Promjena prakse za sve SC-ove, kršili su zakon? Za jedan nam je potvrđeno

Studentski centri sastavnice su javnih sveučilišta, no objave raznih informacija - primjerice, zapisnika sjednica upravnih vijeća ili tko je uopće njihov član - često zaobilaze. Pritom se pozivaju na svoje statute u kojima stoji da nisu javne ustanove ili pak da se financiraju samostalno.

Ravnatelj SC-a Varaždin Nenad Milijaš, ujedno predsjednik Zajednice studentskih centara Hrvatske, nedavno nam je kazao kako SC Varaždin po svom statutu nije javna ustanova i da 'nigdje nije propisano da ima obvezu objavljivanja imena i prezimena članova Upravnog vijeća'. Takvo tumačenje dolazi iako statut Sveučilišta u Zagrebu propisuje da su studentski centri sastavnica sveučilišta, da je rad sveučilišta i sastavnica javan te da Sveučilište i sastavnice odnose se prema javnosti s poštovanjem i na temelju međusobnoga uvažavanja i suradnje. No, odgovor koji dobivamo od povjerenice za informiranje jasan je - SC Varaždin trebao bi sukladno zakonu objavljivati zaključke svojih sjednica i dokumente usvojene na njima. Preporuka je da objave i imena članova tijela, dok nema zapreke i da se proaktivno objave cjeloviti zapisnici.

'SC u Varaždinu je tijelo javne vlasti'

Naime, nakon odgovora Milijaša kontaktirali smo povjerenicu za informiranje koja brine o pravu na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. U tom zakonu, na primjer, stoji da su tijela javna vlasti dužna objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela i službene dokumente usvojene na tim sjednicama. Zato smo povjerenicu upoznali s izjavom ravnatelja SC Varaždin te upitali koje obveze imaju studentski centri. Odgovor smo zaprimili konkretno za slučaj varaždinskog SC-a.

Iz ureda povjerenice za informiranje tako navode da su izvršili uvid u Statut SC-a u Varaždinu. Ističu i članak Statuta koji je spominjao ravnatelj, a to je da je SC ustanova koja upisom u sudski registar stječe pravnu osobnost te da posluju samostalno. Izdvajaju i da je SC 1993. postao ustanova nad kojom je RH stekla osnivačka prava te da su ona ubrzo prenesena na Sveučilište u Zagrebu. Time su postali ustanovom u sastavu Sveučilišta.

- Slijedom navedenog, SC u Varaždinu je tijelo javne vlasti. Stoga ima obvezu objave sljedećih informacija sukladno Zakonu o pravo na pristup informacijama: dnevnih redova sjednica službenih tijela, s vremenom održavanja; zaključaka sa službenih sjednica; službenih dokumenata usvojenih na sjednicama; informacija o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika - npr. informacije o sastavu, sjednicama, dnevnim redovima i odlukama posebnih tijela; obavijesti o načinu rada na sjednicama putem objave statuta, poslovnika, pravilnika ili drugih odgovarajućih dokumenata; obavijesti o načinu i mogućnostima neposrednog uvida u rad, utvrđivanje i objavom procedure prijave, broja osoba koje mogu prisustvovati na sjednicama, vodeći računa o prostornim mogućnostima i izuzetku iz članka 12. stavka 2. Zakona od navedene obveze - potrebno je definirati koliki je broj osoba koji se može prijaviti, na koji način se zaprimaju pozivi za sudjelovanje te ostale relevantne informacije, poput toga je li potrebno ponijeti identifikacijsku ispravu, stoji u dopisu ureda povjerenice za informiranje koji smo zaprimili.

'Obvezu javnosti rada imaju tijela javne vlasti koja imaju službena tijela koja rade na sjednicama, neovisno o financiranju iz državnog proračuna'

Ističu da Zakon ne propisuje obvezu objave sastava službenih tijela, ali da je to preporuka povjerenika za informiranje. Dakle, preporuka jest da bi SC mogao objaviti sastav Upravnog vijeća, dok je obveza da na svojim internetskim stranicama objavljuju dnevne redove sjednice svojih tijela, pa tako i upravnog vijeća, a potom i zaključke sa sjednica te službene dokumente usvojene na sjednicama. To sada ne čine. Iz ureda navode kako je izuzetak od obveze javnosti rada sadržan u članku 12. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji propisuje da tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

- Dakle, obvezu javnosti rada imaju tijela javne vlasti koja imaju službena tijela koja rade na sjednicama, neovisno o financiranju iz državnog proračuna, izdvajaju.

U odgovoru stoji i da SC ima obvezu određivanje službenika za informiranje, vođenje Službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovno uporabu informacija te dostava izvješća o provedbi Zakona. Na internetskim stranicama SC-a Varaždin vidljivo je da imaju imenovanog službenika za informiranje te da izvješća objavljuju. Isto, opisuju i kako izgleda postupak objave zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti. Na internetskim stranicama obvezni su na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela i službene dokumente usvojene na tim sjednicama. Također, informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

- Obveza objave zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti vezana je uz članak 12. Zakona o javnosti rada. Stoga navedene informacije trebaju biti objavljene uz ostale obveze propisane u članku 12. Zakona. Zakon ne nalaže objavu cjelovitih zapisnika sa službenih sjednica, ali nema zapreke da isti budu proaktivno objavljeni, ističu iz ureda povjerenice za informiranje.

Samo riječki SC objavljuje informacije s upravnog vijeća

Ovakvo tumačenje otvara pitanje objave takvih informacija svih studentskih centara u Hrvatskoj. Već smo pisali da iako je zagrebački SC pod okriljem istog sveučilišta kao i varaždinski, odluku o cijenama studentskih domova donose drukčije. Ni oni ne objavljuju zaključke upravnog vijeća. Tumačenje povjerenice kaže da je SC Varaždin tijelo javne vlasti stoga ima obveze sukladno zakonu. Ako studentski centri imenuju službenike za informiranje, izgledno je da će trebati poštovati i druge zakonske odredbe, poput objave zapisnika sjednica. Ono što je zanimljivo je da na stranicama SC-a Varaždin stoji ispunjeni upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Dijelovi koji se tiču objave zaključaka sjednica označeni su kao 'nije primjenjivo'.

Provjerili smo stanje i za druge studentske centre u Hrvatskoj. Samo u jednom slučaju pronašli smo objavljene zaključke, odnosno zapisnike sjednica upravnog vijeća. Naime, SC Rijeka na svojim internetskim stranicama objavljuje zapisnike sjednica Upravnog vijeća te je objavljen njihov sastav. Trenutačno je posljednji dostupni zapisnik iz veljače, dok zadnji poziv na sjednicu datira u 2024. godinu. Napisano je kako 'sukladno odredbama članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, Studentski centar Rijeka objavljuje za javnost informacije o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad'.

Cijeli dopis iz ureda povjerenice za informiranje možete proučiti ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.