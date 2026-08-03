Što novi Zakon o najmu stanova znači za studente podstanare? Određeno koliko često stanarina može rasti

Novi Zakon o najmu stanova utjecaj će i na studente podstanare. Najveća novost je obveza solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika.

Predstavljen je novi Zakon o najmu stanova, što će utjecati i na studente podstanare. Naime, kako je objasnio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, uvodi se obveza solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika. Time će se dvostruko brže rješavati mogući sporovi između najmodavaca i najmoprimaca.

Tko snosi koje troškove?

Dakle, novim Zakonom o najmu stanova svaki novi ugovor o najmu trebat će se sastaviti kao javnobilježnički akt i solemnizirati se kod javnog bilježnika. Time se omogućuje ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Prema riječima ministra na službenoj stranici Vlade, rezultat ove reforme bit će manji pritisak na sudove i dvostruko brže rješavanje problema nego dosad. Također, solemnizacijom ugovora država bi također trebala imati točne podatke o broju stanova koji su u dugoročnom najmu.

Najmodavac mora predati stan u stanju pogodnom za ugovorenu uporabu, održavati ga funkcionalnim, odgovarati za stvarne i pravne nedostatke te omogućiti izvođenje potrebnih popravaka. Najmoprimac mora redovito plaćati najamninu i ugovorene režijske troškove. Stan je dužan koristiti pažljivo i u skladu s ugovorom, snositi troškove sitnih popravaka i redovne uporabe te prijaviti uočene nedostatke.

Pri predaji, ugovorne strane dužne su sastaviti zapisnik o primopredaji stana, koji uz opis stanja stana mora sadržavati stanje svih brojila te fotografije svake prostorije. Ako ugovorom nije drukčije određeno, najmodavac može pregledati stan dva puta godišnje uz prethodnu najavu, a najmoprimac bi pri useljenju plaćao polog u visini jedne mjesečne najamnine.

Koliko često najmodavac može povećati stanarinu?

Najmoprimac ima pravo otkazati ugovor o najmu bez obveze navođenja razloga, a zakonski otkazni rok iznosi 60 dana. Najmodavac može otkazati ugovor o najmu zbog povrede ugovornih ili zakonskih obveza najmoprimca, primjerice neplaćanja najma ili režija, veće štete u stanu, kršenje kućnog reda i sl. Prije otkaza dužan je najmoprimcu uputiti pisanu opomenu i ostaviti primjeren rok za otklanjanje povrede ugovora. Rok za otklanjanje povrede iznosi 15 dana, a ako najmoprimac u tom roku ne otkloni povredu, rok za iseljenje ne može biti kraći od daljnjih 30 dana.

Ugovor se može otkazati i bez krivnje najmoprimca. Minimalni rokovi za iseljenje u tom slučaju iznose 6 mjeseci, odnosno godinu dana ako je najam trajao dulje od 5 godina. Ako u stanu živi dijete, rok za iseljenje produljuje se za dodatnih 6 mjeseci. Može se ugovoriti i kraći rok za iseljenje, ali on ne može biti kraći od 3 mjeseca, istaknuo je ministar.

Tijekom trajanja ugovora, najamnina bi se mogla povećati najviše jednom u godinu dana, ali se najmoprimca o tome treba obavijestiti barem 30 dana ranije. Cijena najma može rasti najviše za postotak rasta cijena stambenih objekata u prethodnoj godini prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS).

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