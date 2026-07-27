Katolički studenti imaju pravo na besplatan smještaj u domu u Zagrebu: Prijave u tijeku

Otvoren je natječaj za besplatni smještaj studenata u Domu sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu. Namijenjen je katoličkim studentima svih fakulteta.

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca otvorila je natječaj za besplatni smještaj studenata u Domu sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu u akademskoj godini 2026./2027. Prema informacijama s web stranice Provincije, potrebno je priložiti nekoliko dokumenata.

Potrebni dokumenti

Jedan od njih je pisana molba s obrazloženjem zbog čega kandidat traži smještaj u Domu sv. Antuna Padovanskoga. Nadalje, potvrdom socijalnog ureda potrebno je potkrijepiti slabo imovinsko stanje u obitelji.

Tu je i pisana preporuka vlastitog župnika koji poznaje kandidata s jamstvom da je kandidat praktični vjernik. Također, potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, krsnog lista, rodnog lista, domovnice i maturalne svjedodžbe te potvrdu o upisanom fakultetu.

Rok za prijavu

Dodatno, ako ih kandidat ima mogu se priložiti potvrde i priznanja o sudjelovanju na natjecanjima na svim nivoima i postignuta priznanja i nagrade, kao i potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad.

Uvjet za produženje boravka u Domu za narednu godinu jest potvrda da je student položio sve ispite iz protekle godine. Prijave na natječaj zaprimaju se do 19. kolovoza, a šalju se na adresu Dom sv. Antuna Padovanskog (za natječaj), Sveti Duh 33, 10.000 Zagreb.