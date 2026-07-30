Sveučilište trese pitanje autonomije i pritisaka. Studentska predstavnica odgovara jednom rečenicom

Rektorovo poništavanje dekanskih izbora na riječkom fakultetu, uz amenovanje Senata, čini se, baš i ne dotiče studentske predstavnike.

Je li se politika umiješala na Sveučilište u Rijeci? Prvo je rektor Goran Hauser od dekanice Fakulteta zdravstvenih studija Daniele Malnar zatražio poništenje dekanskih izbora te izmjenu Statuta. Ona nam je sama posvjedočila kako je osobno imala jedan neugodan razgovor s rektorom te da je dio članova fakultetskog vijeća bio izložen neprimjerenim utjecajima. Nakon što je samo fakultetsko vijeće odlučilo ipak nastaviti s provođenjem izborima, tome je na kraj stao Senat koji je konačno poništio izbore. Obustavili su postupak izbora dekana dok se ne donese, naveli su, zakonita odluka o pokretanju tog postupka. Jedan od razloga poništenja je i što u odluci nije stajalo mandatno razdoblje za koje se bira dekan.

Zbog cijele situacije kandidat za dekana Željko Jovanović, profesor i nekadašnji SDP-ov ministar obrazovanja, ide na sud. Vrijedi napomenuti kako je kamen spoticanja kandidatura profesora Amira Muzura, nevjenčanog supruga riječke gradonačelnice Ive Rinčić, o čemu više možete pročitati ovdje.

Glavna studentska predstavnica odgovorila jednom rečenicom, kaže da nisu bili na sjednici Senata

Gdje su u ovoj cijeloj priči studenti? Kandidatkinja za dekanicu profesorica Gordana Starčević - Klasan kazala nam je ranije kako se ovdje radi o institucionalnoj krizi gdje najveća šteta nije samo organizacijska ili proceduralna, nego vrijednosna.

- Ona se odražava na naše studente, kojima svakodnevno govorimo o profesionalnosti, odgovornosti, etičnosti i važnosti povjerenja u institucije, poručila je ranije za srednja.hr Starčević - Klasan.

Zato nas je zanimalo mišljenje studentskih predstavnika. Oni, naime, imaju i pravo glasa na Senatu koje je nedavno poništilo dekanske izbore na Fakultetu zdravstvenih studija. Tako smo Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci poslali upit s četiri pitanja: kako su glasali na sjednici Senata o pitanju poništavanja odluke o izboru dekana, koliko ova situacija utječe na studente, smatraju li da to što rektor i Senat obustavljaju proces izbora ruši autonomiju fakulteta te planiraju li kao studentski predstavnici nešto poduzeti. Predsjednica Lucija Žeželj odgovorila nam je jednom rečenicom.

- Nitko od studentskih predstavnika s pravom glasa nije bio na toj sjednici Senata, poručila je Žeželj o kojoj smo pisali kada je udruga čija je članica dobila 70 posto sredstava na natječaju riječkog studentskog zbora.

Fakultetski predstavnici studenata bez komentara

Studentske predstavnike na Fakultetu zdravstvenih studija kontaktirali smo već u dva navrata, mailom objavljenima na stranicama fakulteta. Tako smo ih pitali koliko ova situacija utječe na studente, jesu li na fakultetskom vijeću ili prema dekanici progovorili o problemu izbora dekana, smatraju li da se ovime ruši autonomija fakulteta i planiraju li nešto poduzeti.

Prvi upit poslali smo 9. srpnja, a drugi 27. srpnja. Ni na jedan nisu odgovorili, a napomenimo kako oni svoj glas imaju u fakultetskom vijeću. Predsjednica Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija, dodajmo, jest Ena Draženović.

Inače, Zakon o studentskom zboru kaže kako studentski zbor brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente. Također, bira predstavnike u razna tijela te obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.