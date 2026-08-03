Zagrebački fakultet ponosan na dvojicu svojih studenata: Ispisali su veliku sportsku priču

Goran Mahmutović, Roko Bošković, veslači čiji je tim osvojio broncu na Europskom prvenstvu u veslanju, studenti su FSB-a u Zagrebu.

U timu koji je osvojio medalju na Europskom su i studenti FSB-a | foto: FSB

Hrvatski sportaši briljirali su na još jednom velikom sportskom natjecanju. S Europskog prvenstva u veslanju koje se ovih dana održalo u Italiji u Vareseu kući su donijeli dvije brončane medalje. Pobjedničko postolje izborili su braća Valent i Martin Sinković u dvojcu na pariće te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.

Mahmutović i Bošković inače su studenti, a njihov Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu čestitao im je na ovom uspjehu.

- Posebno smo ponosni što su Goran Mahmutović i Roko Bošković studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji su zajedno s proslavljenim hrvatskim olimpijcem Damirom Martinom i Ivanom Talajom ostvarili ovaj izniman sportski uspjeh. Čestitamo našim studentima, njihovim kolegama iz posade te stručnom stožeru hrvatske reprezentacije na osvojenoj europskoj bronci i želimo im puno uspjeha na predstojećim natjecanjima, poručili su s Fakulteta.