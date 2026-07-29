Policija zapošljava studente: Evo tko se može prijaviti i kolika je satnica

Studenti u Osijeku mogu se zaposliti na poziciji pomoćnog djelatnika u kuhinji u Policijskoj upravi Osječko-baranjske županije.

Policijska uprava Osječko-baranjske županije u potrazi je za studentima i studenticama koji bi radili na poziciji pomoćnog djelatnika u kuhinji, objavili su iz Studentskog servisa u Osijeku. U opis posla spadaju različiti pomoćni poslovi u kuhinji, priprema namirnica za kuhanje, održavanje higijene, čišćenje radnog prostora, uređaja i pribora u kuhinji i slično.

Postoji i nekoliko uvjeta, a jedan od njih je mogućnost rada na duže vremensko razdoblje. Nadalje, tu su i marljivost, odgovornost, prilagodba radu u timu te dolazak na posao u točno vrijeme.

Satnica je minimalna, odnosno 6,56 eura. Mjesto rada je restoran u zgradi policije, Osijek Trg L. Ružičke br. 1 (uz željeznički kolodvor). Razdoblje rada je odmah po dogovoru, na duže vremensko razdoblje. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petaka, od 6 do 14 sati.

Prijave zaprimaju odmah, i to na adresu [email protected] s naznakom -student- posao u subjectu maila. U potrazi su za dvoje studenata.