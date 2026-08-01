Studentica dizajna osvojila prestižnu nagradu: Koristila je metodu proširene stvarnosti da stvori 'duhove'

Kora Rogina studentica je diplomskog studija Dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Njezin projekt Media Waste (medijski otpad) ove je godine osvojio nagradu za najbolju mladu autoricu do 35 godina na Zagrebačkom salonu. Projekt je započela već na prvoj godini studija kao odgovor na zadatak u okviru spekulativne dizajnerske prakse.

- Spekulativni dizajn odnosi se na kritičke metode koje koriste dizajnerske alate za istraživanje mogućih budućnosti, propitivanje društvenih normi i poticanje rasprave, umjesto stvaranja komercijalnih proizvoda. U svojim radovima uvijek krećem od osobnog iskustva pa sam tako pristupila i ovom zadatku. U to sam vrijeme dosta zapažala i razmišljala o količini vizuala i teksta koje svakodnevno konzumiram putem društvenih mreža – posebno su me zanimale reklame i trendovi koji nastaju jednako brzo kao što i nestaju. Ta "potrošnja" sadržaja i svojevrsna kultura koja iz nje proizlazi bila je okidač koji me naveo na postavljanje pitanja: 'Gdje sav taj sadržaj zapravo završava?', ispričala nam je Kora.

Projekt koristi proširenu stvarnost (AR)

Za projekt je pretraživala kutke interneta koje je gotovo zaboravila, od servera igrica koje je igrala prije više od 10 godina do pretraživanja datoteka na starim tvrdim diskovima. Tako je otkrila da posjeduje golemu količinu vlastitih podataka o kojima se uopće ne brine. Uz mentorstvo Andree Hercog i Nataše Njegovanović srž njezina projekta postao je upravo taj digitalni otpad.

- U praksi sam prikupljeni digitalni otpad sortirala u kategorije zaborava. Koristeći tehnike datamoshinga, distorzirala sam taj sadržaj i dobila grafike koje sam zatim provela kroz alat umjetne inteligencije za generiranje slika. Nakon nekoliko iteracija nastale sam vizuale provela kroz AI alat koji 2D slike pretvara u 3D mesh. Ovim sam procesom dala autonomiju računalu da od mojeg otpada stvori nešto novo – distorzirano i potpuno autonomno. Nastale 3D modele zamislila sam kao prostorne objekte, ali i dalje nematerijalne, pa je proširena stvarnost (augmented reality, AR) bila završni alat koji je zaokružio čitav proces, priča nam Kora.

Svoje radove opisala je kao 'duhove' digitalnog otpada

Krajnji rezultat bila je AR instalacija u kojoj su posjetitelji putem mobilnog uređaja mogli 'otkriti' distorzirane 3D objekte postavljene u fizičkom prostoru izložbe. Rogina ih je opisala kao 'duhove' svojega digitalnog otpada, koji su konačno dobili tijelo. Odlučila je da ih neće 3D printati jer je cilj bio da ostanu nedokučivi. Kako je izložba izgledala, pogledajte u videu.

- Uz modele napravila sam kratki video u kojem pojašnjavam spomenutih pet kategorija digitalnog otpada, kako on nastaje i što znači za društvo u bliskoj budućnosti. Rad na ovom projektu naučio me koliko je moja generacija sklona stvaranju golemih količina sadržaja bez svijesti o njegovoj trajnosti – ili, točnije, njegovoj krhkosti. Paradoksalno, ono što doživljavamo kao beskonačno i uvijek dostupno – digitalno – jednako je podložno propadanju, zaboravu i gubitku kao i bilo koji fizički predmet. Projekt Media Waste bio je početna točka za promišljanje o odnosu između memorije, materijalnosti i digitalne kulture, a te sam teme kasnije nastavila razvijati kroz diplomski rad, podijelila je Kora.

Razlika između otpada i sjećanja

Digitalni otpad sama je opisala kao nusprodukt različitih vrsta djelovanja u digitalnom svijetu, kao što su screenshotovi recepata koje spremimo i nikad ne pogledamo, poveznice koje više ne vode nikamo, mape u kojima čuvamo dokumente projekata ili radova koji su propali i znamo da su ti dokumenti beskorisni, ali ih iz nekog razloga i dalje čuvamo. Međutim, ona smatra da su ti podaci ipak više od otpada.

