FOTO Studenta na Savi šokirao izgled prostorije s tuševima: Pitali smo SC o čemu se radi

U 7. paviljonu Studentskog doma Stjepan Radić trenutačno traje obnova tuševa, što je neugodno iznenadilo studenta koji se nalazi na ljetnom smještaju.

Stanar Studentskog doma Stjepan Radić obratio se našoj redakciji zbog, kako je naveo, 'šokantnih prizora prostora koji su trenutačno u fazi renovacije u 7. paviljonu'. Ondje su trenutačno smješteni studenti koji koriste uslugu ljetnog smještaja. Konkretno, u primjedbi studenta riječ je o prostoriji u kojoj se nalaze tuševi. Na prvoj fotografiji fotogalerije u nastavku možete vidjeti o čemu se radi, dok na ostalim fotografijama možete vidjeti stanje zajedničkih sanitarnih prostorija u različitim paviljonima ovog doma. Fotografije su stigle na adresu naše redakcije nakon što su studenti sredinom mjeseca saznali da im treću godinu zaredom poskupljuju stanarine.

Dogovor s izvođačem postignut prije deset dana

Podsjetimo, 7. paviljon dio je III. kategorije smještaja, u kojoj studenti na katu dijele zajedničke tuševe, toalete, umivaone i čajne kuhinje. Na istom katu smještene su isključivo djevojke ili isključivo mladići.

- Ovako izgleda gradilište već tjednima i tako na svakom katu. Tuševi nisu u funkciji, a izgled gradilišta krši sve žive zakone, propise i pravila struke. Točno se zna da se između svake faze radova gradilište mora održavati urednim, a kamoli da se započeti posao treba završiti, a ne ostaviti ovako. Studenti s muškog kata prisiljeni su ići na ženski kat obavljati higijenu zbog toga što tuševi nisu u funkciji, naveo je student.

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) upitali smo kada su saznali da će se renovirati i zašto za ljetni smještaj nije izabran neki drugi paviljon.

- Za ljetni smještaj studenata, s obzirom na broj prijavljenih, predviđen je smještaj u 7., 8. i 9. paviljonu. Dogovor s izvođačem o pokretanju radova postignut je prije deset dana te sukladno tome se krenulo u realizaciju. Vodilo se računa da u rekonstrukciju krenu upravo one kupaonice koje su u lošem stanju. Studenti su do tada već bili raspoređeni. Studenti na istom katu imaju na raspolaganju još dvije prostorije s tuševima te nema potrebe da idu na neki drugi kat. Vezano uz to stoje i obavijesti na samim kupaonama gdje se izvode radovi. Na istom katu smješteni su isključivo muškarci ili žene. Obavljen je razgovor s gotovo svim studentima i nitko ne želi promijeniti lokaciju smještaja, u vidu preseljenja u drugi paviljon unutar studentskog doma. Studenti koji se za to odluče, mogu se obratiti upravi doma osobnim putem ili putem službene mail adrese ([email protected]), poručili su iz SCZG-a.

Renovirat će se još neki dijelovi Studentskog doma Stjepan Radić

Upitali smo ih i do kada će radovi trajati. Kako kažu, prema informacijama koje su dobili od izvođača, radovi će trajati i tijekom kolovoza. Vrši se, naime, generalno uređenje kupaonica - 'električne instalacije, odvodi i dovodi vode, nove tuš kabine i miješalice vode, stropovi, rasvjeta i sve ostalo što je potrebno da se kupaonice moderniziraju'.

Dodaju da će se, uz redovito godišnje održavanje ovog doma, pristupiti i uređenju pločnika u vidu popravka kamena kod 10. paviljona. Asfaltirat će se dijelovi površina ispred Recepcije i pješačkih staza kod ambulante. Postavit će se nove rashladne komore u restoranima, vršit će se ličenja prema potrebama, a u nekim paviljonima promijenit će se pojedinačne tuš kade.

Velika obnova paviljona završila je 2015.

- U svim domovima vršit će se ličenje prostorija prema potrebama, a u Studentskom domu Dr. Ante Starčević ide zadnja faza izmjene okvira i vrata na kupaonama. Vrše se i ostali redoviti servisi opreme u restoranima, smještajnim kapacitetima i podstanicama za grijanje studentskih domova, zaključili su iz SCZG-a.

Podsjetimo, ljetni smještaj traje od 16. srpnja do 31. kolovoza, a njegova cijena je 196 eura, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 180 eura te 150 eura koliko je iznosila dvije godine prije. Od sljedeće akademske godine, treću godinu zaredom, rastu i cijene redovnog smještaja, zbog čega su studenti iskazali veliko nezadovoljstvo. Više o tome, ali i razlozima zašto je Studentski centar posegnuo za povećanjem cijena, možete pročitati ovdje. Dodajmo da su nezadovoljni studenti, potaknuti poskupljenjem smještaja, sredinom srpnja našoj redakciji poslali niz fotografija iz različitih domova na kojima se vidi da određene prostorije pojedinih paviljona vape za renovacijom. Podsjetimo i da je većina tih paviljona, uključujući sve koji pripadaju III. kategoriji smještaja, bila obuhvaćena velikom obnovom koja je završila 2015. godine. V. kategorija u obnovu bi trebala krenuti ovog ljeta.