Što sa studentskim domom ako faks upisujete u jesenskom roku? Jako ovisi o tome gdje ćete studirati

Proteklih godina jesenski krug natječaja za domove bio je otvoren samo u manjim studentskim gradovima, dok na većim sveučilištima nije ostalo mjesta.

Na fakultetima diljem Hrvatske prazno je ostalo preko 15 tisuća mjesta. Osim što će mnogi ponovno konkurirati za njih u jesenskom krugu upisa, dio maturanata ponovno polaže državnu maturu u drugom roku. Budući da su prijave za studentske domove nedavno zaključene, dobar dio kandidata koji izlaze na jesenski rok mature i upisa zanima hoće li se tada moći prijaviti za smještaj u studentskim domovima.

Drugi krug natječaja raspisivali su manji studentski gradovi

U pravilu, studentski domovi otvaraju drugi krug prijava samo ako je ostalo praznih soba, što se najčešće događa ako je broj prijava onih koji zadovoljavaju uvjete bio manji od broja ležajeva. Tako je prošle godine s početkom rujna bio otvoren drugi krug natječaja Šibeniku, Požegi i Virovitici. Nekoliko dana kasnije, sredinom istog mjeseca, drugi krug natječaja otvoren je i u Slavonskom Brodu i Karlovcu.

No, u studentskim domovima velikih sveučilišnih gradova raspisivanje jesenskog kruga natječaja prethodnih godina nije bila praksa. Naime, svake godine broj prijava na natječaj značajno premašuje stvaran broj mjesta u domovima, a takva je situacija, pisali smo ovih dana, i u 2026. godini.

Proučite pravilnike studentskih centara

Mjestu u domu u, primjerice Zagrebu, mogu se nadati studenti koji nisu ostvarili pravo u prvim krugovima natječaja, ali su blizu crte po objavi rezultata natječaja jer se svake godine za određeni broj mjesta spušta bodovni prag. To se događa, među ostalim, kada studenti tijekom godine diplomiraju pa se oslobodi mjesto. No, i u tom slučaju u dom mogu useliti samo oni koji su sudjelovali u ljetnom krugu natječaja Studentskog centra u Zagrebu.

Ipak, valja ovom prilikom spomenuti i članak 24. Pravilnika o smještaju u studentskim domovima u Zagrebu. Naime, u njemu stoji da 'studenti koji iz objektivnih razloga nisu podnijeli prijavu za smještaj u rokovima utvrđenim natječajem mogu istu podnijeti naknadno'.

- Pod objektivnim razlozima iz prethodnog stavka podrazumijeva se: bolest studenta, učenici završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja koji su kasnije upisali studij, studenti koji prelaze s drugih sveučilišta, polaznici studija u međunarodnoj razmjeni te drugi opravdani razlozi. Predmetne prijave razmatra Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Pozitivno rješenje prijave studentima iz ovog članka podrazumijeva da ovisno o ostvarenom broju bodova useljavaju u studentski dom tijekom akademske godine na slobodne smještajne kapacitete, piše u pravilniku SC-a u Zagrebu.