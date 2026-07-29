Studenti traže da Fuchs stane na kraj poskupljenjima domova: Pitali smo ministarstvo hoće li to učiniti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih moglo bi spriječiti rast cijena studentskih domova. Ipak, ne odgovaraju na pitanje hoće li to učiniti.

Prošla su otprilike dva tjedna otkako je zagrebačke studente zatekla i neugodno iznenadila vijest da cijene studentskih domova rastu treću godinu zaredom. Sada smo predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) Gordana Kragića, ujedno i jedinog studentskog predstavnika u Upravnom vijeću Studentskog centra u Zagrebu (SCZG), upitali što je SZZG poduzeo povodom ove novosti. Za srednja.hr potvrđuje da je ministru znanosti, obrazovanja i mladih Radovanu Fuchsu uputio službeni dopis u kojemu je upozorio na znatno financijsko opterećenje koje novi cjenik predstavlja za studente i njihove obitelji.

Podsjetimo, po objavi novog cjenika studenti su nam se obratili s pitanjem kako je o ovoj odluci glasao njihov predstavnik, o čemu smo pisali ovdje. Kragić je tada naveo da 'glavni krivac za ovo poskupljenje nije SCZG, već država koja ne sluša apele za dodatnim subvencioniranjem studentskog standarda'. Dodao je i da ovog poskupljenja ne bi bilo, ili da bi ono bilo simbolično, da je država ispunila najavu o povećanju subvencije na 38 eura. Na ovaj način, pojasnio je tada, cijeli trošak stvarnog rasta cijena i energenata, koji traže dodatno subvencioniranje, pao je na studente. Stoga je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) u dopisu zatražio povećanje državne subvencije za smještaj u studentskim domovima s trenutačnih 31,85 eura na 38 eura mjesečno po studentu.

Predstavnik studenata vjeruje da će MZOM uvažiti molbe i podići subvenciju

- Istodobno je predloženo da Ministarstvo, u dijalogu sa studentskim centrima i studentskim predstavnicima, utvrdi dugoročno održiv model financiranja studentskog smještaja, kako se povećani troškovi poslovanja ne bi najvećim dijelom prebacivali izravno na studente. Osim službenog obraćanja Ministarstvu, vrlo sam jasno i javno apelirao na sve odgovorne dionike, a to su Studentski centar u Zagrebu, Ministarstvo te ostale institucije uključene u sustav studentskog standarda, da ponovno razmotre donesenu odluku te da se cijene smještaja revidiraju i smanje. Posebno smo upozorili da se kod pojedinih kategorija ne radi o manjem usklađivanju cijena, nego o povećanjima od 20 ili 25 posto. Vjerujem da ćemo odgovor na dopis dobiti kroz iduća dva tjedna, što je, naravno, pristojni neformalni rok za odgovor, navodi Kragić.

Dodaje da je, iako se zahtjev konstruiran u dopisu studentima na prvi pogled može činiti neobičnim, riječ o 'vrlo izravnom mehanizmu zaštite studentskog standarda'.

- Cijena smještaja koju plaća student ovisi i o tome koliki dio troška preuzima država kroz subvenciju. Ako subvencija ostane ista, a troškovi energije i održavanja rastu, veći dio svakog povećanja troškova u konačnici pada na studenta. Povećanjem subvencije država bi preuzela veći udio u financiranju smještaja, čime bi se stvorio prostor za zadržavanje cijena na prihvatljivoj razini. Naš stav ostaje jasan, studentski domovi nisu tržišni smještaj, nego jedan od najvažnijih instrumenata studentskog standarda i dostupnosti visokog obrazovanja, zbog čega studenti ne smiju sami snositi najveći teret rasta troškova, objašnjava Kragić.

Podsjetimo, kao predstavnik studenata u Upravnom vijeću nije imao priliku glasati o ovoj točki, niti ju je dobio na znanje. Odluku, navodi Kragić, donosi ravnatelj, a Upravnom vijeću daje se na znanje. Vjeruje da će MZOM uvažiti molbe zabrinutih studenata i podići subvenciju, 'a posljedično tome i da će SCZG revidirati cjenik'.

'Smatram da bi Ministarstvo trebalo ponovno razmotriti odluku'

Studenti su nakon povećanja cijena zazivali i povećanje iznosa državne socio-ekonomske stipendije. Upitali smo MZOM hoće li se to dogoditi, a studenti su potom pokrenuli peticiju koju je potpisao i sam Kragić.

- Kada iznos socio-ekonomske stipendije godinama ostaje isti, a cijene stanovanja, hrane, prijevoza i ostalih osnovnih životnih troškova rastu, njezina stvarna vrijednost postupno se smanjuje. Nominalno stipendija može ostati jednaka, ali student s istim iznosom danas može pokriti manje troškova nego prije nekoliko godina. Posebno je važno naglasiti da je riječ o stipendiji namijenjenoj studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa, dakle upravo onima kod kojih rast životnih troškova ostavlja najveće posljedice. U razdoblju inflacije, ali i općeg rasta plaća i životnog standarda, opravdano je očekivati da se i instrumenti studentskog standarda povremeno usklađuju s novim okolnostima. U protivnom oni formalno ostaju na snazi, ali postupno gube učinak zbog kojeg su uvedeni. Razumijem da Ministarstvo mora voditi računa o proračunskim mogućnostima i broju korisnika, ali smatram da odgovor ne bi trebao završiti samo na tome da povećanje trenutačno nije predviđeno. Potrebno je otvoriti razgovor o modelu redovitog usklađivanja stipendije s inflacijom i rastom životnih troškova, kako studenti ne bi svakih nekoliko godina morali peticijama tražiti da se očuva njezina stvarna vrijednost, smatra Kragić.

