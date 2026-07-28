Novi online napad na zagrebačke studente: Iz CERT-a objašnjavaju što ako 'nasjednete'

Studenti zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti (FPZG) ponovno su meta phishing napada. Iz Studentskog zbora tog fakulteta objavili su potkraj proteklog vikenda da su svjesni da studenti zaprimaju takve mailove u pretinac fakultetske pošte te da ih stoga mole da se na ovakve i slične mailove ne obaziru te ih prijave kao spam. Naslov maila bio je 'Potrebna potvrda - Ažuriranje vašeg Windows live računa'.

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Iz CARNET-ova Nacionalnog CERT-a za srednja.hr kažu da phishing napadi na fakultete i visoka učilišta nisu rijetkost. Napadačima je obrazovni sektor zanimljiv jer se radi o velikom broju studenata i nastavnika, a vrijednost podataka, na primjer korisničkih računa, znanstvenih i istraživačkih radova i slično, može biti velika.

Napadači se često koriste lažnim obećanjima i primamljivim ponudama

U posljednjih nekoliko godina bilježe konstantan porast phishing napada općenito, pa je tako broj phishing incidenata koji je obradio CARNET-ov Nacionalni CERT u 2025. godini porastao za 6 posto u odnosu na godinu prije. U 2025. godini phishing je bio vodeći tip incidenta s ukupno zabilježenih 478 obrađenih incidenata.

- Važno je napomenuti da ta brojka ne predstavlja stvarnu učestalost napada jer građani primaju velik broj phishing e-mailova, SMS-ova i poziva, od kojih velik dio korisnici prepoznaju kao pokušaje prijevare. Upravo zbog toga ne možemo procijeniti koliko su česti phishing napadi na studentske e-mail račune u Hrvatskoj. Ipak, možemo potvrditi da se broj prijava kibernetičkih incidenata Nacionalnom CERT-u kontinuirano povećava. U odnosu na godinu prije, u 2025. zabilježeno je povećanje broja prijava svih vrsta računalno-kibernetičkih incidenata za 35,94 posto. Povećanje broja prijava može se povezati s kampanjama, edukacijama i ostalim aktivnostima usmjerenima na podizanje razine svijesti građana, kao i s većim medijskim i javnim interesom za teme iz područja kibernetičke sigurnosti, osobito sigurnosti i zaštite krajnjih korisnika, objašnjavaju iz Nacionalnog CERT-a.

Dodaju da napadači često ciljaju studente jer redovito koriste e-poštu, sustave za e-učenje i različite digitalne servise. Phishing poruke mogu izgledati kao obavijesti studentske službe, IT podrške ili nastavnika, a od studenata se traži unos AAI@EduHR ili drugih studentskih vjerodajnica.

- Napadači se često koriste lažnim obećanjima i primamljivim ponudama pa tako tema phishinga često može biti stipendija, natječaji ili povrat novca. U tom se slučaju traže osobni podaci i podaci o platnoj kartici. Moguće su i poruke koje navodno sadrže nove nastavne materijale, rezultate ispita ili važne obavijesti, pri čemu postoji rizik od preuzimanja zlonamjernog softvera. U akademskom okruženju posebno je važno brzo reagirati zbog velikog broja studenata i nastavnika. Studentski račun može biti iskorišten za slanje phishing poruka drugim studentima i nastavnicima, pristup nastavnim materijalima ili pokušaje pristupa drugim sustavima ustanove, upozoravaju iz Nacionalnog CERT-a.

Kako prepoznati phishing napad?

Kako prepoznati da je riječ o phishingu? Kod jednostavnijih napada, navode, lakše je detektirati pokušaj prevare, međutim kod sofisticiranijih ili ciljanih napada (tzv. spearphishing), ili napada koji koriste umjetnu inteligenciju, valja uvesti dodatan oprez. Svaki student trebao bi prije nego što klikne na poveznicu ili unese lozinku napraviti nekoliko radnji:

Provjeriti pošiljatelja - napadači se često lažno predstavljaju, tako primjerice studenti mogu dobiti e-mail koji se čini kao da ga je poslao dekan, profesor, studentska služba i slično. Adresa pošiljatelja može biti lažirana, stoga ju je potrebno usporediti sa službenim kontaktima.

- napadači se često lažno predstavljaju, tako primjerice studenti mogu dobiti e-mail koji se čini kao da ga je poslao dekan, profesor, studentska služba i slično. Adresa pošiljatelja može biti lažirana, stoga ju je potrebno usporediti sa službenim kontaktima. Ne reagirati pod pritiskom - phishing poruke često stvaraju osjećaj hitnosti ili straha kako bi vas navele na brzu odluku bez razmišljanja. Kod poruka usmjerenih studentima napadač može spominjati gubitak studentskih prava, nemogućnost izlaska na ispit i slično.

- phishing poruke često stvaraju osjećaj hitnosti ili straha kako bi vas navele na brzu odluku bez razmišljanja. Kod poruka usmjerenih studentima napadač može spominjati gubitak studentskih prava, nemogućnost izlaska na ispit i slično. Biti oprezni s poveznicama (linkovima) - ne klikati na poveznice u neočekivanim ili sumnjivim porukama. Ako je potrebno pristupiti nekoj usluzi, preporučuje se upis adrese web-stranice ručno u preglednik. Lažne stranice često imaju adresu koja se razlikuje od prave u samo jednom slovu ili znaku. Prije unosa osjetljivih podataka na web stranicu provjerite koristi li se HTTPS i je li digitalni certifikat valjan.

- ne klikati na poveznice u neočekivanim ili sumnjivim porukama. Ako je potrebno pristupiti nekoj usluzi, preporučuje se upis adrese web-stranice ručno u preglednik. Lažne stranice često imaju adresu koja se razlikuje od prave u samo jednom slovu ili znaku. Prije unosa osjetljivih podataka na web stranicu provjerite koristi li se HTTPS i je li digitalni certifikat valjan. Ne otvarati sumnjive privitke - ako privitak nije očekivan, postoji mogućnost da sadrži zlonamjerni softver.

- ako privitak nije očekivan, postoji mogućnost da sadrži zlonamjerni softver. Ne dijeliti osobne ili financijske podatke putem e-pošte - studentske službe i organizacije u pravilu neće tražiti lozinke, PIN-ove ili podatke o karticama putem e-pošte ili poruka.

Što ako 'nasjednete'?

Ako student nasjedne na phishing, savjetuju iz Nacionalnog CERT-a, potrebno je odmah obavijestiti IT službu ili CARNET administratora na svojem fakultetu odnosno visokom učilištu, kako bi se promijenile lozinke za sve račune koji bi mogli biti ugroženi (npr. AAI@EduHr ili račun fakulteta) te kako bi se po potrebi poduzele dodatne zaštitne mjere (blokada računa, poništavanje aktivnih prijava i slično). Gdje god je to dostupno, potrebno je uključiti višefaktorski način autentifikacije (MFA). Ako je preuzet ili pokrenut sumnjiv privitak, potrebno je skenirati uređaj antivirusnim programom. U naredno vrijeme nakon kompromitacije potrebno je obratiti posebnu pozornost na moguće posljedice, primjerice neovlaštene prijave na studentske sustave (e-učenje, e-pošta, ISVU i sl.) ili pokušaje zlouporabe osobnih podataka.

- Studenti se uvijek mogu obratiti Nacionalnom CERT-u za pomoć i dodatne savjete, čak i kada phishing napad nije bio uspješan, kako bi se upozorili ostali studenti i uklonio zlonamjerni sadržaj s interneta, zaključuju.