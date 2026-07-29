Hodnici veleučilišta zavijeni u crno, preminuo student i policajac: 'Pamtit ćemo njegov osmijeh'

U 27. godini života preminuo je student, policajac i nogometaš Marijo Jakić. Od njega se opraštaju klubovi i kolege s Veleučilišta u Šibeniku.

Velika tuga na Veleučilištu u Šibeniku koje je izvijestilo kako je preminuo student Marijo Jakić. Bio je na trećoj godini stručnog prijediplomskog studija Upravni studij.

- U ime Veleučilišta u Šibeniku izražavamo duboku sućut obitelji i prijateljima. Počivao u miru Božjem, poručili su s veleučilišta.

Jakić je preminuo u 27. godini života, bio je policajac i nogometaš, a njegova je prerana smrt zavila u crno rodne Runoviće. Od njega se oprašta i niz nogometnih organizacija.

- S velikom tugom opraštamo se od našeg dugogodišnjeg člana i igrača PP Makarska, Marija Jakića, koji nas je tragično i prerano napustio. Pamtit ćemo njegov osmijeh, srčanost i ljubav prema nogometu koju je nesebično dijelio na svakom terenu. Obitelji, prijateljima, kolegama i suigračima upućujemo iskrenu i duboku sućut, napisala je Udruga malog nogometa Makarska na društvenim mrežama.

Poruku sućuti uputio je i NK Croatia Zmijavci

- S velikom tugom opraštamo se od našeg bivšeg igrača koji nas je iznenada napustio. Iskrena sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Počivao u miru!, napisao je ovaj klub.

Od svog bivšeg igrača oprostio se i NK Mračaj Runovići.

- S velikom tugom i boli opraštamo se od našeg sumještanima i bivšeg igrača našeg kluba koji nas je iznenada napustio. Iskrena sućut obitelji, kolegama i prijateljima. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Počivao u miru!, piše NK Mračaj Runovići.