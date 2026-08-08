Faks Kako dati otkaz na studentskom poslu i što je s otkaznim rokom? Evo koji su koraci

Kako dati otkaz na studentskom poslu i što je s otkaznim rokom? Evo koji su koraci

Korana Povijač
Korana Povijač

08. kolovoz 2026.

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Kako dati otkaz na studentskom poslu i što je s otkaznim rokom? Evo koji su koraci

Student servis, studentica | foto: srednja.hr, Canva

Studenti koji se prvi put susreću s radom preko student servisa ponekad nisu sigurni kako dati otkaz na poslu i moraju li odraditi otkazni rok.

Neki brucoši, ali i stariji studenti koji se prvi put susreću s radom preko student servisa, nisu sigurni kako dati otkaz na studentskom poslu. Važno je znati da studentski ugovor nije isto što i ugovor o radu te da, shodno tome, kod njega ne važe ista pravila. Podsjetimo, da bi osoba uopće mogla raditi preko student servisa, ne smije imati zasnovan radni odnos i/ili ne obavljati samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Postoji li otkazni rok na studentskom poslu?

Ako svoj studentski posao obavljate preko studentskog ugovora koji vam je izdao student servis i želite dati otkaz, nemate nikakvu obvezu prema poslodavcu u smislu otkaznog roka. Nije važno čak ni to što na ugovoru vjerojatno stoji da je očekivano trajanje rada do kraja tekućeg mjeseca. Ipak, u slučaju spriječenosti potrebno je na vrijeme obavijestiti naručitelja i posrednika nemogućnosti obavljanja ugovorenog posla.

Naravno, bilo bi lijepo mailom, porukom ili uživo obavijestiti poslodavca o otkazu bar nekoliko dana ili tjedana unaprijed. Iako ne morate odraditi otkazni rok, to razdoblje poslodavcu daje priliku da nađe drugog studenta za vaše radno mjesto, a i drugom studentu da prije počne zarađivati novac. Iako niste dužni navoditi razloge otkaza, po želji možete objasniti razloge otkaza i napomenuti ako se u nekom trenutku želite vratiti na taj posao.

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Morate li obavijestiti student servis?

Poslodavac će vam isplatiti sate koje ste odradili, a vi samo od sljedećeg mjeseca nećete 'izvaditi' novi studentski ugovor za tog poslodavca.

Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica trenutačno iznosi 6,56 eura. Ugovoreni iznos satnice uvećava se za 50 posto nedjeljom, blagdanima i noću, pa će u tim danima studentski i učenički minimalac biti 9,84 eura neto po satu. Više detalja o radu preko studentskog ugovora možete pronaći ovdje.

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