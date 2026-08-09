Ovih 10 stvari spakirajte za studentski dom, olakšat će vam život: 'Nek protumači svatko kako želi'

Produžni kabel je 'must have' za život u studentskom domu. A ovisno o domu u kojem ćete živjeti, život bi vam mogle olakšati još neke sitnice.

U našem redakcijskom podcastu usporedili smo studentski život u stanu s onim u studentskom domu. Hrvoje i Korana, koji su živjeli u Studentskom domu Cvjetno naselje i Studentskom domu Stjepan Radić, prisjetili su se koje će vam stvari dobro doći. Stoga, ako uskoro planirate pakiranje kofera, bacite oko na ovu listu stvari koje treba spakirati za studentski dom.

Što ponijeti u studentski dom?

Hrvoje ističe da je produžni kabel 'must have'. Ako ništa, dobro će vam doći jer utičnice uglavnom nisu dovoljno blizu krevetima, a svi ponekad tipkamo po mobitelu koji se puni dok ležimo na krevetu. Ponesite i jednu plastičnu posudu, sigurno ćete ponekad htjeti hranu iz menze ponijeti u sobu.

Nadalje, Hrvoje i Korana savjetuju da ponesete svoju posteljinu, deku i jastuk. Neki jastuci i jorgani imaju žute fleke od ranijih korištenja, a studenti deke često koriste za sjedenje vani, pa nikad ne možete biti sigurni gdje je deka ranije bila.

- Nisam nikad koristio od Studentskog centra jer meni to nikad nije izgledalo higijenski, bar ne na dovoljno visokoj razini da bi mene zadovoljilo, pa nek to protumači svatko kako želi, kaže Hrvoje.

Kuhalo za vodu?

Korana dodaje da će vam, ako ćete živjeti u domu u kojem studenti na katu dijele zajednički toalet, umivaonu i tuševe, dobro doći kućni ogrtač. Jednostavnije je i praktičnije u njemu prošetati od sobe do tuševa nego nositi odjeću za prije i nakon tuširanja, pogotovo jer u prostorijama s tuševima nema mnogo mjesta za odlaganje tih stvari. Iz istog razloga dobro će vam doći neka, na primjer, pletena torba ili plastična posuda u kojoj ćete nositi šampone, gelove za tuširanje i ostale stvari koje su vam potrebne za higijenu. Neki studenti za tuševe imaju i posebne šlape jer im se gadi stati ondje gdje stoje drugi studenti.

Hrvoje napominje da je kuhalo za vodu, iako veoma korisno, zabranjeno. Zabranjeno je i sušiti odjeću na hodniku, ali većina studenata to radi, pa bi vam moglo koristiti i sušilo za veš.

Pozitivne i negativne strane života u domu, kao i druge savjete možete pronaći u podcastu u nastavku.