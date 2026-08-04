Još jedan veliki SC mogao bi povećati cijene domova od jeseni: 'Značajan porast troškova energenata'

Ako Senat Sveučilišta u Rijeci u rujnu prihvati prijedlog Studentskog centra, prvi put od 2018. narast će cijene studentskih domova u Rijeci.

Studentski domovi u Rijeci od sljedeće bi akademske godine mogli poskupjeti. Kako je izvijestila Ingrid Šestan Kučić za Novi list, do povećanja će doći ako Senat Sveučilišta u Rijeci u rujnu prihvati prijedlog Studentskog centra u Rijeci (SCRI). Obratili smo se SCRI-ju s pitanjem o kolikom je povećanju riječ, a oni pojašnjavaju da se 'svaka izmjena cijena smještaja provodi kroz propisani postupak te zahtijeva odgovarajuće odluke i suglasnosti nadležnih tijela'. Do okončanja tog postupka, kažu, nisu u mogućnosti iznositi informacije.

Cijene domova u Rijeci nisu rasle od 2018.

- O svim eventualnim promjenama cijena smještaja u studentskim domovima javnost ćemo pravodobno obavijestiti nakon što se provedu sve aktivnosti i donesu potrebne odluke sukladno Statutu Studentskog centra Rijeka, Statutu Sveučilišta u Rijeci te ostalim važećim propisima i internim aktima, poručuju iz SCRI-ja.

Napominju da se cijene smještaja u njihovim studentskim domovima nisu promijenile od 2018. godine.

- U međuvremenu je, u razdoblju od 2018. do 2025. godine, kumulativna stopa inflacije iznosila 30,50 posto te se ostvario značajan porast troškova energenata i drugih čimbenika koji utječu na troškove poslovanja, što predstavlja okolnosti koje se razmatraju u okviru redovitog praćenja troškova poslovanja, osiguravanja studentskog standarda te dugoročne održivosti poslovanja. Skrećemo pozornost i da se u periodu 2018.-2026.godine minimalna studentska satnica povećala s 2,85 eura u 2018.godini na 6,56 eura u 2026.godini, što predstavlja rast od 130,18 posto, rekli su iz SCRI-ja za srednja.hr.

Najjeftiniji u državi?

Dodajmo da je ravnatelj ovog SC-a Goran Manestar za Novi list rekao da će i nakon eventualnog podizanja cijena 'riječki studentski smještaj biti najjeftiniji u državi'. Podsjetimo, prošlog tjedna pisali smo o tome koliko se studenata prijavilo za studentske domove pri najvećim SC-ovima u državi, a koliki su njihovi stvarni smještajni kapaciteti. Iz SCRI-ja tada su nam rekli da su na ovogodišnjem natječaju zaprimili 2.069 prijava za subvencionirano stanovanje u svojim objektima, a da kapacitet za subvencionirano stanovanje iznosi 1.250 kreveta. Riječ je o domovima Studentsko naselje Trsat i Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić.

Dodajmo i da studentski domovi u Zagrebu od sljedeće akademske godine rastu treću godinu zaredom. Unatoč poskupljenjima 'na sve strane', država ne planira povisiti socio-ekonomsku stipendiju, zbog čega su studenti pokrenuli i peticiju.