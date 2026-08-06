Ovo je 5 mana života u studentskom domu na koje se svaki brucoš mora naviknuti

Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 5 d 06.08.2026
06. kolovoz 2026.
Neki studentski centri već su objavili rezultate natječaja za studentski dom. Stoga je vrijeme da se brucoši upoznaju s domskim čarima.
U novoj epizodi našeg redakcijskog podcasta usporedili smo studentski život u stanu s onim u studentskom domu. Brucoše je zanimalo koje su to mane života u studentskom domu, pa su se Hrvoje i Korana, koji su živjeli u Studentskom domu Cvjetno naselje i Studentskom domu Stjepan Radić, prisjetili najvećih.
Najveća mana je, smatra Hrvoje, manjak privatnosti. Studenti su ranije po domskim grupama znali tražiti i savjete poput - gdje u domu otići plakati.
- Mana je što nemaš nikakvu privatnost. Meni bi bilo najteže kada bih došao nakon cijelog dana posla ili faksa u sobu, a ne bih bio sam. Toliko si umoran i samo hoćeš doći u sobu i da nema nikog i da možeš zgasiti svjetlo, i onda te u sobi dočeka cimer koji igra igrice ili koji priča na mobitel glasno ili jednostavno živi svoj normalan život. I to je okej, ali tebi nekad treba taj moment da budeš sam i ti to ne možeš. Ne možeš ti u domu realno nigdje pobjeći i biti sam. Gdje plakati? Šetati po nasipu, nemam drugih ideja. U WC, tuševe, teretanu, navodi Hrvoje.
Korana dodaje da je jedna od većih mana i pranje odjeće. Zato neki studenti, oni koji dovoljno često odlaze kućama, prljavu odjeću često odnose kući na pranje.
- Moraš rezervirati termin, a često ih nedostaje pa prvi slobodni imaš tek za tjedan dana, plaća se dodatno, moraš tegliti i odjeću i deterdžent i omekšivač, kaže Korana.
Hrvoje dodaje da cijeli proces traje dosta dugo. Odjeća se ne bi smjela sušiti na hodnicima paviljona pa bi studenti trebali koristiti domske sušilice, što je onda i skuplje te produljuje vrijeme potrebno za oprati odjeću, a odjeća se često ne osuši dovoljno dobro. Stoga se mnogi studenti ipak odlučuju za sušenje na hodniku. Mana koja se nadovezuje na ovu jesu krađe osobnih stvari, pogotovo odjeće sa sušila na hodnicima, ali i posuđa iz kuhinje.
Korana dodaje da je mana što u čajnoj kuhinji nema pećnice, ali zato je menza gotovo uvijek na raspolaganju. Hrvoje bi u čajne kuhinje dodao stolce, da oni studenti koji si odluče skuhati obrok mogu ondje objedovati.
Koje su pozitivne strane života u domu, ali i odgovore na druga pitanja možete pronaći u podcastu u nastavku.
Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 5 d 06.08.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 48 d 24.06.2026
Navala na jesenski rok: Izašle liste najpopularnijih studija, borba 20 kandidata za jedno mjesto
Na zagrebačkoj ekonomiji čak se 20 kandidata bori za jedno mjesto u jesenskom roku. Objavljujemo stanje na svim dostupnim studijima.
12:12 18 h 11.08.2026
Promjena cijena ECTS bodova za studente u Zagrebu: Ovo je nova odluka
Donesena je nova odluka o ECTS bodovima za zagrebačke studente. Cijene ECTS bodova zaokružuju se jer su stare još računane u kunama.
09:59 20 h 11.08.2026
Prvi veliki SC objavio rezultate natječaja za dom: Provjerite jeste li na listi
Osječki SC objavio je rezultate natječaja za studentski dom. Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od dana objave rezultata.
13:39 8 d 03.08.2026
Domovi u Zagrebu poskupljuju treću godinu zaredom, studenti na nogama: Oglasio se i SC
Studenti su nezadovoljni zbog toga što Studentski centar u Zagrebu treću godinu zaredom poskupljuje smještaj u domovima. Iz SC-a daju pojašnjenje.
10:24 28 d 14.07.2026
Još jedan veliki SC mogao bi povećati cijene domova od jeseni: 'Značajan porast troškova energenata'
Ako Senat Sveučilišta u Rijeci u rujnu prihvati prijedlog Studentskog centra, prvi put od 2018. narast će cijene studentskih domova u Rijeci.
14:13 7 d 04.08.2026
Što sa studentskim domom ako faks upisujete u jesenskom roku? Jako ovisi o tome gdje ćete studirati
Proteklih godina jesenski krug natječaja za domove bio je otvoren samo u manjim studentskim gradovima, dok na većim sveučilištima nije ostalo mjesta.
09:19 8 d 03.08.2026
U zadnji čas objavljeni rezultati natječaja za studentski dom: Ovo su imena dobitnika
Studentski centar u Rijeci objavio je u ponedjeljak navečer rezultate natječaja za svoje domove, SN Trsat i SN Ivan Goran Kovačić.
21:50 1 d 10.08.2026
Otkazana vam je smjena na studentskom poslu? Možda vam poslodavac duguje novac
Ako ste na studentskom poslu došli u smjenu koju ste dobili, ali vam je ona na licu mjesta otkazana, možda vam poslodavac treba platiti naknadu.
15:19 1 d 10.08.2026
Matematičari dobivaju novu dekanicu: Cilj povećati broj studenata, evo kako to planira
Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci od prosinca dobiva novu dekanicu, Andreu Švob. Ona je trenutačno prodekanica za znanost.
08:50 1 d 10.08.2026
Kakvi su danas studenti? 'Dolaze na fakultet naviknuti dati točan odgovor, a ne postaviti dobro pitanje'
S dvjema profesoricama razgovaramo o motivaciji studenata. Nisu tromiji, već drukčiji i pragmatičniji, navode. Oblikuje ih i ranije školovanje.
09:39 2 d 09.08.2026
Što se u Hrvatskoj može graditi bez građevinske dozvole: Kućica na drvetu, ribnjak, električni pastir…
Pročešljali smo novi Pravilnik o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola.
15:44 14 h 11.08.2026
Dubrovnik nije samo za turiste, ovo se radi i gradi za domaće
Sportska igrališta u Dubrovniku prolaze kroz sustavnu obnovu. Izdvajaju se tri lokacije koje su u različitim fazama izvedbe.
15:42 14 h 11.08.2026
Iz inozemstva došlo oko 40 posto sezonaca više: Broj stranih radnika usprkos tome pada
Izdano je 106.395 dozvola za strane radnike od 1. siječnja do 31. srpnja. Jedna kategorija zaslužna je za ukupni pad u odnosu na isti period 2025.
16:01 14 h 11.08.2026
Tradicionalna jela u Orahovici: 'Kuhao se pileći paprikaš i pripremale langošice'
Manifestacija 'Stara jela za novo doba' okupila je željne domaće hrane i druženja. Kuhala su se tradicionalna jela poput paprikaša i langošica.
15:58 14 h 11.08.2026