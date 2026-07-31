Tisuće studenata ostat će bez smještaja: Doznali smo koliko je prijava za domove

U najvećim studentskim gradovima, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, na natječaje za domove 2026. prijavilo se više studenata nego što ima kreveta.

Završili su natječaji za smještaj u studentskim domovima pri najvećim studentskim centrima u Hrvatskoj u akademskoj godini 2026./2027. I ove će godine tisuće studenata ostati bez mjesta u domu. Provjerili smo koliko se studenata prijavilo na natječaje u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a koliko će ih zapravo ostvariti pravo na dom.

U Zagrebu ove godine manje kreveta, ali i prijava

U odnosu na ranije, Studentski centar u Zagrebu (SCZG) ove godine na raspolaganju ima 906 kreveta manje. Najveći dio te brojke odnosi se na dugoočekivanu obnovu paviljona 5 i 6 u Studentskom domu Stjepan Radić. Manji dio odnosi se na obnovu oštećenog paviljona 8 u Studentskom domu Lašćina.

Do ponoći 24. srpnja 2026., kada je završio ovogodišnji natječaj za domove, zaprimili su ukupno 9.752 zahtjeva za subvencionirani smještaj. Ove godine, kažu, broje nešto manje prijava u odnosu na godinu prije. Ove akademske godine raspolažu s ukupno 6.638 mjesta, od čega se 6.097 mjesta odnosi na smještaj redovitih studenata. Za smještaj studenata po posebnim odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih proizlazi 275 mjesta, a za smještaj studenata koji dolaze putem Erasmus razmjene na Sveučilište u Zagrebu 266 mjesta.

- Sukladno tome ukupno 6.097 studenata bit će raspoređeno prema uspjehu na Natječaju za subvencionirani smještaj, dok će njih još 906 primati uvećanu subvenciju za podstanarstvo u gradu Zagrebu u iznosu od 152 eura mjesečno. Tijekom studenog 2026. dodatnih 800 studenata može ostvariti pravo na redovitu subvenciju podstanarstva u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura mjesečno. Studenti koji ne ostvare pravo na smještaj u studentskim domovima ili na subvenciju podstanarstva mogu potražiti mogućnost smještaja u nekom od učeničkih domova koji ne popune svoje kapacitete s učenicima, zaključili su iz SCZG-a.

Kakvo je stanje u Splitu, Rijeci i Osijeku?

Iz Studentskog centra u Splitu (SCST) kažu da su ove godine zaprimili 3.067 prijava. U studentske domove primaju 1.193 studenta.

Uz to, dodali su iz SCST-a, imaju i 14 mjesta u Makarskoj te 500 subvencija za studente podstanare koji žive kod privatnog najmodavca.

Studentski centar Rijeka (SCRI) je na ovogodišnjem natječaju zaprimio 2.069 prijava za subvencionirano stanovanje u svojim objektima. Kapacitet SCRI-ja za subvencionirano stanovanje iznosi 1.250 kreveta.

A što je s Osijekom? Iz osječkog Studentskog centra (STUCOS) navode da su ove godine na natječaj za subvencionirano stanovanje u Osijeku i Požegi zaprimili ukupno 2.461 prijavu. Smještaj u studentskim domovima dodjeljuje se za 1.366 studenata u Osijeku i 110 u Požegi.

- Subvencija privatnog smještaja u iznosu od 60 eura osigurana je za 175 studenata koji ne uspiju ostvariti smještaj u studentskom domu u Osijeku zbog nedovoljnog broja ostvarenih bodova na natječaju, osigurana je subvencija privatnog smještaja i za 22 studenata dislociranog studija u Orahovici, poručili su iz STUCOS-a.