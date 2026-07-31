Nakon presude protiv Fuchsova rješenja oglasilo se Ministarstvo, ovako tumače odluku

Na naše pitanje hoće li poduzimati kakve druge pravne korake, Ministarstvo odgovara kako će poštivati odluku suda.

Nakon što je Upravni sud u Splitu poništio rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o uskrati dopusnice za rad Veleučilištu Aspira zbog nedostataka u radu, koje je potpisao sam ministar Radovan Fuchs, oglasili su se iz Ministarstva. Na naš upit odgovaraju kako su zaprimili presudu kojom im je predmet vraćen na ponovni postupak.

Ministarstvo donijelo rješenje o Aspiri, objašnjavaju kako je doneseno na temelju preporuke Agencije

- Upravni sud utvrdio je određene nedostatke u postupku reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao stručno i neovisno tijelo nadležno za provedbu vanjskog vrednovanja visokih učilišta i izradu akreditacijskih preporuka. Prema ocjeni Suda, u postupku reakreditacije nisu u dovoljnoj mjeri razmotreni svi izvedeni dokazi, osobito mišljenje Akreditacijskog savjeta, niti je stručno tijelo Agencije u cijelosti obrazložilo razloge zbog kojih su pojedini zaključci prihvaćeni, odnosno zbog kojih su odbijeni prigovori koje je istaknulo Veleučilište Aspira. Stoga će u ponovljenom postupku reakreditacije biti potrebno ponovno razmotriti sve relevantne navode i okolnosti te osigurati da mišljenje nadležnih stručnih tijela bude izrađeno u skladu s propisima, uz jasno i potpuno obrazloženje, interpretiraju iz Ministarstva obrazovanja presudu koju smo objavili.

Iz Ministarstva ističu da je poništeno rješenje doneseno na temelju akreditacijske preporuke Agencije. Ta preporuka, nastavljaju, proizašla je iz provedenog postupka reakreditacije i mišljenja Akreditacijskog savjeta. Objašnjavaju kako zakoni govore da Ministarstvo ne provodi samostalno stručno vrednovanje visokih učilišta, već odluke donosi na temelju stručnih preporuka nadležnih tijela.

Ovdje pojasnimo da današnji zakonski propisi nalažu da rješenje o dopusnici donosi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) samostalno. No, takav Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju donesen je u 2022. godini. Postupak reakreditacije Aspire krenuo je u 2019. te se morao završiti prema tadašnjim propisima. Oni su nalagali da Ministarstvo obrazovanja odlučuje o ishodu vrednovanja na temelju reakreditacije koju provodi AZVO. Dakle, ministarstvo je bilo ono koje je donosilo zadnju riječ pa je zato sada odgovornost na njima, budući da su donijeli rješenje koje je Aspira na sudu osporavala.

Kako smo pisali, ključni dio rješenja zbog kojeg ga je sud poništio jest to što Ministarstvo nije obrazložilo zašto je prigovor Aspire proglašen neosnovanim. Prema tumačenju suda ministarstvo je u svojem rješenju o uskrati dopusnice moralo obrazložiti zašto je Povjerenstvo za prigovor odbacilo žalbu Aspire, a ne samo konstatirati da je to učinjeno. Time je Ministarstvo prekršilo Zakon o općem upravnom postupku, stoji u presudi.

Kažu da će poštivati presudu, najavili izmjene zakona

Ministarstvo smo pitali planiraju li poduzimati kakve druge pravne korake zbog presude Upravnog suda u Splitu. Takvo što iz odgovora nije moguće iščitati.

- U nastavku postupka Ministarstvo će u cijelosti postupiti sukladno izreci i obrazloženju presude Upravnog suda u Splitu odnosno predmet vratiti Agenciji na ponovni postupak. Nakon što Agencija provede potrebne postupak i dostavi novu akreditacijsku preporuku, Ministarstvo će je razmotriti i donijeti odluku u ponovljenom postupku. U ovom trenutku nije moguće unaprijed procijeniti ishod tog postupka, navode iz Ministarstva.

Sama presuda otvara pitanje cijelog sustava reakreditacije. Naime, ako je u nekom drugom reakreditacijskom rješenju napravljena ista pogreška, a to je da prigovor visokog učilišta u rješenju nije obrazložen, i drugi sud mogao bi poništiti takva rješenja. Zato Ministarstvo pitamo planiraju li napraviti kakve izmjene u procesu reakreditacija.

- Napominjemo da je za četvrto tromjesečje ove godine planirano upućivanje u proceduru Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. U okviru pripreme zakonskih izmjena razmotrit će se i mogućnost dodatnih normativnih i proceduralnih unaprjeđenja s ciljem jačanja pravne sigurnosti, transparentnosti postupaka i dosljedne primjene propisa, odgovaraju.