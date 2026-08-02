Noćni vlakovi više ne voze, što će biti sada? 'Studenti hvale uslugu'

Studenti su noćnim vlakovima iz okolnih gradova prema Zagrebu i obrnuto bili zadovoljni. No, još nema naznaka hoće li se i kada projekt nastaviti.

Sve od listopada pa do kraja lipnja na inicijativu studenata prometovali su noćni vlakovi iz okolice Zagreba prema glavnom gradu. Vikendima su tako vlakovi vozili prema Dugom Selu, Vrbovcu, Ivanić-Gradu, Križevcima, Zaprešiću, Zaboku, Krapini, Jastrebarskom, Karlovcu, Velikoj Gorici i Sisku te obratno. Ideja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu bila je pružiti studentima i ostalim građanima dostupan i siguran noćni prijevoz.

Iz HŽ-a kažu da je analiza u tijeku, studenti slali dopise i Ministarstvu

No, prije 'sezone' pilot projekt je završio. Zadnji dan kada su vlakovi prometovali bio je 28. lipnja. Iz Hrvatskih željeznica (HŽ) početkom srpnja odgovorili su nam kako je analiza projekta u tijeku te da će podatke o njoj poslati po njezinu dovršetku. Pitali smo ih, naime, koliko je putnika putovalo, koje su se linije pokazale najprometnijima te hoće li se projekt nastaviti. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na naš upit nisu odgovorili.

Studentski predstavnici sredinom srpnja odgovorili su nam kako su iskustva studenata uvelike pozitivna te da inicijativa predstavlja važan iskorak u povećanju dostupnosti javnog prijevoza studentima i mladima, ali i drugim korisnicima koji vikendom putuju između Zagreba i okolnih urbanih područja. Zato su još u lipnju u dopisu upućenom Ministarstvu prometa i HŽ-u zatražili koordinacijski sastanak na ovu temu. No, odgovor do sredine srpnja još nije stigao. Studenti navode da će raditi na tome da projekt zaživi kao stalni doprinos voznom redu.

- Iskustva studenata koji su koristili uslugu uvelike su pozitivna. Studenti hvale uslugu jer im je omogućila putovanja koja im do sada nisu bila moguća. Također su istaknuli kako je usluga u većini pravaca pouzdana i cjenovno prihvatljiva. Podsjećamo da svi redovni studenti i školarci imaju besplatan prijevoz željeznicom u cijeloj RH po izradi HŽPP pametne iskaznice, dok izvanredni studenti ostvaruju pravo na 50 posto popusta na pojedinačna putovanje ishođenjem spomenute iskaznice. Za sada nismo učinili detaljniju analizu već neformalne upite i intervjue, ali u planu imamo provedbu ankete kako bi saznali želje i kritike studenata na projekt. Nadamo se da ćemo provedbom ankete dobiti jasniji uvid u uspješnost projekta i smjer u kojem bi trebali ciljati za njegov, nadamo se, produžetak te uvrštavanje noćnih prigradskih vlakova u redovan vozni red, govori nam Robert Jurčec, koordinator za infrastrukturu i razvoj Studentskog zbora Sveučilišta u Zagreb i koordinator ovog projekta.

Studenti bi voljeli da vlakovi staju na svim postajama, a ne da idu direktno

Jurčec objašnjava i što bi se moglo promijeniti u voznom redu noćnih vlakova, ako on ponovno zaživi. Raspored vlakova koji su prvotno predložili, ističe, bio je zamišljen s idejom da jedan vlak 'vozi' dva polaska prema određenom smjeru i stigne do odredišta stajanjem na svim ili velikoj većini postaja. I da u povratku od okolnog grada prema Zagrebu također staje u svim ili u velikoj većini postaja. No, Jurčec kaže da su donositelji ipak odlučili da vlakovi u povratku voze isključivo kao direktne linije bez zaustavljanja na postajama po putu. Na primjer, od Križevaca do Glavnog kolodvora Zagreb bez stajanja.

- Ovakva odluka predstavlja propuštenu priliku da se studentima, školarcima, mladima te svim putnicima iz šire Zagrebačke regije omogući putovanje od urbanih središta poput Karlovca, Zaboka, Križevaca prema manjem mjestu na putu do Zagreba u ranim jutarnjim satima. Pogotovo jer ti vlakovi ionako voze natrag prema Zagrebu da stignu na svoj drugi polazak između 2:10 i 02:30. Ne vidimo nikakvu prepreku da se oni zaustavljaju u predviđenim stajalištima, ili na određenim, i voze putnike te tako povezuju manja mjesta i regije u 'drugom smjeru'. Iz većine tih gradova i pravaca zadnji vlakovi koji se zaustavljaju po postajama na putu za Zagreb polaze rano. Iz Karlovca zadnji vlak 4063 za Zagreb polazi u 21:25, vlak 3073 iz Zaboka za Zagreb u 21:11, iz Križevaca vlak 1206 u 21:03.. Ovim bi potezom omogućili dodatnu mobilnost putnicima u ranim jutarnjim satima koji ne putuju nužno skroz do Zagreba, već putuju do manjih mjesta ili između dva manja mjesta koja nisu nužno urbana središta, objašnjava Jurčec.

'Pokrenuli smo pitanje proširenja usluge noćnih prigradskih vlakova i na druge regije'

Isto, studenti su uočili potrebu za korekcijom vremena polaska. Smatraju da prvi polazak dobro pokriva želje korisnika, dok bi za drugi polazak razmotrili njegovo pomicanje nešto kasnije od trenutačnog koji je bio između 2:00 i 2:30. Razjašnjavaju, zato što ostavlja značajnu rupu u rasporedu koja u mnogim pravcima iznosi i do tri sata jer su prvi jutarnji polasci oko pet sati. Popriličan broj upita dobili su i s pitanjem zašto vlakovi ne voze do Harmice ili Savskog Marofa, što je jedini pravac u blizini Zagreba koji je ostao 'nepokriven' uslugom. Jurčec kaže kako smatraju da bi trebalo razmotriti uvođenje usluge i u tom dijelu Hrvatske.

- Na sastanku studentskih predstavnika koji predstavljaju studente drugih Sveučilišta u RH održanom krajem svibnja pokrenuli smo pitanje proširenja usluge noćnih prigradskih vlakova i na druge regije u RH. Identificirali smo Osječku i Varaždinsku regiju kao potencijalne sredine koje bi mogle imati izravne pozitivne efekte implementacijom usluge nalik na onu koju smo uspjeli provesti u i okolo Zagreba. Naime, Varaždin se nalazi na čvorištu nekoliko pravaca od kojih su značajniji Čakovec, Koprivnica i Zabok, dok se u Slavoniji ističe prsten Vinkovci, Osijek, Đakovo. Naše prijedloge ćemo detaljnije obrazložiti na sastanku s ostalim dionicima, zaključuje Jurčec.