Studenti otkrili kako se obraćati mladima kad je u pitanju alkohol: Dobili su važnu nagradu

Četvero studenata pobijedilo je na natjecanju za najbolju nacionalnu komunikacijsku kampanju o odgovornoj konzumaciji alkohola među mladima. Oni su Nora Hodak, Luka Kuhar, Valentina Matošević i Katarina Runje, studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (AUKOS), a njihova kampanja nosi naziv 'NE pod gasom'.

Satima su sjedili u boravku studentskoga doma

Studentica Valentina priča nam da je riječ o zadatku koji su dobili u sklopu izbornog kolegija Umijeće komuniciranja i nastup pred kamerama. Mentorirao ih je Tomislav Levak.

- Zadatak je bio svakako da osmislimo kampanju i predstavimo ju, ali nam je ostavljeno da sami odlučimo koliko se želimo dati u to, na kojoj razini će to biti i želimo li to shvatiti ozbiljno i zaista sudjelovati u natjecanju što je mojem timu i meni bilo super jer nismo osjećali nikakav pritisak da nešto moramo, a što se tiče samog tima, njega smo oformili jako brzo i lako jer se družimo i u slobodno vrijeme. Luka, Katarina i Nora su već imali dogovor otpočetka semestra da će biti tim za sve zadatke koje smo trebali izvršavati, a ja sam se tamo našla zapravo dosta slučajno jer, naime, nisam službeno uopće ni upisala taj kolegij, nego sam nakon par tjedana od početka semestra zamolila profesora da tu i tamo dođem slušati, ovako bez obaveze, ali se to na kraju pretvorilo u jednu veliku obavezu što mi je sada jako drago, objašnjava Valentina.

Na kampanji su radili otprilike mjeseca dana, a posebno su joj se posvetili zadnja dva tjedna. Satima su sjedili u boravku petog kata studentskoga doma i dogovarali 'što bi i kako'.

- Zezamo se kako nam je taj 5. kat i slučajnost da smo 5. po redu izlagali prvi put svoju kampanju i donijela pobjedu, kaže Valentina.

Osmišljavajući kampanju trudili su se staviti u poziciju mlade osobe, kojoj je ona i namijenjena, te su pokušavali dokučiti što bi toj osobi u stvarnosti privuklo pozornost, što bi joj bilo zanimljivo i blisko, na što bi stvarno mogla reagirati te što bi na nju moglo ostaviti utjecaj.

- Pri tome nismo htjeli ići u smjeru da našoj ciljanoj skupini stvaramo nekakvu krivnju što je čest slučaj s ovakvom temom, već smo htjeli da se nekako prepoznaju i poistovjete sa stvarnim svakodnevnim situacijama i izgovorima koje svi koriste. Koristit ćemo razne komunikacijske kanale, potrudit ćemo se vizualno biti što više pamtljivi te smo osmislili i aktivnosti koje ćemo provoditi među mladima, pojašnjava Valentina.

Vožnja u alkoholiziranom stanju

Ovoj studentici ne čini se da mladi danas alkohol konzumiraju išta više ili manje u odnosu na neka ranija vremena.

- Naravno da nas ima svakakvih, od onih koji obavezno konzumiraju bar jednom tjedno i to im je glavni način opuštanja i zabave, do onih kojima je to prava rijetkost. Ne bih rekla da tu možemo puno generalizirati, ali što se tiče svjesnosti o opasnosti alkohola i vožnje, tu svakako ima prostora za veliki napredak. Smatram da nikako nismo u dovoljnoj mjeri svjesni opasnosti i mogućih posljedica i da je to veliki problem. Prečesto precjenjujemo svoje sposobnosti pod utjecajem alkohola i govorimo 'Ma mogu ja...'. Mogu slobodno reći da je to i veliki problem i starijih, odraslih generacija, iako je ova kampanja prvenstveno umjerena prema mladima. Nikako se ne smijemo pomiriti i lagano to s vremenom samo prihvaćati pod normalno, već zaista se trebamo truditi na raznorazne načine podizati svijest o tome, upozorava Valentina.

