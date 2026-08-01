Ovih 5 poslova možete raditi za 10 eura po satu: Nije riječ o sezoni, a prijave su u tijeku

Minimalna učenička i studentska satnica iznosi 6,56 eura, no neki poslodavci nude i po 10 eura po satu. Izdvojili smo neke koji upravo traže studente.

Ako niste 'na sezoni' ili je vaše ljetovanje završilo i naredne tjedne provodite u Zagrebu, pronašli smo nekoliko poslova koje možete raditi za 10 eura po satu. Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica od 1. siječnja ove godine iznosi 6,56 eura. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, satnica se nedjeljom, blagdanima i noću uvećava za 50 posto, pa se minimalac tako penje na 9,84 eura po satu. Valja napomenuti da se tih 50 posto uvećanja računa na ugovorenu satnicu. Dakle, ako vam je satnica inače 10 eura, uvećava se na 15 eura.

Poslovi sa satnicom 10 eura

Don Don d.o.o. traži studenticu ili studenta pomoćnog radnika u proizvodnji. Opis posla glasi sastoji se od punjenja i pražnjenja pakirne linije, slaganja paketa prema otpremnicama te pomoćnih poslova u proizvodnji. Potrebna je važeća sanitarna iskaznica. Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati ili od 14 do 22 sata. U potrazi su za deset osoba, a satnica je 10 eura. Prijave traju do 31. kolovoza.

Jednu konobaricu ili konobara traži Termotehna trgovina d.o.o., a riječ je o radu u kafiću u sklopu Royal apartmana s gostima smještaja. Početak rada je odmah, a očekivano trajanja posla dva mjeseca ili po dogovoru. Radno vrijeme je od 14 do 22 sata. Potrebno je na osnovnoj razini poznavati engleski jezik. Satnica je 10 eura. Prijave traju do 31. kolovoza.

Neki traže studente na pola radnog vremena

Ako tražite nešto fleksibilniji posao, s kraćim smjenama, možda će vam se svidjeti oglas za posao rada na eventima, istraživanje tržišta, hostesiranja, animatora. Romb Marketing Strategy d.o.o. za usluge traži više od deset studentica ili studenata za ove poslove, a satnica ide od 10 do 15 eura. Pod 'druge naknade' stoji još i '0,34 euro / km, plaćen smještaj ukoliko potrebno'. Radno vrijeme je po potrebi, od tri do osam sati dnevno. Potrebno je imati dobre komunikacijske vještine, a poželjne vještine su i 'soft-skill, otvorena, komunikativna i pristupačna osoba, ekstrovertirana i orijentirana na rad s ljudima'. Prijave traju do 15. kolovoza.

Ako tražite posao na pola radnog vremena, Mo-fit d.o.o. traži čistačicu ili čistača u fitness klubu. Potrebno im je troje ljudi, a radno vrijeme je četiri sata dnevno u smjenama po dogovoru te povremeno vikendom. Iskustvo nije potrebno, važni su odgovornost, urednost i želja za radom. Satnica je 10 eura, a prijave traju do 20. kolovoza.

Wallace Art jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika i robe traži taxi vozača na duže razdoblje, a početak rada je odmah. Potrebno im je pet osoba, a satnica iznosi 10 eura. Prijave traju do 31. prosinca.