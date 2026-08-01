Medije, novinarstvo ili komunikologiju možete studirati na 9 institucija: Evo kolika je navala

Kvota nije popunjena ni na studijima medicine: Pogledajte kakvo je stanje na svakom
Ukupna kvota na svim studijima medicine iznosila je 846 mjesta, a pravo upisa na njima ostvarilo je 768 kandidata.
09:41 6 d 26.07.2026
01. kolovoz 2026.
Tko poželi studirati novinarstvo, medije ili komunikologiju, na izboru ima devet visokih učilišta. Provjerili smo kako su popunili kvotu.
Na čak devet visokih učilišta diljem Hrvatske možete studirati medije, novinarstvo, komunikologiju ili odnose s javnošću. Od Dubrovnika, preko Splita, Zagreba, Sjevera, Osijeka... Ukupno se nudi 15 studija na tih devet visokih učilišta, što redovnih, što izvanrednih.
Kolika je zainteresiranost za te studije, analiziramo smo temeljem podataka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) s ovogodišnjeg ljetnog roka. Valja napomenuti kako visoka učilišta mogu otvoriti jesenski rok ako nisu popunila kvotu te da se radi o osobama koje su ostvarile pravo upisa, što znači da su formalno još trebale napraviti upis na visokom učilištu.
Naša analiza tako pokazuje da je za spomenute studije, što novinarstvo, što medija, što komunikologije, na devet visokih učilišta bilo mjesta za 626 budućih studenata. Pravo upisa pak je ostvarilo 537 kandidata. Drugim riječima, popunjenost kvote na ljetnom roku je 85,78 posto.
Kvota nije popunjena ni na studijima medicine: Pogledajte kakvo je stanje na svakom
Ukupna kvota na svim studijima medicine iznosila je 846 mjesta, a pravo upisa na njima ostvarilo je 768 kandidata.
09:41 6 d 26.07.2026
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10:19 9 d 23.07.2026
Pogledajmo stanje na zagrebačkim visokim učilištima. Studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti (FPZG) popunio je svoju kvotu od 115 kandidata. Kvotu je popunilo i Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) sa svojim studijem komunikologije, gdje je pravo upisa ostvarilo 56 maturanata. HKS je, napomenimo, privatno sveučilište kojeg u značajnoj mjeri financira država. Na Fakultetu hrvatskih studija (FHS) na jednopredmetnoj komunikologiji kvota je popunjena (26 mjesta), dok je na dvopredmetnoj komunikologiji ostalo dva mjesta (kvota 54, pravo upisa 52).
Na privatnom Sveučilištu VERN ostalo je mjesta. Na njihovom stručnom studiju novinarstva pravo upisa ostvarilo je deset osoba, a kvota je bila 31. Na redovnom stručnom studiju odnosa s javnošću i medija, 73 kandidata ostvarilo je pravo upisa, dok je kvota 91. Na tom istom izvanrednom studiju kvota je 20, a upalo je 11 osoba.
Na izvanrednom studiju komunikacija i medija Sveučilišta Split, nitko nije ostvario pravo upisa na ljetnom roku. S druge strane, redovni studij skroz je popunjen, dapače, 33 kandidata ostvarila su pravo upisa, dok je kvota 30.
Na Akademiji za umjetnost i kulturu osječka sveučilišta mogu se studirati kultura, mediji i menadžment. Na redovnom studiju kvota od 40 mjesta je popunjena. Na izvanrednom kvota je bila 25, a pravo upisa ostvarila su 24 kandidata.
Na Sveučilištu u Dubrovniku mogu se studirati mediji i kultura društva. Na redovnom studiju pravo upisa ostvarila su 24 kandidata, dok je kvota bila 45. Na izvanrednom je kvota bila pet, a pravo upisa ostvarilo je troje kandidata.
Komunikologija, mediji i novinarstvo mogu se studirati na Sveučilištu Sjever gdje je kvota bila 45, dok je pravo upisa ostvarilo 35 osoba. Izdvajamo i studij kulturologije Filozofskog fakulteta u Rijeci, budući da se njegovim završetkom stječu kompetencije, između ostalog, za rad u nakladništvu i medijima. Kvota im je bila 38, dok je pravo upisa ostvarilo 35 kandidata.
Podsjetimo, na nacionalnoj razini na 56 studija nije se upisao nitko, a pisali smo i o tome da su svi kandidati položili maturu, opet bi 27 posto kvote ostalo prazno. Već smo analizirali popunjenost kvota za nastavničke studije, studije medicine i studije prava.
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