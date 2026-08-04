Faks poziva sve brucoše na ponavljanje ako ne znaju riješiti ove zadatke

Faks organizira ponavljanje za nove studente: 'Cilj je izjednačavanje znanja'
Fakultet prometnih znanosti brucošima organizira ponavljanje i pripremu gradiva za studij. Ranije su otkrili u čemu su današnji brucoši slabiji.
09:00 24 d 11.07.2026
04. kolovoz 2026.
S fakulteta napominju kako rezultati koje su brucoši postigli na maturi iz Matematike ukazuju na dugogodišnji problem.
Osim na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu ponavljanje za brucoše sprema i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Naime, takozvani pripremni seminar organiziraju jer su u dosadašnjim iskustvima kao kritični element (ne)uspješnosti studiranja, posebno u prvoj godini studija, prepoznali nedovoljno predznanje matematike i nedovoljnu pripremljenost studenata na inženjerski način razmišljanja u matematici.
Tako će se pripremni semestar za brucoše održati od 14. do 18. rujna, uživo i online. Ukupno trajanje je 15 nastavnih sati. Seminar nije obvezan.
- Rezultati koje su novoupisani studenti i studentice postigli na ispitu iz matematike na državnoj maturi ukazuju da bi se ranije spomenuti problem mogao pojaviti i ove godine. Seminar bi trebao poslužiti i kao zagrijavanje pred početak akademske godine, to jest kao priprema za studiranje. Prijelaz sa srednjoškolskoga na sveučilišno obrazovanje veliki je korak i velika promjena u Vašem životu, stoga bismo Vam htjeli pomoći u prilagodbi na tu promjenu, stoji u pozivu višeg predavača Slobodana Pavasovića brucošima.
Faks organizira ponavljanje za nove studente: 'Cilj je izjednačavanje znanja'
Fakultet prometnih znanosti brucošima organizira ponavljanje i pripremu gradiva za studij. Ranije su otkrili u čemu su današnji brucoši slabiji.
09:00 24 d 11.07.2026
Ovo su im najdulji praznici, ali neće svi odmarati: Umjesto plaže čekaju ih smjene i učenje
Ove, mnogima najdulje ljetne praznike, ne provode svi odmarajući: dio maturanata radi, štedi za studij i istodobno strepi zbog jesenskog roka mature.
10:01 3 d 01.08.2026
Sadržaj seminara jest sljedeći: 0. Što me čeka na fakultetu? Kako učiti? Kako aktivno učiti? Kako studirati? Kako uspješno studirati? Kako sve navedeno raditi na daljinu?, 1. O 'inženjerskom pristupu', 2. Skupovi, 3. Skupovi brojeva, 4. Uređaj u skupovima brojeva, 5. Logičke operacije i kvantifikatori, 6. Funkcije, 7. Linearna funkcija, 8. Kvadratna funkcija, 9. Potencije, 10. Jednadžbe i nejednadžbe, 11. Sustavi linearnih jednadžbi, 12. Eksponencijalne i logaritamske funkcije, 13. Trigonometrijske funkcije, stoji u opisu seminara.
Isto tako, Pavasović napominje kako se ovaj seminar razlikuje od 'još jednih priprema za državnu maturu'. Naglasak će biti, nastavlja, na predznanjima nužnim za razumijevanje matematičkih predmeta na fakultetu. Stoga je priložio nekoliko zadataka. Ako ih brucoši ne znaju riješiti, Pavasović kaže da je seminar prava stvar za njih.
Besplatne online pripreme za jesenski rok mature: Sveučilište organizira 27 školskih sati
Sveučilište UNIPU ponovo organizira besplatne online pripreme, ali ovaj put za jesenski rok mature. Maturante se priprema za gradivo iz tri predmeta.
10:14 1 d 03.08.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 41 d 24.06.2026
Još jedan veliki SC mogao bi povećati cijene domova od jeseni: 'Značajan porast troškova energenata'
Ako Senat Sveučilišta u Rijeci u rujnu prihvati prijedlog Studentskog centra, prvi put od 2018. narast će cijene studentskih domova u Rijeci.
14:13 8 h 04.08.2026
Prijeti kazna za čak dvije tisuće maturanata: Moraju platiti zbog onog što su propustili učiniti
Maturanti nakon procedure u Postani studentu moraju formalno upisati studij na izabranom fakultetu. To na koncu nije učinilo njih devet posto.
14:06 8 h 04.08.2026
Kako do jednokrevetne sobe u domu? Otvorene su prijave, to će vas dodatno koštati
Studenti sa zdravstvenim teškoćama mogu do jednokrevetne sobe u zagrebačkom domu, a ako ostvare pravo, potvrdu će platiti 30 eura.
08:41 14 h 04.08.2026
Nijedan redovni studij povijesti u Hrvatskoj nije popunio kvotu: U jednom gradu interes posebno nizak
Nakon ljetnog upisnog roka na fakultetima u Hrvatskoj ostalo više od 15.000 slobodnih mjesta. Provjerili smo kakvo je stanje na studijima povijesti.
15:27 1 d 03.08.2026
Prvi veliki SC objavio rezultate natječaja za dom: Provjerite jeste li na listi
Osječki SC objavio je rezultate natječaja za studentski dom. Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od dana objave rezultata.
13:39 1 d 03.08.2026
Zagrebački fakultet ponosan na dvojicu svojih studenata: Ispisali su veliku sportsku priču
Goran Mahmutović, Roko Bošković, veslači čiji je tim osvojio broncu na Europskom prvenstvu u veslanju, studenti su FSB-a u Zagrebu.
11:42 1 d 03.08.2026
Obnova pruge od 200 milijuna eura na sjeveru Hrvatske: Ministarstvo ima posebne zahtjeve za most
Na obnovi pruge od oko 200 milijuna eura Ministarstvo zaštite okoliša ima određene zahtjeve. Odnose se na radove na mostu, gdje ima ciljanih vrsta.
15:10 7 h 04.08.2026
Španjolska dobiva novi mega stadion: Nikad završena konstrukcija stara je 20 godina
Novi mega stadion koji dobiva klub Valencia u stvari i nije toliko nov. Izgradnja konstrukcije kreće 2007., ali je ponestalo sredstava za završetak.
15:09 7 h 04.08.2026
Negativna promjena u drugom stupu: Srpanjski prinosi većine fondova otišli u minus
Prinosi većine obveznih mirovinskih fondova u srpnju su pali ispod nule. Samo jedan fond imao je prinose koji su prelazili jedan posto.
15:23 7 h 04.08.2026
Ministarstvo kulture podijelilo 431.000 eura: Dio ide na programe za osobe s invaliditetom
Vlada će financirati 39 programa iz kulture s 431.000 eura. Neki od njih omogućit će osobama s invaliditetom pristup kulturnim sadržajima.
15:21 7 h 04.08.2026