Prvi veliki SC objavio rezultate natječaja za dom: Provjerite jeste li na listi

Osječki SC objavio je rezultate natječaja za studentski dom. Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Studentski centar u Osijeku (STUCOS) objavio je ovog ponedjeljka rezultate natječaja za dom, odnosno privremenu rang-listu prava na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2026./2027. Prigovor na privremenu rang-listu, obavijestili su, upućuje se u roku od osam dana od dana objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski paviljon Lavoslav Ružička, Ul. Julija Knifera 3, 31000 Osijek, poštom preporučeno ili osobnom dostavom (predajom na recepciji studentskog paviljona) s naznakom - Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

U prigovoru je potrebno navesti broj prijave na natječaj i ime studenta, prijavitelja na natječaj za smještaj. Prigovor se upućuje u slučaju pogreške u bodovanju dokumentacije poslane na natječaj, a dodatna dokumentacija poslana u roku za prigovor neće biti uvažena.

- Sukladno članku 26. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje, prednost prilikom ostvarenja prava na subvencionirano stanovanje u studentskom paviljonu Lavoslav Ružička (novi studentski paviljon) imaju studenti s invaliditetom i studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 posto proračunske osnovice te stoga smještaj u istome ne ovisi isključivo o broju ostvarenih bodova na natječaju. Studenti iz članka 26. Pravilnika imaju prednost prilikom dodjele prava na smještaj u odnosu na one studente čija primanja prelaze navedeni iznos, napomenuli su iz STUCOS-a.

Rang listu svih studenata po broju bodova, kao i prosjek ocjena po učilištima, možete pronaći u dokumentu u nastavku.