Dodaje da peticiju zato ne doživljava kao pretjeran zahtjev, nego kao jasan pokazatelj da studenti osjećaju kako postojeći iznos više ne odgovara u potpunosti današnjim troškovima studiranja i života.

- Smatram da bi Ministarstvo trebalo ponovno razmotriti odluku i barem otvoriti dijalog sa studentskim predstavnicima o mogućnostima povećanja iznosa ili uvođenja jasnog mehanizma njegova budućeg usklađivanja, zaključuje Kragić.

Cijene studentskih domova rastu, ali stipendija ne

MZOM smo sada upitali je li točno da su ranije obećali da će povisiti iznos subvencija SC-ovima na 38 posto i zašto do toga nije došlo, planiraju li taj korak i ako da, kada i na koliko posto, kako komentiraju peticiju studenata i ima li nade da će se odluka promijeniti. Kad je riječ o stipendijama, odgovor je isti kao ranije. Još jednom su podsjetili i na to da oni ne donose odluke o visini cijena smještaja.

- U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojim je propisana autonomija sveučilišta i akademska samouprava visokih učilišta i autonomije sveučilišta u skladu s Ustavom, međunarodnim ugovorima i ovim Zakonom visoka učilišta i/ili studentski centri samostalno donose odluke vezane uz obavljanje svojih djelatnosti i poslovanja s ciljem osiguravanja financijske stabilnosti, a što dodatno propisuju statutom i drugim internim općim aktima. Studentski domovi u vlasništvu su i nadležnosti visokih učilišta, koja njima upravljaju samostalno ili je pravo upravljanja preneseno na pravnu osobu koju je osnovalo visoko učilište (studentski centar). Budući da studentski domovi nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, već visokih učilišta, ona samostalno donose odluke o svom poslovanju, uključujući upravljanje studentskim domovima i određivanje cijena smještaja. Slijedom navedenoga, Ministarstvo ne donosi odluke o visini cijena smještaja u studentskim domovima, poručuju iz MZOM-a.

Subvencije za studente podstanare

Dodaju da se u državnome proračunu osiguravaju sredstva za subvencionirano stanovanje u studentskim domovima za 15.546 studenata u iznosu od 31,85 eura mjesečno, 'čime se izravno smanjuju troškovi studiranja i podiže kvaliteta studentskog života, za tu svrhu godišnje je osigurano 4,8 milijuna eura'.

- Uz to, kako bi se studentima u gradovima u kojima i dalje postoji manjak smještajnih kapaciteta osigurao pristupačan boravak, osigurana su sredstva u državnom proračunu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca, u iznosu od 60 eura mjesečno za 2.437 studenata, za što se godišnje osigurava 1,5 milijuna eura. Nadalje, kako bi se studentima tijekom razdoblja rekonstrukcije studentskih domova osigurao pristupačan smještaj, za akademsku godinu 2026./2027. u državnom proračunu osigurano je dodatnih 1,2 milijuna eura za subvencioniranje smještaja kod privatnih stanodavaca. Studenti koji zbog rekonstrukcije dijela paviljona Studentskog naselja Stjepan Radić i Studentskog naselja Lašćina te izgradnje studentskog doma u Slavonskom Brodu neće moći ostvariti smještaj u studentskom domu, moći će koristiti privatni smještaj uz mjesečnu subvenciju u iznosu od 152 eura, podsjećaju iz MZOM-a.

Povećanje iznosa subvencija je pitanje bez odgovora

Što se tiče daljnjih ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta za studente, kažu, ulaganja u studentsku infrastrukturu se nastavljaju, uključujući projekte obnove i unaprjeđenja postojećih studentskih domova.

- U okviru programa 'Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja' dodijeljeni su ugovori za projekte na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru, Sveučilištu u Slavonskom Brodu, Veleučilištu u Karlovcu i Veleučilištu u Gospiću. Riječ je o ulaganjima vrijednima 103 milijuna eura bespovratnih sredstava kroz Program 'Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.', kojima će se smještajni kapaciteti studentskih domova povećati za dodatna 1.742 mjesta, navode iz MZOM-a.

Za kraj, ističu i kako je, 's ciljem smanjenja troškova studiranja i podizanja kvalitete studentskog života te očuvanja urednog poslovanja studentskih centara i održivog sustava prehrane, kroz Vladin paket mjera osigurana nepromijenjena cijena studentskog obroka od 0,86 eura, što uključuje juhu, glavno jelo s prilogom, salatu, desert i kruh, čime se zadržava stabilnost i priuštivost studentske prehrane'.

- Za subvencioniranu prehranu godišnje je osigurano 22,5 milijuna eura, što uključuje prehranu za oko 102.000 studenata u 27 gradova, zaključuju iz MZOM-a.

Odgovor na pitanje o obećanjima i povećanju iznosa subvencija SC-ovima, koje bi posljedično mogle utjecati na iznose stanarina, dakle, nismo dobili. Cijeli dopis predsjednika SZZG-a resornom ministarstvu možete pronaći u dokumentu u nastavku.