Studenti moraju platiti upis u višu godinu studija, provjerili smo koliko

Na nekim sveučilištima cijene su ujednačene i transparentno je pojašnjeno kamo novac ide. Na drugima to baš i nije tako.

Studenti pri upisu u višu akademsku godinu moraju izdvojiti dio svog novca. Naime, trošak upisnine odnosi se i na studente koji upisuju višu godinu studija. Provjerili smo koliko studenti moraju plaćati na nekim fakultetima najvećih javnih sveučilišta u državi.

U Zagrebu cijene i do 55 eura, u Rijeci ujednačenih 40 eura

Na najvećem fakultetu u državi, Ekonomskom u Zagrebu, upis u višu godinu studija stoji 55 eura. Kako je pojašnjeno, troškove upisa plaćaju svi studenti, osim studenata s invaliditetom. Na Pravnom fakultetu upisnina iznosi 40 eura, u što ulaze i doprinosi za knjižnicu te osiguranje. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) upisnina stoji 14 eura. S druge strane, na Učiteljskom se ona plaća 35 eura, a na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) 46 eura.

Na Sveučilištu u Rijeci odluku o troškovima upisa u višu godinu donio je Senat i ona iznosi 40 eura. Transparentno je pojašnjeno kamo ide novac. Za unaprjeđenje studentskog standarda (uređenje okoliša i dodatnih sadržaja za potrebe studenata i studentskih aktivnosti) i poticanje zapošljivosti ide 14,60 eura, na programe Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 7,96 eura, na unaprjeđenje studentskog standarda u sportu 2,09 eura, na unaprjeđenje studentskog standarda u kulturi 2,08 eura. Zatim, na unaprjeđenje usluga Sveučilišnog savjetovališnog centra 2,65 eura, na unaprjeđenje usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka 2,65 eura, na program Solidarnost Fonda Aleksandar Abramov 1,33 eura, a na materijalne troškove upisa - administrativne troškove nositelja studija 6,64 eura. Neki fakulteti na tu cifru naplaćuju još par eura za osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja.

U Splitu 46,45 eura, u Osijeku 34 eura

Fakulteti Sveučilišta u Splitu u svojim se odlukama o troškovima upisa pozivaju na odluku Senata Sveučilišta u Splitu. Za sve fakultete koji su za sada objavili informacije, upisnina za višu godinu studija iznosi 46,45 eura. Konkretno, radi se o ciframa za Pravni fakultet, Pomorski fakultet i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku cijene su isto ujednačene i u pravilu iznose 34 eura. Od toga 27 eura ide na troškove upisa i upisnih materijala, dok sedam eura ide za projekte Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku. Neki fakulteti naplaćuju još i troškove osiguranja studenata. Na primjer, to je dodatnih devet eura na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu.