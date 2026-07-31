Kako pronaći cimera u domu? Ovi savjeti mogli bi vam pomoći

Za svakog studenta koji kreće studij u drugom gradu potraga za cimerom je ključan korak. Hrvoje je za to koristio oglas u kojem je istaknuo kako živi.

U novoj epizodi našeg redakcijskog podcasta razgovarali smo o studentskom životu, uspoređujući razlike između života s roditeljima i studentskom domu. Naši novinari Korana i Hrvoje tijekom studija živjeli su u studentskom domu, dok je Bruno živio s roditeljima.

'Odmah prvu godinu sam stavio oglas'

Hrvoje i Korana u razgovoru su istaknuli da je važan korak za dobar život u studentskom domu potraga za cimerom. A kao i drugi studenti koji razmišljaju unaprijed, i Hrvoje je na društvene mreže stavljao oglase kako bi pronašao što boljeg cimera.

- Odmah prvu godinu, ne znam, stavio sam oglas, što studiram, da volim da je preko noći mrak u sobi. Da ne volim da se uči u sobi cijelu noć, da se budim oko 8 i da svaki drugi vikend idem doma. Dakle, to sam stavio kao neke stvari koje cimer može dobiti od mene. Mislim da to koristi i to bih savjetovao svima, možda, da naprave, samo da budu dosta jasni u tim svojim uvjetima i da ne lažu, savjetuje Hrvoje.

'Mora biti neki kompromis oko toga'

Na primjer, ako spavaš sa spuštenima roletama, Hrvoje je istaknuo da onda tako i napišeš, jer se njemu, koji ne voli kad su rolete podignute tijekom noći, dogodilo da je cimer lagao o tome, pa ih je svejedno tijekom noći dizao.

- Da, to je dosta iritantna stvar zapravo, ako se ne slažeš s nekim oko tih roleta. Recimo, cura voli da su spuštene, a ja volim da su gore. I onda ono rješavamo to, tipa u 5 ujutro, kad izađe sunce, da ih dignemo i tako. Mora biti neki kompromis oko toga. Ali ovo je super savjet koji si rekao, ne samo za studentske domove nego općenito za bilo kog ako traži stan, zapravo. Mislim da je odlično da napišu, tako kao što si rekao, stvari koje traže i stvari koje mogu pružiti, dodao je Bruno.

U podcastu smo se dotaknuli i drugih mana, ali i prednosti života u domu. Pitali ste nas i kako učiti u studentskom domu, pa smo se dotaknuli i te teme, a podijelili smo i svoje iskustvo o tome koje su vam stvari nužne za život u domu. Cijelu epizodu podcasta možete pogledati u nastavku.