Važna vijest za sve koji su diplomirali od 1984., provjerite nalazi li se i vaša diploma u registru

Kako pronaći diplomu u e-Građani i provjeriti ispravnost tuđe? Imamo upute
09:05 387 d 09.07.2025
31. srpanj 2026.
Visoka učilišta su dosad u Digitalni registar diploma pohranila više od milijun zapisa o završnim ispravama, od čega 801.099 diploma.
Digitalni registar diploma uspostavljen je potkraj 2023. godine, s ciljem da se na jednom mjestu objedine vjerodostojni podaci o izdanim diplomama, svjedodžbama i dopunskim ispravama. Od početka 2024. godine visoka su učilišta obvezna izdavati i digitalne diplome, a od ove godine uvedene su i e-svjedodžbe.
Visoka učilišta dobila su rok da do kraja 2025. u Digitalni registar diploma pohrane i sve one izdane u papirnatom obliku između 1984. do 2023., no tek su se rijetki fakulteti pohvalili da su u potpunosti završili taj posao. Iz Sveučilišnog računskog centra (Srce) otkrili su o kojem je broju isprava riječ.
- Visoka učilišta su do 27. srpnja 2026. u Digitalni registar diploma pohranila više od milijun zapisa o završnim ispravama, od čega 801.099 diploma, 158.734 dopunske isprave i 48.373 svjedodžbe. Riječ je o završnim ispravama izdanima od 1984. godine naovamo. Naime, sukladno 'Pravilniku o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju' određeno je da visoka učilišta u Registar trebaju dostaviti podatke o prethodno izdanim ispravama za radno aktivno stanovništvo za prethodnih 40 godina od uspostave Registra. Dodatno je od 1. siječnja 2024. uvedena i obveza izdavanja digitalnih završnih isprava i njihova dostavljanja u Digitalni registar diploma, sukladno 'Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju', podsjećaju iz Srca.
Kako pronaći diplomu u e-Građani i provjeriti ispravnost tuđe? Imamo upute
09:05 387 d 09.07.2025
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Dodaju i da su obje mogućnosti implementirane kroz Informacijski sustav Evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), unutar modula Digitalni registar diploma.
- Sva javna visoka učilišta, kao i privatna koja koriste i Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), imaju dodatnu prednost, jer je Srce kroz ISVU, na nacionalnoj razini, omogućilo visokim učilištima izdavanje završnih isprava o studiju na način da su dokumenti digitalno ovjereni naprednim kvalificiranim elektroničkim pečatom te da su pritom označeni jedinstvenim identifikatorom pri čemu se generira i QR kod s poveznicom za provjeru vjerodostojnosti pojedinog dokumenta. Završne isprave, izdane na ovaj način, povezane su s Upisnikom visokih učilišta i Upisnikom studijskih programa te se automatski pohranjuju u Digitalnom registru diploma zajedno sa skupom definiranih obveznih podataka o samom dokumentu i nositelju dokumenta. Sustav ISeVO, kojeg Srce gradi i održava u okviru projekta e-Sveučilišta, dostupan je na poveznici visokoobrazovanje.hr, a pristup implementiranim funkcionalnostima omogućen je uz prijavu elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr, priopćilo je Srce.
Kako možete pronaći svoju diplomu, ako ju je vaš fakultet unio, pogledajte ovdje. Za to će vam biti potrebna jedna od vjerodajnica značajne razine sigurnosti koje se koriste u sustavu e-Građani za autentikaciju. Nakon prijave, pronađite Katalog usluga, zatim Odgoj i obrazovanje, i potom Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju – ISeVO.
- S obzirom na to da su podaci o završnim ispravama sada vidljivi i kroz novouspostavljeni Središnji registar stanovništva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je pozvalo ustanove na evidentiranje svih završnih isprava izdanih u razdoblju od 1984. do 2024. godine, priopćilo je Srce.
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