- Tu u priču ulazi digitalno sjećanje – ono se veže uz naš digitalni otpad na neočekivan način jer upravo taj 'beskorisni' materijal, ono što bismo najprije nazvali digitalnim otpadom, često nosi u sebi najviše emotivnog naboja. Screenshot recepta koji nikad nismo skuhali ipak nas podsjeća na trenutak kad smo ga spremili – možda smo tada bili s nekim, možda smo si obećali da ćemo naučiti kuhati nešto novo. Mapa dokumenata propalog projekta svjedoči o vremenu i energiji koje smo uložili, čak i ako je sam projekt nestao. Digitalno sjećanje tako ne živi u urednim, organiziranim arhivima koje svjesno kuriramo, već upravo u tom kaotičnom, nepreglednom sloju podataka koji se gomila kao nusprodukt našeg svakodnevnog digitalnog postojanja, komentira mlada dizajnerica.

'Zanima me upravo taj status neizvjesnosti'

Razlika između digitalnog otpada i sjećanja, prema njoj, nije jasna ni fiksna jer se radi o pitanju perspektive i vremena. Nešto što je danas otpad sutra može postati sjećanje i obrnuto.

- Ono čega se danas sjećamo s nježnošću s vremenom gubi kontekst i pretvara se u datoteku koju više ne prepoznajemo, ne znamo zašto smo je spremili niti što nam znači. Digitalni otpad je, u tom smislu, sjećanje u čekanju, materijal koji još nismo obradili, kojem još nismo dali značenje ili smo to značenje već izgubili. Dizajnerski me zanima upravo taj status neizvjesnosti: trenutak prije nego što odlučimo je li nešto vrijedno pamćenja ili zaborava i tko ili što donosi tu odluku kad sadržaja ima toliko da ga ljudski um više ne stigne procesirati, detaljno opisuje svoju ideju.

Sad joj je fokus na završavanju diplomskog

Kaže da joj je nagrada potvrdila da teme koje je zanimaju i kopkaju nisu važne samo njoj te da se tako riješila straha da nitko neće razumjeti njezin rad. Dodaje kako se dosta ljudi povezalo s ovom temom upravo zbog određenih vrsta zaborava koje opisuje.

- Primjerice, jedna kategorija digitalnog otpada jesu digitalni tragovi preminulih osoba čiji su profili ostali na društvenim mrežama. Tu sam uvela i problematiku vlasništva nad otpadom jer ne postoje protokoli nasljeđivanja profila, datoteka ili servera koje je neka osoba ostavila iza sebe. To je kod dosta ljudi pogodilo neku emotivnu, ali i univerzalno razumljivu bolnu točku koja proizlazi iz traume gubitka, ispričala nam je mlada dizajnerica.

Priznaje da joj je nagrada stigla baš u pravo vrijeme i dala joj vjetar u leđa jer završava studij i propitkuje vlastiti rad. Sada je koncentrirana na obranu diplome u rujnu, ali otkriva nam da se budući projekti već 'kuhaju'.

Priznaje da je previše na društvenim mrežama

U razgovoru smo produbili temu društvenih mreža, a Kora je priznala da i sama previše vremena provodi na njima. Međutim, kaže da doista uživa u objavljivanju storyja i promatranju onoga što drugi objavljuju te kako se online kultura razvija, zašto je nešto postalo viralno, a nešto nije, kao svojevrsnom obliku digitalne antropologije.

- Vrijeme koje provodim na društvenim mrežama i općenito na mobitelu reguliram tako da svaki ponedjeljak pogledam obavijest o prosječnom vremenu korištenja mobitela tijekom prethodnog tjedna. Ako piše da je prosjek veći od pet sati dnevno, posramim se i zapitam je li to zdravo. Nažalost, nemam neko pametno rješenje za ovaj problem, osim savjeta da se nastojimo što više družiti s ljudima i sudjelovati u aktivnostima koje uključuju dobro društvo, komentira Kora.

Golema uloga društvenih mreža u umjetnosti i dizajnu

Dodaje da su društvene mreže važan dio njezine svakodnevice, pogotovo kao dizajnerice i umjetnice u vremenu kada je eksponiranje na društvenim mrežama jedan od temeljnih načina komunikacije.

- Ako želim da moj rad bude viđen, on mora biti negdje objavljen, jer ako nije, jesam li ga uopće stvorila? To pitanje – jesam li rad uopće stvorila ako ga nitko nije vidio – zapravo je moja vlastita varijacija stare filozofske dileme: ako stablo padne u šumi i nitko to ne čuje, je li se zvuk uopće dogodio? Prenesena u digitalni kontekst, ta izreka dobiva novu, gotovo doslovnu težinu. Rad koji nastane, ali nikad ne bude objavljen, dijeli sudbinu tog nečujnog pada – postoji, fizički ili digitalno, ali bez publike kao da nikad nije ni ušao u kolektivnu svijest. Algoritmi društvenih mreža postali su naša šuma, a broj pregleda, lajkova i podijeljenih objava naš način mjerenja je li se zvuk uopće dogodio, zaključila je Kora Rogina.