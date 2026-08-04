Faks poziva sve brucoše na ponavljanje ako ne znaju riješiti ove zadatke

S fakulteta napominju kako rezultati koje su brucoši postigli na maturi iz Matematike ukazuju na dugogodišnji problem.

Osim na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu ponavljanje za brucoše sprema i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Naime, takozvani pripremni seminar organiziraju jer su u dosadašnjim iskustvima kao kritični element (ne)uspješnosti studiranja, posebno u prvoj godini studija, prepoznali nedovoljno predznanje matematike i nedovoljnu pripremljenost studenata na inženjerski način razmišljanja u matematici.

'Seminar bi trebao poslužiti i kao zagrijavanje pred početak akademske godine'

Tako će se pripremni semestar za brucoše održati od 14. do 18. rujna, uživo i online. Ukupno trajanje je 15 nastavnih sati. Seminar nije obvezan.

- Rezultati koje su novoupisani studenti i studentice postigli na ispitu iz matematike na državnoj maturi ukazuju da bi se ranije spomenuti problem mogao pojaviti i ove godine. Seminar bi trebao poslužiti i kao zagrijavanje pred početak akademske godine, to jest kao priprema za studiranje. Prijelaz sa srednjoškolskoga na sveučilišno obrazovanje veliki je korak i velika promjena u Vašem životu, stoga bismo Vam htjeli pomoći u prilagodbi na tu promjenu, stoji u pozivu višeg predavača Slobodana Pavasovića brucošima.

Tko ne zna riješiti priložene zadatke, posebno je pozvan na seminar

Sadržaj seminara jest sljedeći: 0. Što me čeka na fakultetu? Kako učiti? Kako aktivno učiti? Kako studirati? Kako uspješno studirati? Kako sve navedeno raditi na daljinu?, 1. O 'inženjerskom pristupu', 2. Skupovi, 3. Skupovi brojeva, 4. Uređaj u skupovima brojeva, 5. Logičke operacije i kvantifikatori, 6. Funkcije, 7. Linearna funkcija, 8. Kvadratna funkcija, 9. Potencije, 10. Jednadžbe i nejednadžbe, 11. Sustavi linearnih jednadžbi, 12. Eksponencijalne i logaritamske funkcije, 13. Trigonometrijske funkcije, stoji u opisu seminara.

Isto tako, Pavasović napominje kako se ovaj seminar razlikuje od 'još jednih priprema za državnu maturu'. Naglasak će biti, nastavlja, na predznanjima nužnim za razumijevanje matematičkih predmeta na fakultetu. Stoga je priložio nekoliko zadataka. Ako ih brucoši ne znaju riješiti, Pavasović kaže da je seminar prava stvar za njih.