FOTO Zagrebački faks napokon se vraća u svoju zgradu: Bili su 'raštrkani' na četiri adrese

Više od šest godina nakon zagrebačkog potresa uspješno je završena cjelovita obnova zgrade Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) na Rooseveltovu trgu. S fakulteta ističu da je povijesna zgrada iz 1898. godine obnovom prilagođena suvremenim sigurnosnim, energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad znanstvenika, nastavnika i studenata u desetljećima koja dolaze. Kako su prostori PMF-a na Marulićevevom trgu 9a/19/20 i Roosveltovom trgu 6 izgledali nakon potresa možete pronaći ovdje.

- Neposredno nakon potresa 2020. godine provedene su hitne mjere sanacije kojima su uklonjene neposredne opasnosti te je zgrada privremeno osposobljena za ograničeno korištenje. Nakon što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo poziv za obnovu visokoškolske infrastrukture, PMF je u srpnju 2021. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta obnove zgrade. U okviru projekta financirane su hitne mjere sanacije, izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje građevinskih radova te aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta. Građevinski radovi započeli su u prosincu 2022. godine, a uporabna dozvola za obnovljenu zgradu izdana je u srpnju 2026. godine. Cijeli projekt, od ugovaranja do završetka, trajao je pet godina, odnosno oko pet i pol godina zajedno s pripremom projektne prijave, priopćili su s PMF-a.

Povećana sigurnost građevine u slučaju budućih potresa

Projekt obnove bio je posebno zahtjevan jer je bilo potrebno uskladiti očuvanje vrijedne povijesne arhitekture s primjenom najsuvremenijih građevinskih standarda. Tijekom cijelog procesa projekt je proveden u suradnji s nadležnim konzervatorskim tijelima, a radovi su izvedeni u skladu s konzervatorskim uvjetima kako bi se sačuvala izvorna obilježja zgrade.

- Istodobno, objekt je u potpunosti prilagođen današnjim propisima o potresnoj otpornosti, protupožarnoj zaštiti, zaštiti na radu, energetskoj učinkovitosti i pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti. Među najvažnijim konstrukcijskim zahvatima izvedena je ugradnja armiranobetonskih međukatnih ploča i stubišta, čeličnih nosivih konstrukcija te ojačanje zidova karbonskim vlaknima, čime je značajno povećana sigurnost građevine u slučaju budućih potresa, navode s PMF-a.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 24.917.013,80 eura, a financiran je sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te državnog proračuna. Za same građevinske radove osigurano je gotovo 19 milijuna eura.

Nastava diljem grada

Jedan od najvećih izazova tijekom obnove bilo je osiguravanje kontinuiteta nastave i znanstveno-istraživačkog rada. Biološki odsjek privremeno je djelovao na više lokacija. Nastava se održavala u unajmljenim prostorima upravne zgrade Kraša te u prostorima Veterinarskog fakulteta i Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, dok je dio nastavnih i istraživačkih aktivnosti proveden u zgradama PMF-a na Horvatovcu.

- Takva organizacija rada predstavljala je velik izazov, osobito za praktičnu nastavu i laboratorijski rad koji zahtijevaju specijaliziranu opremu i odgovarajuće uvjete. Unatoč tome, zahvaljujući dobroj organizaciji djelatnika i suradnji s partnerskim institucijama, uspješno su završeni svi nastavni procesi i znanstveni projekti. Tijekom provedbe projekta ostvarena je intenzivna suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, projektantima, stručnim nadzorom, izvođačima radova, konzervatorskim službama i drugim nadležnim institucijama. Redovitim koordinacijama svih sudionika uspješno su rješavani izazovi koji su se pojavljivali tijekom izvođenja ovako složenog projekta, ističu s PMF-a.

'Stvoreni preduvjeti za nastavak izvrsnosti'

Povratak u obnovljenu zgradu, dodaju, predstavlja važan trenutak za najveći odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji okuplja više od 250 djelatnika i provodi znanstvena istraživanja iz raznih grana biologije - botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Obnovljeni prostori, tvrde, omogućit će kvalitetnije izvođenje nastave, učinkovitiji znanstveno-istraživački rad te bolje uvjete za razvoj novih istraživačkih projekata i međunarodne suradnje.

- Nova organizacija prostora dodatno je unaprijedila funkcionalnost zgrade i sigurnost svih korisnika. Iako je građevinska obnova završena, pred Fakultetom je još jedan važan korak - potpuno opremanje obnovljenih prostora. Zbog promijenjene organizacije prostora, novih instalacijskih sustava i dotrajalosti postojeće opreme, velik dio specijaliziranog namještaja nije moguće vratiti u obnovljenu zgradu. Fakultet stoga nastavlja suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te Sveučilištem u Zagrebu kako bi osigurao sredstva za nabavu nove laboratorijske opreme i specijaliziranog namještaja, čime će se omogućiti potpuno stavljanje obnovljene zgrade u funkciju. Završetkom ove obnove ostvaren je jedan od najvažnijih projekata obnove visokoškolske infrastrukture nakon zagrebačkog potresa te su stvoreni preduvjeti za nastavak izvrsnosti Biološkog odsjeka PMF-a u obrazovanju, znanosti i istraživanju, zaključili su s PMF-a.