Među najtraženijim zanimanjima na burzi samo za jedno treba faks: Ostalo malo mjesta za drugi rok

Na studijima ranog i predškolskog odgoja gotovo su popunjena sva mjesta: od kvote 1.107 pravo upisa ostvarilo je 1.058 kandidata, odnosno 95,57 posto.

Pogledom na listu deset trenutačno najtraženijih zanimanja na burzi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (pristupljeno 4. kolovoza 2026. u 13:26, op.a.) vidljivo je da je jedino za koje je nužan studij zanimanje odgojitelja. Riječ je o stručnjacima kojih kronično nedostaje, upozoravaju strukovne udruge već neko vrijeme, pa ne čudi da se i na upisima na studije ranog predškolskog odgoja i obrazovanja tražilo mjesto više.

Podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje objavljeni na dan izlaska konačnih rang-lista upisa pokazuju da je ukupna upisna kvota na studijima ranog predškolskog odgoja i obrazovanja bila 1.107 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je čak 1.058 kandidata, dakle u postotku popunjenost iznosi 95,57 posto. Nepopunjena mjesta većinski se odnose na posebne kvote za one koji su srednje škole završili prije 2010. godine i Hrvate izvan RH. Ovaj studij, inače, nudi čak sedam naših sveučilišta.

Sveučilište u Zagrebu

Najviše studenata moglo se upisati na studije ranog predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu koji, osim u Zagrebu, studij provodi u Čakovcu i Petrinji. Sveukupno je u svim gradovima bilo 388 mjesta, no pravo upisa ostvario je čak 391 kandidat. Više studenata studirat će u izvanrednom statusu - 207 kandidata ostvarilo je pravo na tom tipu studija naspram 184 na redovitim studijima ranog predškolskog odgoja i obrazovanja na ovom fakultetu. Rani predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom u Zagrebu | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Splitu

Rani predškolski odgoj i obrazovanje u Splitu nudi tamošnji Filozofski fakultet. Kvota je također popunjena, a na redovitom studiju nudilo se 46 mjesta. Pravo upisa ostvario je i jedan kandidat u kvoti za Hrvate izvan RH.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom u Splitu | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Rijeci

Na ranom predškolskom odgoju i obrazovanju Učiteljskog fakulteta u Rijeci kvota je bila 80 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je 77 kandidata, odnosno popunjenost je 96,25 posto. Na redovitom i klasičnom izvanrednom studiju popunjena su sva mjesta, a tri nepopunjena odnose se samo na izvanredni studij za kandidate koji su srednju školu završili prije 2010. godine. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom u Rijeci | izvor podataka: AZVO

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku također ovaj studij nudi u tri grada - Osijeku, Požegi i Slatini. Ukupna kvota bila je 217 mjesta, pravo upisa ostvario je 201 kandidat čime dolazimo do popunjenosti od 92,6 posto. Svih 16 nepopunjenih mjesta odnosi se na studije u Osijeku, i to isključivo na posebne kvote za one koji su srednju završili prije 2010. i u kvoti za Hrvate izvan RH.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Osijeku | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru studij ranog predškolskog odgoja i obrazovanja nudi na dvije lokacije - u Zadru i Gospiću. Ukupna kvota bila je 170 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je 147 kandidata, dakle popunjenost je 86,5 posto. S time da veći postotak popunjenosti imaju zadarski (92,2 posto) nego gospićki studiji (77,6 posto). I u ovom se slučaju veći dio nepopunjenih mjesta odnosi se na posebne kvote za Hrvate izvan RH i kandidate koji su srednju školu završili prije 2010. godine. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Sveučilišta u Zadru | izvor podataka: AZVO

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Sveučilište u Slavonskom Brodu u ponudi je imalo samo izvanredni studij ranog predškolskog odgoja i obrazovanja na Odjelu društveno-humanističkih znanosti. Kvota je bila 95 mjesta, a unatoč tome što je to broj prijava premašio, pravo upisa na kraju je ostvarilo 90 kandidata.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Slavonskom Brodu| izvor podataka: AZVO

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli imao je ukupnu kvotu za rani predškolski odgoj i obrazovanje od 110 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je 105 kandidata, zbog čega je popunjenost 95,5 posto. Nepopunjenih pet mjesta odnosi se na studij ranog predškolskog odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku.