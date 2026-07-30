Pokrenuta dva nova studija, spremaju studente za zanimljive poslove: Poznati i uvjeti upisa

Studenti će po novom moći upisati dva studija u Rijeci - prijediplomski stručni studij na Veleučilištu i novi diplomski na Pomorskom fakultetu.

U Rijeci od iduće akademske godine studenti mogu upisati dva nova studija. Riječ je o stručnom prijediplomskom studiju Obalnog i nautičkog turizma na Veleučilištu u Rijeci i diplomskom studiju Sustainable Maritimine Logistics and Management (Održiva pomorska logistika i menadžment) na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Studij Obalnog i nautčkog turizma trajat će šest semestara, odnosno tri godine, i nositi 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se stručni naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije obalnog i nautičkog turizma (bacc. oec. nautic. tur.).

- Hrvatska je globalno prepoznata kao jedna od vodećih svjetskih nautičkih destinacija. Međutim, iza brojki o tisućama plovila i punim marinama krije se ozbiljan izazov – kroničan nedostatak visokoobrazovanih stručnjaka koji razumiju kompleksnost moderne plave ekonomije. Ekstenzivan rast, pritisak na infrastrukturu i ekološki izazovi zahtijevaju radikalan zaokret prema kvaliteti i održivosti, stoji u priopćenju za javnost.

Nude 16 izbornih kolegija i 10 izbornih praktikuma

Kao prednost ovog studija ističe se naglasak na praktičnom radu i individualnom usmjeravanju. Kurikulum obuhvaća 16 izbornih kolegija, što studentima omogućuje specijalizaciju u skladu s njihovim karijernim ciljevima. Uz to, program sadrži i 10 izbornih praktikuma te 336 sati stručne prakse. Praktični dio nastave vezan uz upravljanje plovilima u početku će se izvoditi na jedrilici Salona 45, a kasnije u infrastrukturi partnerskih organizacija.

- U izvedbi temeljnih kolegija i praktikuma sudjelovat će dokazani stručnjaci iz prakse i brojni renomirani gostujući predavači iz sektora obalnog i nautičkog turizma, koji će studentima prenositi praktična znanja i iskustva na temelju stvarnih studija slučaja, ističu u priopćenju.

'Cilj je privući i inozemne studente kojima se nudi jedinstvena prilika'

Kao adut studija navodi se izravna povezanost s gospodarstvom, odnosno suradnja s nekim od vodećih dionika nautičkog sektora. Veleučilište je sklopilo partnerstva s tvrtkama kao što su Pitter Yachting, Angelina Yachting, MennYacht i Katarina Line, čime će studentima omogućiti rano umrežavanje i rad na floti koja broji više od tisuću jahti. Veleučilište je istaknulo i da surađuje s više od 50 inozemnih obrazovnih institucija, uključujući istraživački i edukacijski centar Maritime MT s Malte.

- Cilj je privući i inozemne studente kojima se nudi jedinstvena prilika: učiti o obalnom i nautičkom turizmu pod jedrima, krstareći Jadranskim morem, koje služi kao prirodni laboratorij na otvorenom. Osim operativnih i nautičkih vještina, studenti će ovladati menadžmentom, financijama, pravom, digitalnim marketingom, brendiranjem eno-gastro i wellness ponude te standardima zelenog menadžmenta i ekologije. Program osigurava izvrsno vladanje stručnim engleskim jezikom, uz mogućnost učenja talijanskog, njemačkog i francuskog jezika, navodi se u priopćenju.

Dovoljne su B razine, boduje se i Informatika

Nakon završetka studija alumni mogu raditi kao menadžeri marina i sidrišta, menadžeri čarterskih baza, pomorski agenti u nautičkom turizmu, brokeri za jahte, specijalisti u agencijama za pomorsko osiguranje, menadžeri tvrtki za logističku opskrbu i održavanje jahti, voditelji suhih marina ili servisa, menadžeri luksuznog gostoprimstva i obalnih destinacija, savjetnici za održivost u turizmu, krizni menadžeri u nautici te poduzetnici u obalnom i nautičkom turizmu.

- Cilj ovog studijskog programa je obrazovati nove generacije stručnjaka koji će plavu ekonomiju Hrvatske voditi pametno, održivo i profitabilno. Ako Hrvatska posjeduje globalno prepoznatljiv kapital, onda su to nesumnjivo znanja, vještine i povijesni uspjesi u jedrenju, pomorstvu, znanosti, sportu i turizmu. Misija Veleučilišta u Rijeci jest taj sinergijski skup kompetencija ponuditi na hrvatskom i međunarodnom obrazovnom tržištu kako bi se izgradio imidž Hrvatske kao vrhunske destinacije i obrazovali međunarodno konkurentni stručnjaci, zaključuje se u priopćenju.

Za prijavu na studiju dovoljno je položiti sve obvezne ispite državne mature na osnovnoj razini, a dodatno se boduje izborni ispit iz Informatike. U idućoj akademskoj godini redovni studij upisuje 30 studenata, a izvanredni 20.

Sveučilište pokreće novi diplomski studij

Diplomski studij Sustainable Maritime Logistics and Management trajat će dvije godine, a studenti će na njemu učiti kako upravljati globalnim lancima opskrbe, koristiti suvremene digitalne alate i razvijati održivija logistička rješenja.

- Logistika više nije samo organizacija prijevoza robe od jedne do druge točke. Suvremeni opskrbni lanci sve se više oslanjaju na analizu podataka, digitalne alate, automatizaciju, upravljanje rizicima i održivije poslovne prakse. Na te promjene odgovara novi sveučilišni diplomski studij Sustainable Maritime Logistics and Management, koji Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci planira izvoditi na engleskom jeziku, stoji u priopćenju Sveučilišta u Rijeci.

Studij traje četiri semestra, odnosno dvije godine i nosi 120 ECTS bodova. Nastava se odvija uživo u Rijeci, u potpunosti na engleskom jeziku, kako bi studij upisalo što više stranih studenata, ali i kako bi se domaći studenti pripremili za zad u međunarodnim kompanijama. Terenska nastava | Foto: Sveučilište u Rijeci

Studente očekuju kolegiji o AI-ju i zelenoj logistici

U priopćenju je istaknuto da program kombinira tehnička, ekonomska, menadžerska i digitalna znanja. Studenti će se baviti upravljanjem lancima opskrbe, prometno-logističkim mrežama, zelenom logistikom, pomorskom industrijom, međunarodnom trgovinom te primjenom kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju.

- Posebno se izdvajaju kolegiji usmjereni na tehnologije koje sve snažnije mijenjaju industriju, poput analize velikih podataka, umjetne inteligencije, simulacije logističkih sustava, informacijskih sustava lučkih zajednica i proširene stvarnosti. Na kolegiju Application of AI in Logistics studenti će se upoznati s mogućnostima primjene umjetne inteligencije u predviđanju potražnje, optimizaciji prijevoza i donošenju poslovnih odluka. Istodobno će na kolegijima poput Green Logistics i Sustainable Maritime Transport analizirati načine smanjenja emisija, učinkovitijeg korištenja resursa i primjene održivih poslovnih modela, stoji u opisu studija.

U sklopu studija je i obvezna stručna praksa. Studenti će raditi na studijama slučaja, projektnim zadacima te rješavanju konkretnih izazova iz područja prometa i logistike. Surađivat će s lukama, brodarskim kompanijama, logističkim operatorima i drugim organizacijama iz sektora.

Kome je namijenjen studij?

Studij je namijenjen osobama koje su završile prijediplomski studij iz područja logistike, pomorstva, prometa ili srodnih tehničkih i društvenih disciplina. Mogu ga upisati i osobe s drugih odgovarajućih studija, uz mogućnost dodatnih razlikovnih obveza, ovisno o prethodnom obrazovanju.

- Po završetku studija diplomanti će biti pripremljeni za rad u brodarskim i logističkim kompanijama, lukama, špediterskim poduzećima te drugim organizacijama povezanima s prometom i logistikom. Znanja stečena tijekom studija moći će primjenjivati u organizaciji prijevoza, upravljanju logističkim procesima te poslovanju u međunarodnom okruženju. Budući da logistika ima važnu ulogu u brojnim gospodarskim djelatnostima, mogućnosti zapošljavanja neće biti ograničene samo na pomorski sektor, stoji u priopćenju.