Sveučilište u Zagrebu objavilo koji fakulteti upisuju studente na jesenskom roku: Za neke trebate na prijemni

Sveučilište u Zagrebu objavilo je popis studija koji se mogu upisati na jesenskom roku. Podsjetimo, fakulteti sami odlučuju o tome hoće li ili ne provoditi jesenski upisni rok, pa čak i ako je na nekom studiju nakon ljetnog roka ostalo mjesta, mogu odlučiti da neće upisivati studente.

Nudi se 3.583 mjesta

Na ljetnom upisnom roku Sveučilište u Zagrebu moglo je upisati 13.237 studenata. Od toga se 11.172 mjesta odnosilo na studente u redovitom statusu, 1.553 na studente u izvanrednom statusu te 512 na strane studente (bez EU državljana). Postoji i posebna kvota od 242 upisna mjesta za pripadnike hrvatske manjine u europskim državama, Hrvatima iseljenicima u prekomorskim i europskim državama te njihovim potomcima (Hrvati izvan RH). S druge strane, na jesenskom roku nudi se ukupno 3.583 mjesta na zagrebačkom Sveučilištu.

Dva fakulteta provodit će prijemne ispite na jesenskom roku, a jedan od njih je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Na logopediji imaju jedno slobodno mjesto u kvoti Državljani RH, na rehabilitaciji dva mjesta u kvoti strani državljani i jedno mjesto u kvoti Hrvati izvan RH, a na socijalnoj pedagogiji dva mjesta u kvoti strani državljani i jedno mjesto u kvoti Hrvati izvan RH.

Dodatne provjere/provjere preduvjeta provodit će se za sve studije, neovisno o mjestu izvođenja, isključivo prema rasporedu u ponedjeljak, 8. rujna 2026. godine. Razredbeni postupak (pisani i usmeni dio) za sve prijediplomske sveučilišne studijae ERF-a za pristupnike Hrvate izvan RH održat će se 7. rujna 2026. godine na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Do kada traju prijave studija?

Prijemni će provoditi i Kineziološki fakultet, na kojemu je mjesta ostalo za strane studente i Hrvate izvan RH. Razredbeni ispit za upis pristupnika na stručni prijediplomski studij izobrazba trenera u jesenskom roku održat će se za izvanredni studij: fitnes, 38 slobodnih mjesta; kondicijska priprema sportaša, 57 slobodnih mjesta; razni sportovi, 67 slobodnih mjesta. Sve detalje oko uplata i ostale informacije vezane uz jesenski upisni rok i prijemni maturanti mogu pronaći na web stranicama KiF-a i ERF-a.

Studiji se mogu prijaviti do 16. rujna u 13:59 sati, osim ako visoko učilište odredi drugi rok. Isti dan, iza 15 sati, bit će objavljene konačne rang-liste upisa u jesenskom roku, dok 9. rujna izlaze privremene rang-liste. Kalendar mature u jesenskom roku nalazi se ovdje, a na ovoj poveznici je kalendar upisa na studije u drugom roku. U dokumentu u nastavku možete vidjeti slobodna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu za jesenski rok upisa.