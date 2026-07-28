Profesorica upozorava na nepravilnosti pri zapošljavanju, sve će završiti na sudu?

Kako izgleda natječajni postupak za zaposlenje na fakultetima, propisano je Zakonom o visokom obrazovanju. Fakultetsko vijeće raspisuje javni natječaj te imenuje stručno povjerenstvo koje potom ocjenjuje ispunjavaju li kandidati prijavljeni na natječaj zakonske te nacionalne kriterije. U svom mišljenju, stoji u Zakonu, daju ocjenu svih prijavljenih kandidata te fakultetskom vijeću predlažu najboljeg kandidata.

Profesorica objašnjava: Kandidat isključen jer nije predao dva dokumenta, u natječaju to nije eksplicitno navedeno

Upravo ta ocjena svih kandidata, između ostalog, izostala je u izboru docenta iz logike i povijesti filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. To nam govori članica povjerenstva Ines Skelac, docentica s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Ističe kako je jedan kandidat u izvješću povjerenstva ocijenjen, dok je drugi isključen. Naime, na natječaj javili su se Hrvoje Potlimbrzović, viši asistent s Filozofskog fakulteta u Osijeku te Igor Martinjak, docent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. U stručnom povjerenstvu uz Skelac sjedili su i Marita Brčić Kuljiš (predsjednica, Filozofski fakultet u Splitu), Željka Metesi Deronjić (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu), Pavao Žitko (Filozofski fakultet u Osijeku) te Zdravko Perić (Filozofski fakultet u Osijeku). Ovakvom izboru pobunili su se Skelac i Žitko.

Martinjak je iz natječaja isključen, prepričava Skelac, zbog dokumenata koji nisu bili navedeni među obveznim prilozima natječaja, bez formalne odluke nadležnog tijela i bez mogućnosti dopune dokumentacije. Iako zakon predviđa ocjenu svih prijavljenih kandidata, postupak je nastavljen samo s Potlimbrzovićem, ističe.

Zapinje za oko i koja je to dokumentacija nedostajala Martinjaku. Iako se eksplicitno to u natječaju ne navodi, isključen je jer nije dostavio izvještaj ili potvrdu knjižnice fakulteta ili NSK o citiranosti i indeksiranosti svojih znanstvenih radova te izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Povjerenstvo u svojoj odluci razlaže da je navedeno potrebno dostaviti prema Zakonu o visokom obrazovanju, Uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja o primjeni odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

Odvjetnici u ime dvoje članova stručnog povjerenstva, Skelac i Žitko, pišu kako sudska praksa potvrđuje da formalni uvjeti i obvezni prilozi moraju biti jasno i unaprijed propisani te da u tekstu natječaja mora biti jasno i egzaktno navedeno koju je točno dokumentaciju potrebno predati. Skelac prepričava da se njih dvoje usprotivilo načinu na koji je natječaj vođen. Predali su izdvojeno mišljenje te putem odvjetnika zatražili provođenje upravnog nadzora Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Kandidat koji je na kraju izabran sam predlagao članove stručnog povjerenstva koje ga je ocjenjivalo

Skelac skreće na još druge neobičnosti ovog natječaja. Tvrdi da je ime Potlimbrzovića navedeno u Planu zapošljavanja u programskim ugovorima prije provedbe javnog natječaja te da je upravo on sudjelovao u predlaganju članova stručnog povjerenstva koje ga je potom ocjenjivalo. Naime, Potlimbrzović je predložio troje članova povjerenstva koji su u konačnici činili većinu u tom stručnom povjerenstvu. Među njima je i profesorica koja je bila predsjednica povjerenstva.

Skelac opisuje i da je fakultetsko vijeće prihvatilo većinsko mišljenje povjerenstva unatoč izdvojenim mišljenjima dvoje članova povjerenstva i prethodnim upozorenjima o nepravilnostima. Dodaje i da oštećeni kandidat planira putem odvjetnika podnijeti tužbu Upravnom sudu u Zagrebu te prijedlog privremene mjere radi sprječavanja dovršetka postupka prije sudskog preispitivanja njegove zakonitosti.

Fakultet: Cjelokupnu dokumentaciju po završetku postupka dostavit ćemo Ministarstvu

Naglasimo i kako je sam natječaj objavljen 1. travnja, dok je fakultetsko vijeće u lipnju prihvatilo mišljenje stručnog povjerenstva u korist Potlimbrzovića. Kontaktirali smo Upravu Filozofskog fakulteta u Osijeku. Pitali smo ih je li natječaj završen, zašto su u planu zapošljavanja navodili ime Potlimbrzovića te smatraju li to prejudiciranjem rezultata javnog natječaja, kao i što je pokazao nadzor u utvrđivanju zakonitosti rada predsjednice stručnog povjerenstva. Naime, ranije u svibnju Ministarstvo obrazovanja od fakulteta je zatražilo da poduzmu potrebne radnje radi utvrđivanja zakonitosti rada predsjednice stručnog povjerenstva.

