Prijeti kazna za čak dvije tisuće maturanata: Moraju platiti zbog onog što su propustili učiniti

Maturanti nakon procedure u Postani studentu moraju formalno upisati studij na izabranom fakultetu. To na koncu nije učinilo njih devet posto.

Odabrali su svoje željene studije u Postani studentu, upali na jedan od njih, dobili svoj upisni broj i onda se jednostavno nisu pojavili na upisima. Tako je učinilo oko devet posto ovogodišnjih maturanata, iliti njih gotovo 2.000, pokazuju podatci Sveučilišnog računskog centra (Srce). Time su zauzeli mjesta onima koji su taj studij doista htjeli upisati.

Dvije kazne za maturante - jedna novčana, druga nemogućnost prijava novih studija

Ovim maturantima sada prijete kazne. Fakultet im može zaračunati oportunitetne troškove koji mogu iznositi do dvije trećine školarine. Na primjer, oportunitetni trošak na Pravnom fakultetu za maturante koji se nisu upisali košta 640 eura, na Fakultetu znanosti o moru u Splitu 610,50 eura, na Medicinskom u Osijeku 410 eura, na Filozofskom u Rijeci 633,33 eura. Naime, neki fakulteti naplaćuju jednu trećinu školarine, a neki se odlučuju za dvije trećine školarine.

To nije jedina kazna za maturante koji se ne upišu. Dok god maturanti ne podmire dug oportunitetnih troškova, ne mogu prijaviti nove studije u Postani studentu. Zbog čega je to uvedeno, u našem podcastu ranije je govorio Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

- Samim visokim učilištima predstavlja veliki problem, i to je možda najveći problem koji imaju sa samim postupkom ove centralne prijave, da im kandidati koji su ostvarili pravo upisa ne dođu na upis. I taj problem se svake godine pojavljuje. Što god mi napravili, kakve god mi upute napisali, i vi to sjajno napišete, opet nam se ponavlja isti problem. Dakle sami studenti jednostavno ne dođu na upis. Razgovarali smo sa samim visokim učilištima što napraviti. Ja nikada nisam bio za te oportunitetne troškove, nije mi se činilo kao neko rješenje i pokazalo se da i nije najbolje rješenje. I onda smo razmišljali što još možemo napraviti – visoka učilišta su donijela odluku da se zapravo i zabrani samim kandidatima prijava studija sve dok ne uplate dakle troškove koje su dužni uplatiti, objasnio je Drvodelić.

Najviše upisanih bilo je 16. srpnja

Nastavimo, iz Srca su izvijestili kako su upisi završili na većini visokih učilišta. Za ukupno 23.854 buduća studenta podatci su prebačeni iz Postani studenta, dok je upis u konačnici evidentiran za njih 21.900. Ova razlika od 1.954 maturanata - odnosno njih devet posto - čine oni koji upis na fakultetu nisu obavili. Fakulteti upise provode uživo ili online.

- Upis novih studenata započeo je 16. srpnja 2026. godine. Većina studenata upisana je u razdoblju od 16. do 23. srpnja, njih gotovo 21.240. Najveći broj upisanih studenata u jednom danu, oko 7.720, dostignut je 16. srpnja. Više od 21.400 studenata upis je obavilo u referadama na visokim učilištima (na što se odnose i online upisi putem internetskih stranica fakulteta, op.a.), a oko 2.080 studenata obavilo je upis godine putem Studomata, stoji u obavijesti Srca koji osigurava održavanje i razvoj programske podrške za Informacijski sustav visokih učilišta osigurava (ISVU).

Ovi podatci odnose se na visoka učilišta u sustavu ISVU-a. Napomenimo i kako u Hrvatskoj postoje visoka učilišta koja nisu u sustavu ISVU-a. To znači da skupni podatci za njih ne postoje pa je moguće da je stvarni broj maturanata koji se nije upisao još veći. Radi se o široj priči kako u Hrvatskoj ne postoji jedinstveni sustav sa svim podacima studenata i fakulteta.

Podsjetimo, prijave za jesenski rok mature završile su. Ispiti kreću 19. kolovoza. Objava prvih rezultata predviđena je za 9. rujna, a konačnih 16. rujna. Studiji se mogu prijavljivati sve do 16. rujna do 13:59, izuzev onih koji traže dodatne provjere. Na fakultetima je ostalo preko 15 tisuća praznih mjesta, a gdje sve, možete doznati na linku, s time da visoka učilišta jesenski rok nisu dužna provoditi, već to rade prema vlastitom odabiru.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026.