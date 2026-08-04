Kako do jednokrevetne sobe u domu? Otvorene su prijave, to će vas dodatno koštati

Nedavno su okončane prijave na natječaj za smještaj u studentskim domovima u svim velikim gradovima, pa tako i Zagrebu. Većina kategorija uključuje dvokrevetne sobe, međutim, dostupan je i manji broj jednokrevetnih, ali u jednokrevetne sobe mogu biti smješteno samo studenti sa zdravstvenim poteškoćama i koji su zadovoljili uvjete na natječaju.

Kome su namijenjene jednokrevetne sobe u studentskom domu?

Prijave za jednokrevetne sobe otvorene su i traju do 24. kolovoza, izvijestio je Studentski centar u Zagrebu.

- Povjerenstvo koje čine specijalisti školske i adolescentne medicine utvrdit će rang-listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća te popis studenata kojima se, zbog zdravstvenih kontraindikacija, ne preporučuje smještaj u jednokrevetnoj sobi. Nakon provjere ostvarenog prava na smještaj u studentskom domu, Studentski centar objavit će navedene liste na svojim mrežnim stranicama, abecednim redom. Prednost pri dodjeli jednokrevetnih soba imaju studenti s težim zdravstvenim teškoćama kojima će takav smještaj olakšati svakodnevnu brigu o bolesti, pod uvjetom da boravkom u jednokrevetnoj sobi ne ugrožavaju vlastito zdravlje. Zbog mogućeg rizika za zdravlje i/ili život, smještaj u jednokrevetnoj sobi ne preporučuje se studentima sa sljedećim bolestima i stanjima: epilepsijom, šećernom bolešću, srčanim bolestima, recidivirajućim sinkopama, vrtoglavicama, drugim bolestima i stanjima za koja Povjerenstvo utvrdi postojanje kontraindikacija za traženi oblik smještaja, stoji u objavi SC-a.

Zahtjev se šalje službi za školsku i adolescentnu medicinu u Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', na adresi Mirogojska 16 u Zagrebu. Zahtjev treba sadržavati: ime i prezime, OIB, naziv fakulteta odnosno visokog učilišta i trenutnu godinu studija, adresu e-pošte, broj telefona, zamolbu za odobrenje smještaja u jednokrevetnoj sobi te preslike medicinske dokumentacije na temelju koje student ostvaruje pravo. Na pošiljci mora biti naznačeno da je 'za povjerenstvo'. Zahtjev mogu podnijeti studenti fakulteta i visokih učilišta u Gradu Zagrebu te učenici koji su završili srednju školu u tekućoj školskoj godini i prvi put se prijavljuju za smještaj u studentskom domu, stoji u napomeni.

Potvrda će vas koštati 30 eura, stanarina nešto veća nego u dvokrevetnima

Također, SC je istaknuo da studenti s invaliditetom 1. grupe su studenti s najmanje 60 posto utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti u skladu s propisom kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom (Pravilnik MZOM čl.3,st.3), nisu dužni podnositi ovaj zahtjev. Oni to pravo ostvaruju automatski.

Studenti koji ne ostvare pravo i nisu zadovoljni mišljenjem povjerenstva imat će osam dana da podnesu prigovor. Potvrde o ostvarenom pravu na smještaj u jednokrevetnoj sobi izdavat će se 10. i 11. rujna, u vremenu od 13 do 14 sati u Službi za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'. Potvrda se izdaje uz naknadu u iznosu od 30 eura, izvijestio je SC u Zagrebu.

Kada je riječ o stanarini u jednokrevetnim sobama SC-a u Zagrebu, mjesečni iznos ovisi o kategoriji smještaja, a kreće se od 40 eura na Lašćini pa sve do 139 eura u 11. i 12. paviljonu Studentskog doma 'Stjepan Radić'. Novi cjenik za 2026./2027. godinu možete vidjeti ovdje.