 koliko ti treba za stan s cimerima, kaže Hrvoje.

Isti razlog navela je i Korana koja je tijekom cijeloga studija stanovala u Studentskom domu Stjepan Radić, u III. pa I. kategoriji. Bruno je također iz financijskih razloga nakon srednje škole, kao student, odlučio nastaviti živjeti s roditeljima, dok je nakon studija odselio.

- Mislim da život s roditeljima tijekom studija ima puno prednosti i mana, ovisno o slučaju. Za svoj slučaj bih ipak rekao da je to bila olakotna, a ne otegotna okolnost. Naravno, bilo je trenutaka u kojima sam priželjkivao maknuti se, ali financijski je zaista lakše, a lakše je i jer uvijek imaš nekoga kome se možeš obratiti ako imaš neki problem. Imaš neku sigurnu luku, ali naravno, imaš manje slobode, više obaveza, navodi Bruno.

Kako pronaći dobrog cimera?

Jedan od najvećih strahova studenata koji nemaju dogovorenog cimera ili cimericu jest kakva će ih osoba dočekati u domskoj sobi. Hrvoje i Korana u ovom slučaju savjetuju oglase u domskim Facebook grupama, koje možete napisati ili samo pratiti pa se javiti nekome tko vam se svidi. Važno je napomenuti da, čak i ako 'zabrljate' s odabirom, možda možete tražiti zamjenu.

- Mučilo me naći cimera, htio sam naći nekoga unaprijed, pa sam tražio po Facebook grupama. Napisao sam u oglas što studiram, da volim da je preko noći mrak u sobi, da ne volim da se u sobi uči cijelu noć, da se budim oko 8 i da svaki drugi vikend idem doma. Tu sam opisao što cimer može očekivati od mene. Mislim da je to korisno, to bih savjetovao svima, samo da budu dosta jasni u tim svojim uvjetima i da ne lažu. Ako spavaš s roletama spuštenim, onda to napiši, ako ne, onda to reci, nemoj lagati, savjetuje Hrvoje.

Bruno dodaje da je to primjenjivo i na život u stanu. Niz je stvari oko kojih dvoje sustanara mora pronaći kompromis.

- Na primjer oko kućanskih poslova, tko što radi. Ovisi jesu li ljudi sami od sebe odgovorni ili ne. Ako znate da neka osoba i nije baš takva da će sama sve napraviti, treba konkretizirati koji su čiji zadaci, kaže Bruno.

A kako cimeru iskomunicirati da ti nešto smeta? Korana navodi da je najvažnije ne prešutjeti.

- Meni je jako smetalo kada bi cimerica otišla kući na praznike nakon mene i ne bi iznijela smeće, i onda bih se ja vratila nakon dva tjedna i ta mala soba bi jako smrdjela po tom smeću. Napisala sam joj poruku, poruka nije bila baš najljubaznija, ali cimeru treba reći kada ti nešto smeta, i ne biti bezobrazan. Najgore je šutjeti, smatra Korana.

Manjak privatnosti

Osim malenih soba, Korana i Hrvoje navode još neke mane života u studentskom domu. Jedna od njih je manjak privatnosti, a studenti su po domskim grupama znali tražiti i savjete poput - gdje u domu otići plakati.

- Mana je što nemaš nikakvu privatnost. Meni bi bilo najteže kada bih došao nakon cijelog dana posla ili faksa u sobu, a ne bih bio sam. Toliko si umoran i samo hoćeš doći u sobu i da nema nikog i da možeš zgasiti svjetlo, i onda te u sobi dočeka cimer koji igra igrice ili koji priča na mobitel glasno ili jednostavno živi svoj normalan život. I to je okej, ali tebi nekad treba taj moment da budeš sam i ti to ne možeš. Ne možeš ti u domu realno nigdje pobjeći i biti sam. Gdje plakati? Šetati po nasipu, nemam drugih ideja. U WC, tuševe, teretanu, navodi Hrvoje.

U podcastu smo se dotaknuli i drugih mana, ali i prednosti života u domu. Pitali ste nas i kako učiti u studentskom domu, pa smo se dotaknuli i te teme, a podijelili smo i svoje iskustvo o tome koje su vam stvari nužne za život u domu. Cijelu epizodu podcasta možete pogledati u nastavku.