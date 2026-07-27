Bivši ministar obrazovanja ide na sud: 'Sramim se da imamo takvog rektora'

Nakon što je rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser od dekanice Fakulteta zdravstvenih studija Daniele Malnar zatražio poništenje dekanskih izbora te izmjenu Statuta, sveučilišni Senat donio je takvu odluku. Naime, na izvanrednoj sjednici prošlog petka obustavljen je postupak izbora dekana sve dok se ne donese, kako stoji u priopćenju, zakonita odluka o pokretanju tog postupka. Radi se o priči gdje se, sudeći prema izjavama dijela naših sugovornika, politika uplela na sveučilište.

Rektor: 'Na nezakonitosti sam ukazao u više navrata'

Senat ovlast ukidanja odluka ima sukladno Zakonu o visokom obrazovanju. Postupak je ovakav: ako rektor smatra da je neka odluka fakulteta protuzakonita ili protustatutarna, obvezan je upozoriti dekana, obrazložiti razloge i odrediti rok za usklađivanje. Ako dekan tako ne postupi, rektor je, stoji u Zakonu, obvezan predložiti senatu ukidanje takve odluke. Takvo što upravo se sada dogodilo u Rijeci gdje je Senat 'amenovao' odluku rektora. No, treba dodati kako je dekanica fakultetskom vijeću predložila stavljanje odluke izvan snage, što je ono odbilo učiniti. Sa Sveučilišta u priopćenju pišu i da je upozorenje rektora 'dodatno osnaženo mišljenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih'.

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ne samo da me ovlašćuje, kao rektora sveučilišta, već me obvezuje da upozorim svaku sastavnicu sveučilišta na nezakonitosti u postupanju, što sam i učinio. Odbijanje Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija da stavi izvan snage Odluku o pokretanju postupka izbora dekana, zbog nezakonitosti na koje im je u više navrata ukazano, kao rektoru mi nameće zakonsku obvezu da od Senata Sveučilišta zatražim ukidanje takve odluke, izjavio je rektor Hauser.

Jovanović: 'Sramim se da imamo takvog rektora. Iskoristit ću sva pravna sredstva'

Podsjetimo, spor u cijeloj priči je kandidatura Amira Muzura, profesora koji pola radnog vremena obavlja upravo na Fakultetu zdravstvenih studija, a pola na Medicinskom fakultetu. Povjerenstvo za izbor dekana zbog toga ga je isključilo iz dekanske utrke, interpretirajući kako Statut fakulteta – što je sadržano i u odluci o raspisivanju izbora – propisuje da kandidat ne može biti netko tko nije zaposlen u punom radnom vremenu. No, Muzur tvrdi da je pronašao 'rupu' u Statutu – članak 18. tako za izbor dekana spominje samo neodređen radni odnos kao uvjet, dok sljedeći članak - o postupku izbora dekana - spominje neodređeni odnos, ali i puno radno vrijeme. U svojoj interpretaciji Muzur naglašava da se on ima pravo kandidirati, a da bi se radni odnos u pogledu obima radnog vremena eventualno trebao korigirati pri stupanju na dužnost dekana. Muzur je inače nevjenčani suprug aktualne riječke gradonačelnice Ive Rinčić, a od 2005. do 2009. bio je gradonačelnik Opatije.

Uz Muzura na dekanskim izborima kandidati bili su i bivši ministar znanosti i obrazovanja u SDP-ovoj Vladi, danas profesor na Fakultetu zdravstvenih studija Željko Jovanović (bivši ministar obrazovanja u SDP-ovoj Vladi od 2011. do 2014) te još dvije profesorice, Sandra Bošković i Gordana Starčević Klasan. Svi oni zaposlenici su Fakulteta zdravstvenih studija u punom radnom vremenu te su njihove kandidature otpočetka prihvaćene.

Nakon ove odluke Senata Jovanović kaže da ide na sud. Super-ego rektora Hausera, navodi, nadvladao je načela zakonitosti, autonomije i akademske odgovornosti. Ako se pravila mogu mijenjati usred postupka, naglašava, tada više nijedan izbor, nijedna sastavnica i nijedan pojedinac nisu zaštićeni od nasrtanja na njihove slobode. Komentira i mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta u Rijeci čiji je predsjednik dekan riječkog prava Dario Đerđa. Oni su pak u mišljenju reli kako Statut ne propisuje pretpostavke za izbor dekana na jasan i nedvosmislen način.

- Osobno, sramim se da imamo takvog rektora i dekana Pravnog fakulteta, te ću iskoristiti ću sva raspoloživa pravna sredstva kako bi nadležna tijela ocijenila zakonitost današnje odluke Senata. O postupanju rektora već odlučuje Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci, a zakonitost današnje odluke bit će predmet ocjene Upravnog suda, a bude li potrebno Ustavnog suda te Europskog suda za ljudska prava, opisuje Jovanović.

Jovanović smatra da je riječ o presedanu

Jovanović nastavlja da je odlukom načinjen presedan kakav, koliko mu je poznato, do sada nije zabilježen u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja. Time se otvara mogućnost da se takva praksa sutra može primijeniti na bilo koji fakultet u Hrvatskoj, ističe. Pojašnjava kako nasilje nad autonomijom fakulteta vidi u tome što je neovisno izborno povjerenstvo u dva navrata utvrdilo da Muzur ne ispunjava statutarne uvjete za kandidaturu za dekana, to što je fakultetsko vijeće te odluke potvrdilo tri puta, a onda su nakon tri mjeseca rektor i Senat zaustavili proces.

- Umjesto zaštite triju kandidata koji su ispunili sve propisane uvjete, Senat je prihvatio stajalište udruženog poduhvata rektora i dekana Pravnog fakulteta koje ide u korist kandidatu za kojeg je Izborno povjerenstvo u dva navrata utvrdilo da ne ispunjava formalne uvjete propisane važećim, i od Senata potvrđenim, Statutom Fakulteta, objašnjava Jovanović.

Podsjetimo, Muzur je od rektora, inače člana HDZ-a, zatražio obustavu postupka, što se na koncu i dogodilo. Rektor je u konačnici takvu odluku donio jer u odluci fakulteta o pokretanju postupka za izbor dekana nije navedeno vrijeme na koje se izabire dekan te zato što je ta odluka objavljena na mrežnim stranicama u roku koji nije u skladu sa zakonom. Isto, rektor je naveo kako u statutu nisu na jasan i nedvosmislen način propisane pretpostavke za izbor dekana. O cijelom slučaju oglasio se i predsjednik Sveučilišnog vijeća.