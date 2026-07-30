Ministarstvo odlučilo što će s izvanrednim studentima: Odgovorili i nezadovoljnim profesorima

Izvanredni studenti moći će studirati trostruko duže od trajanja studija, bez obzira na to jesu li ranije bili redoviti studenti ili ne, izmjena je koju je napravilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nakon javnog savjetovanja u kreiranju dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Naime, prvotno su takvo duže studiranje planirali omogućiti samo izvanrednim studentima koji su oduvijek izvanredni studenti, no nakon njihove pobune ipak su promijenili mišljenje. Isto tako, Ministarstvo navodi kako će u izmjene uvrstiti da izvanredni studenti imaju pravo završiti studij prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme upisa studija. Time, napominju, dodatno će izjednačiti pravo svih studenata koji studiraju u izvanrednom statusu.

- Ne prihvaća se prijedlog da se rok za završetak studija studenata u izvanrednom statusu prepusti uređivanju visokim učilištima, budući da se predloženim zakonskim rješenjem želi osigurati jedinstven i predvidiv pravni okvir za završetak studija, objašnjavaju iz Ministarstva obrazovanje u objavljenom izvješću javnog savjetovanja.

Ministarstvo ovime želi povećati završnost izvanrednih studenata

Podsjetimo, izmjenama zakona u 2022. godini svim studentima uvedeno je da moraju završiti studij u roku dvostrukom duže od trajanja studija. Sada će, ako se izmjene zakona usvoje u ovakvom obliku u Hrvatskom saboru, izvanredni studenti ipak moći studirati trostruko duže. Na primjeru studija prava od pet godina, to je 15 godina. Za redovite studente rok za završetak studija ostaje dvostruko duži. Ranije su iz Ministarstva pojasnili da će ovakvom izmjenom povećati završnost studenata koji nisu u redovnom statusu. U Hrvatskoj izvanredno studira 35.673 studenata, od ukupno 144.425 studenata.

Među komentarima predloženo je i da se vrati 15 posto studentskih predstavnika u sastav senata sveučilišta i fakultetskih vijeća koji donose važne odluke. Taj postotak od izmjena zakona u 2022. je 10 posto. No, Ministarstvo je odgovorilo kako je trenutačno utvrđen prag studentskih predstavnika od 10 posto - optimalan.

Nadalje, jedan od prijedloga bio je da se natječaji za upis brucoša objave do 1. veljače, budući da maturanti ispite mature mogu prijavljivati do 15. veljače. Upravo u tim natječajima stoji ta informacija, a oni se sada objavljuju do 1. svibnja, pa maturanti nemaju aktualne informacije.

Izmjenama Zakona uvodi se iznimka da se natječaji mogu objavljivati do 1. rujna ‘za studijske programe deficitarnih zanimanja ili zanimanja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku utvrđenima odlukom ministra, kao i za upis na specijalističke i doktorske studije'. Ministarstvo je taj komentar odbilo i poručilo da ‘nije moguće propisati raniji rok za objavu natječaja za upis obzirom bi isto predstavljalo rok koji visoka učilišta zbog administracije upisa ne bi mogla ispuniti’.

Za predavače neće biti nove stepenice napredovanja, nema se novaca

Nadalje, predavači na fakultetima zatražili su u javnom savjetovanju novu stepenicu napredovanja, pozivajući se na diskriminaciju. Naime, predavači savjetnici mogu postati samo lektori, predavači za poučavanje stranog jezika i oni u umjetničkom području. Kod ostalih postoji hijerarhija predavač i viši predavač. Ministarstvo njihove zahtjeve nije uslišilo. Kažu da je hijerarhija radnih mjesta u skladu s potrebama sustava te da bi uvođenje još jedne više razine 'dodatno opteretilo državni proračun u kojem isto nije planirano u sljedećem trogodišnjem razdoblju’. Ipak, razjasnili su da će prijedlog svakako razmotriti kod budućih izmjena propisa.

U savjetovanju je bilo primjedbi i na to kako se na sveučilištima ne dopušta zapošljavanje profesora stručnog studija, iako neka sveučilišta drže stručne studije. Iz Ministarstva su pojasnili da je izvođenje stručnih studija na sveučilištima dopuštena iznimka, a ne ravnopravna ili dominantna sastavnica njihove djelatnosti. Istaknuli su da su sveučilišta usmjerena prema znanstveno-nastavnoj karijeri, dok su veleučilišta osnovana upravo radi izvođenja stručnih studija.

Izmjenama zakona predviđeno je razdvajanje asistenata koji se zapošljavaju na teret državnog proračuna i onih koji se zapošljavaju na teret projektnih sredstava. Bilo je prigovora jer ugovori vezani uz projekte kraju kraće nego period pisanja i kreiranja doktorskog rada pa se postavilo pitanje kako će asistenti na teret projektnih sredstava završiti doktorat. Iz Ministarstva su odgovorili kako asistent koji se zapošljava na projektu ne može imati jednako pravo i obvezu upisivanja doktorskog studija kao ‘uobičajeni’ asistent te navode da visoka učilišta mogu svojim internim aktima omogućiti upis doktorskog studija i asistentima koji se zapošljavaju na projektu.

