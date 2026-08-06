Ovo je 5 mana života u studentskom domu na koje se svaki brucoš mora naviknuti

Neki studentski centri već su objavili rezultate natječaja za studentski dom. Stoga je vrijeme da se brucoši upoznaju s domskim čarima.

U novoj epizodi našeg redakcijskog podcasta usporedili smo studentski život u stanu s onim u studentskom domu. Brucoše je zanimalo koje su to mane života u studentskom domu, pa su se Hrvoje i Korana, koji su živjeli u Studentskom domu Cvjetno naselje i Studentskom domu Stjepan Radić, prisjetili najvećih.

Mane života u studentskom domu

Najveća mana je, smatra Hrvoje, manjak privatnosti. Studenti su ranije po domskim grupama znali tražiti i savjete poput - gdje u domu otići plakati.

- Mana je što nemaš nikakvu privatnost. Meni bi bilo najteže kada bih došao nakon cijelog dana posla ili faksa u sobu, a ne bih bio sam. Toliko si umoran i samo hoćeš doći u sobu i da nema nikog i da možeš zgasiti svjetlo, i onda te u sobi dočeka cimer koji igra igrice ili koji priča na mobitel glasno ili jednostavno živi svoj normalan život. I to je okej, ali tebi nekad treba taj moment da budeš sam i ti to ne možeš. Ne možeš ti u domu realno nigdje pobjeći i biti sam. Gdje plakati? Šetati po nasipu, nemam drugih ideja. U WC, tuševe, teretanu, navodi Hrvoje.

Korana dodaje da je jedna od većih mana i pranje odjeće. Zato neki studenti, oni koji dovoljno često odlaze kućama, prljavu odjeću često odnose kući na pranje.

- Moraš rezervirati termin, a često ih nedostaje pa prvi slobodni imaš tek za tjedan dana, plaća se dodatno, moraš tegliti i odjeću i deterdžent i omekšivač, kaže Korana.

Krađe osobnih stvari

Hrvoje dodaje da cijeli proces traje dosta dugo. Odjeća se ne bi smjela sušiti na hodnicima paviljona pa bi studenti trebali koristiti domske sušilice, što je onda i skuplje te produljuje vrijeme potrebno za oprati odjeću, a odjeća se često ne osuši dovoljno dobro. Stoga se mnogi studenti ipak odlučuju za sušenje na hodniku. Mana koja se nadovezuje na ovu jesu krađe osobnih stvari, pogotovo odjeće sa sušila na hodnicima, ali i posuđa iz kuhinje.

Korana dodaje da je mana što u čajnoj kuhinji nema pećnice, ali zato je menza gotovo uvijek na raspolaganju. Hrvoje bi u čajne kuhinje dodao stolce, da oni studenti koji si odluče skuhati obrok mogu ondje objedovati.

Koje su pozitivne strane života u domu, ali i odgovore na druga pitanja možete pronaći u podcastu u nastavku.