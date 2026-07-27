Sveučilište objavilo gdje upisuju studente u jesenskom roku: Mjesta ostalo i na inače popularnim studijima

Sveučilište u Rijeci objavilo je da se u jesenskom roku može upisati još 1.228 maturanata, a manji broj njih i na neke od poželjnijih studija.

Protekli tjedan na fakultetima je završen ljetni rok upisa, nakon čega su u sustavu Postani student postali dostupni studiji za koje će se provoditi jesenski. Da pojasnimo, fakulteti sami odlučuju o tome hoće li ili ne provoditi jesenski upisni rok, pa čak i ako je na nekom studiju ostalo mjesta, mogu odlučiti da neće upisivati studente. Sveučilište u Rijeci objavilo je i detaljan popis studija za koje se provodi jesenski rok.

Na ljetnom upisnom roku ondje je bilo 3.475 mjesta, dok ih se na nadolazećem jesenskom nudi 1.228, i to na ukupno 52 studija. Nešto mjesta ostalo je i na poželjnijim studijima među maturantima - sestrinstvu, fizioterapiji, a ima i dosta praznih mjesta na fizici, matematici i informatici.

Na medicini i dentalnoj medicini popunjena su mjesta na studijima na hrvatskom jeziku, ali nisu na istovjetnim studijima na engleskom jeziku. Gledajući pojedinačne fakultete, najveće kvote za jesenski rok imaju Tehnički fakultet u Rijeci, 258 mjesta, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji sa 167 mjesta, Ekonomski fakultet u Rijeci sa 164 mjesta te Pravni fakultet koji u drugom roku upisuje 153 brucoša.

Podsjetimo, na ljetnom roku pravo upisa na nacionalnoj razini ostvarilo je 25.312 kandidata i kandidatkinja. Kako je ukupna upisna kvota iznosila 40.445 mjesta, to bi značilo da je prazno ostalo 15.133 mjesta.

Prijave studija u jesenskom roku traju do 16. rujna u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To je i rok za promjenu liste prioriteta i brisanje studija. Isti dan iza 15:00 sati bit će objavljene konačne rang-liste upisa u jesenskom roku, dok 9. rujna izlaze privremene. Kalendar mature u jesenskom roku nalazi se ovdje, a na ovoj poveznici je kalendar upisa na studije u drugom roku. U dokumentu u nastavku možete vidjeti slobodna mjesta na Sveučilištu u Rijeci za jesenski rok upisa.