- Postupak izbora zaposlenika na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polja filozofija nije u potpunosti završen jer nakon slanja dokumentacije o provedenom postupku Filozofski fakultet u Osijeku još nije zaprimio odluku nadležnog matičnog odbora o provjeri ispunjenosti uvjeta za izbor zaposlenika na radno mjesto. Vezano uz navođenje imena zaposlenika u Planu zapošljavanja prema programskim ugovorima, Fakultet, kao i za ostala radna mjesta, nije naveo ime i prezime osobe koja će biti zaposlena na novo radno mjesto nego se u Planu navodi temeljem isteka čijeg suradničkog ugovora o radu na određeno vrijeme programski ugovori osiguravaju novo znanstveno-nastavno radno mjesto, kao i za ostale zaposlenike na suradničkim radnim mjestima, objašnjavaju s Filozofskog u Osijeku.

Nadalje, s fakulteta kažu kako su postupali u skladu s procedurama i propisima te da je sukladno zakonu, na prijedlog dekana fakulteta, fakultetsko vijeće imenovalo stručno povjerenstvo koje ocjenjuje ispunjavaju li kandidati prijavljeni na natječaj zakonske, nacionalne te dodatne kriterije. Nakon toga stručno je povjerenstvo fakultetskom vijeću dostavilo mišljenje. Potom je pak fakultetsko vijeće, 10. lipnja, usvojilo to mišljenje te ga s ostalom propisanom dokumentacijom uputilo nadležnom matičnom odboru.

- Filozofski fakultet u Osijeku dokumentaciju o provedbi postupka u samom tijeku postupka dostavilo je Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na zahtjev Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a cjelokupnu dokumentaciju o provedenom postupku Ministarstvu će dostaviti po završetku postupka, zaključuju s Filozofskog u Osijeku.

'Od Upravnog suda očekujemo da hitno odluči o prijedlogu privremene mjere'

Skelac nam je prošlog tjedna kazala kako do tog trenutka nisu dobili odgovore koji bi doveli do stvarnog preispitivanja ili sanacije postupka. Objašnjava da su fakultet i Rektorat bili višekratno upozoreni na konkretne nepravilnosti, ali je postupak unatoč tome nastavljen. Ističe i kako od Ministarstva obrazovanja očekuje stvaran i cjelovit upravni nadzor. Ako se nepravilnosti utvrde, očekuje da Ministarstvo naloži njihovo otklanjanje i spriječi da nezakonito proveden postupak proizvede daljnje pravne učinke.

- U međuvremenu oštećeni kandidat putem svojih odvjetnika podnosi tužbu Upravnom sudu u Zagrebu i prijedlog privremene mjere, kako se postupak ne bi dovršio sklapanjem ugovora o radu prije sudskog preispitivanja njegove zakonitosti. U ovom trenutku očekujemo postupanje prvenstveno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te od Upravnog suda u Zagrebu. (...) Od Upravnog suda očekujemo da hitno odluči o prijedlogu privremene mjere, kako radno mjesto ne bi bilo trajno popunjeno prije nego što se ispita zakonitost odluke Fakultetskog vijeća. U samom upravnom sporu očekujemo poništenje odluke i vraćanje postupka na ponovno, zakonito i nepristrano odlučivanje, odgovara Skelac.

Ostali akteri bez komentara

Kontaktirali smo i predsjednicu Povjerenstva Brčić Kuljiš. Između ostalog, pitali smo je kako su donijeli izvješće stručnog povjerenstva o izboru - jesu li se sastajali uživo ili online, jesu li svi članovi povjerenstva imali pravo glasa, je li izvješće doneseno jednoglasno. Nadalje, zašto je iz izvješća izostavljena ocjena kandidata Martinjaka i smatra li to protuzakonitom. Isto, gdje je u natječaju navedeno da je uvjet dostaviti potvrdu knjižnice o citiranosti te indeksiranosti svojih znanstvenih radova. Odgovor nismo zaprimili, a o njemu čemu izvijestiti naknadno, ako stigne.

Kontaktirali smo i Potlimbrzovića. Pitali smo ga zašto je predlagao imena stručnog povjerenstva za izbor na radno mjesto, ako je znao da će sudjelovati u tom natječaju. Isto, smatra li to predlaganje sukobom interesa. Nije odgovorio.

Našem upitu nije se odazvao ni Martinjak. Njega smo pak pitali je li obaviješten o razlozima zbog kojih je isključeni iz natječaja, kako komentira razloge zbog kojih je isključen te planira li daljnje korake zbog toga što je isključen iz natječaja.