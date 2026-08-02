'Besplatno studiranje': Usred ljeta iz studentskog džepa isparilo 54 eura

'Besplatno obrazovanje' u Hrvatskoj znači da će vam usred ljeta zatrebati 54 eura. Razlog? Upis nove akademske godine i prijava za studentski dom.

Volimo reći da je obrazovanje u Hrvatskoj besplatno. Pa tako i ono visoko, za koje su se naši kolege borili prosvjedima i blokadama 2009. godine. No, nije da je baš sve besplatno. Novac će vam zatrebati čak i usred ljeta.

I to 54 eura, konkretno, koliko je iz mog novčanika nedavno isparilo. Ukupno 46 eura trebao sam platiti fakultetu za upis u novu akademsku godinu. Radi se o takozvanoj upisnini. Toliko informacija smo dobili na internetskim stranicama fakulteta o tome. Ove godine prošao sam bolje nego lani kada sam u srpnju morao platiti 50-ak eura za završetak studija odnosno trošak promocije (na kojoj nisam bio jer sam otišao na Erasmus, no trošak se svejedno plaća jer je tu i tisak diplome), pa onda opet u rujnu 40 eura upisnine za upis u novu razinu studija.

Ali vratimo se na ovo ljeto. Ovih 46 eura upisnine nije bio jedini trošak. Budući da sam se prijavio na natječaj za studentske domove, platiti sam morao još osam eura za troškove obrade natječaja. Prvo sam se ponadao da možda ove godine tog troška neće biti jer se natječaj odvija online, ali to ipak nije bio slučaj. Dobio dom ili ne, osam eura je nepovratnih.

Tako je iz mog studentskog džepa usred ljeta otišlo 54 eura. Nadam se da sam sad mjesec dana miran. Valjda?

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