Kao timu teško im je reći što je presudilo da upravo njihova kampanja bude proglašena najboljom među svim studentskim prijedlozima. Smatraju da je pridonio slogan odnosno naziv kampanje koji ima tri značenja, a sva tri su 'zaista bliska mladima i dio su našeg mladenačkog govora'.

- Zatim je tu i naš logo odnosno vizualni dio koji je također upadljiv s bojama i lako se pamti tako da gdje god se pojavimo bit će jasno da je to sve povezano s našom kampanjom, a tu su i naše glavne aktivnosti koje smo pokušali zaokružiti u jednu smislenu priču koja ima potencijal ostaviti utjecaj na mlade, ali na zanimljiv i zaigran način. Moramo svakako reći da čestitamo i svim kolegama koji su zajedno s nama sudjelovali u ovome svemu jer su također imali jako zanimljive i kreativne prijedloge kako podići svijest mladih o ovoj temi, baš smo rado slušali njihova izlaganja te zaista mislimo da bi se još neke ostale kampanje mogle realizirati bez ikakvih problema, ističe Valentina.

Nagrade su realizacija kampanje i putovanje

Glavna nagrada je realizacija same kampanje što je, kažu studenti, ogromna prilika za njih i njihov daljnji put.

- Pri kraju smo studiranja i naravno da su sada glavne brige što nakon fakulteta, nadamo se da će nam ovo pomoći u tome. Potrudit ćemo se sve provesti u djelo najbolje što možemo, učiti kroz cijeli ovaj proces, umrežavati se s novim ljudima iz naše struke te možda prijaviti i na neka druga natjecanja, te svakako pokušati si stvoriti neke nove prilike za dalje. Ovo nam ima ogromno značenje za CV i za budući rad. To nam je zapravo i bila glavna motivacija da se upustimo u ovo sve i ozbiljno shvatimo jer danas nije baš lako istaknuti se i dobiti nekakve prilike i iskustva koja itekako znače pri zaposlenju, a naravno i kasnije. Danas nije dovoljno 'samo' završiti fakultet nego je jako poželjno i očekuje se da smo za vrijeme studentskih dana bili jako aktivni i uz studiranje se upuštali u raznorazne druge aktivnosti i projekte te tako stvorili iskustva, no to nije uvijek tako lako kao što zvuči pogotovo ako je u pitanju ne tako prevelik grad, ali zato smo mi iznimno zahvalni za ovu priliku te se nadamo da će se naš trud ipak isplatiti kao što je to bio slučaj i u ovom natjecanju. Uz to je tu i nagrada poklon bona za putovanje na koje planiramo otići zajedno kao tim negdje gdje još nitko od nas nije bio i nadamo se što bolje provesti, zaključuje Valentina.

Kad je riječ o samom natjecanju, dodajmo da iza nje već četvrtu godinu zaredom stoje zagrebačka agencija Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri zajedno s HUP-ovom (Hrvatska udruga poslodavaca) Koordinacijom proizvođača, trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića. U suradnji s odabranim visokoobrazovnim ustanovama provode projekt koji studentima omogućuje rad na stvarnim komunikacijskim izazovima. Kroz razvoj društveno odgovornih kampanja studenti su imali prigodu ponuditi kreativna rješenja usmjerena na podizanje svijesti mladih o važnosti odgovorne konzumacije alkohola i opasnostima vožnje pod utjecajem alkohola.

U projektu su ove godine sudjelovala dva hrvatska sveučilišta - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilište Sjever. Nakon što su održana 'mala finala' u Varaždinu i Osijeku te odabrana dva najbolja studentska cjelovita komunikacijska plana, u 'velikom finalu', održanom 17. lipnja 2026., susrela su se dva četveročlana studentska tima sa Sveučilišta Sjever te s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.