Po novome će profesori na teret države moći raditi do 67. godine života, umjesto 65. I ovdje je bilo niz komentara koje je Ministarstvo odbijalo. Naveli su da se pitanje odlučivanja o produžetku radnog odnosa do 67. godine rješava u okviru sveučilišne autonomije i akademske samouprave. Upravo zbog ove odredbe zakon se mijenja u hitnom postupku jer Ministarstvo želi da se to pravo može konzumirati već u tekućoj akademskoj godini. I to je izazvalo zabrinutost među onima koji su sudjelovali u javnoj raspravi. Iz Ministarstva odgovorili su da se žurnim donošenjem zakona sprječava prestanak radnog odnosa osoba obuhvaćenih predloženom izmjenom prije stupanja Zakona na snagu.

Zazivao se povratak znanstvenih radnih mjesta na sveučilištima, Ministarstvo razjašnjavalo razliku sveučilišta i instituta

U javnom savjetovanju lomila su se koplja i oko znanstvenih radnih mjesta koja su na sveučilištima ukinuta donošenjem novog zakona u 2022. godini. Do eventualnog povratka neće doći, otkriva povratna informacija Ministarstva. Navode da je cilj osigurati da osobe koje stvaraju nova znanja istodobno sudjeluju u njihovom prenošenju studentima, čime se održava kvaliteta visokog obrazovanja i osigurava da nastava počiva na suvremenim znanstvenim spoznajama.

- Prema tome, razlikovanje sustava radnih mjesta na visokim učilištima i znanstvenim institutima proizlazi iz različite zakonske misije tih ustanova. Na visokim učilištima zakon nastoji očuvati jedinstvo znanosti i nastave, dok na znanstvenim institutima omogućuje potpunu usmjerenost na istraživački rad. Stoga nepostojanje čisto znanstvenih radnih mjesta na visokim učilištima predstavlja zakonodavno rješenje kojim se štiti posebna uloga sveučilišta kao ustanova koje istodobno stvaraju i prenose znanje, odgovorili su iz Ministarstva obrazovanja.

Odbijeni komentari Srca, CARNET ostaje 'glavni'

Dopunama zakona CARNET će upravljati podatcima visokog obrazovanja, dok je to do sada u praksi radio Sveučilišni računski centar (Srce). Zbog toga je Srce zatražilo da se u zakon unese da su i oni uz CARNET infrastrukturne ustanove nadležne za visoko obrazovanje. Iako su iz Srca za srednja.hr poručili kako vjeruju da će Ministarstvo prepoznati opravdanost i važnost njihovih prijedloga, to se nije dogodilo. Ministarstvo je njihove komentare odbilo. Navode potrebu jasnije horizontalne koordinacije informatičko-informacijske infrastrukture, uz zadržavanje suradnje svih relevantnih ustanova. U pitanje ne dovode stručnost Srca, već žele odrediti javnu ustanovu koja ima horizontalnu koordinacijsku ulogu u razvoju i održavanju zajedničke informatičko-informacijske infrastructure.

- Predložena odredba stoga ne isključuje SRCE niti druge ustanove iz obavljanja poslova za koje su nadležne, nego osigurava jasniji okvir za koordinaciju zajedničkih infrastrukturnih aktivnosti. Upravo zbog velikog broja ustanova i različitih sastavnica sustava potrebno je jasno odrediti nositelja koji će, uz Ministarstvo i u suradnji s drugim dionicima, osiguravati usklađen i održiv razvoj sustava. Suradnja s drugim infrastrukturnim ustanovama, uključujući SRCE, ostaje nužna i sastavni je dio provedbe predložene odredbe. Stoga se ne prihvaća prijedlog kojim bi se relativizirala koordinacijska uloga CARNET-a, ali će se u obrazloženju, gdje je potrebno, dodatno pojasniti da se predložena koordinacijska uloga odnosi na zajedničku informatičko-informacijsku infrastrukturu, a ne na ukidanje ili preuzimanje posebnih nadležnosti drugih ustanova, navodi Ministarstvo obrazovanja.

Spomenimo kako je u javno savjetovanje ukupno stiglo 720 komentara. Prihvaćeno je njih 51, iliti sedam posto. Djelomično prihvaćeno je njih 13 posto, primljeno na znanje 18 posto, dok je odbijeno njih 62 posto. Sada slijedi saborska procedura donošenja izmjena zakona. S obzirom na to da se zakon donosi u hitnom postupku, glasanje zastupnika bit će samo nakon jednog čitanja u Saboru, umjesto uobičajena dva ili tri. Zastupnici se u klupe vraćaju sredinom rujna.