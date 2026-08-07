Ovi učenički domovi već su objavili do kada primaju prijave studenata: Postoje i dva uvjeta

Učenički dom Novi Zagreb i Učenički dom Franje Bučara objavili su koji su uvjeti za primanje studenata u njihov smještaj.

Od 9.752 studenta, koliko ih se ove godine prijavilo na natječaj za studentske domove pri Studentskom centru u Zagrebu (SCZG), svoj će krevet dobiti njih 6.097. Podsjetimo, ove godine zagrebački domovi broje 906 kreveta manje, i to zbog obnove paviljona 5 i 6 u Studentskom domu Stjepan Radić te oštećenog paviljona 8 u Studentskom domu Lašćina. Stoga će dio studenata svoj smještaj i ove godine potražiti u učeničkim domovima.

Učenički dom Novi Zagreb ima dva uvjeta za studente

Neki učenički domovi već su objavili detalje o prijavama za studente u akademskoj godini 2026./2027. Jedan od njih je Učenički dom Novi Zagreb (UDNZ). Na službenoj stranici naveli su dva uvjeta za ostvarivanje prava na smještaj i prehranu studenata.

Kao prvo, studenti su se morali prijaviti na natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima SCZG-a. Kao drugo, nakon objave rezultata tog natječaja, studenti koji ne upadnu u studentski dom, a žele se prijaviti u Učenički dom Novi Zagreb, moraju popuniti online obrazac. Njegov naziv je 'Prijava za smještaj i prehranu u UDNZ u akademskoj godini 2026/2027. To je, stoji na stranici, potrebno učiniti najkasnije do 18. kolovoza. Podsjetimo, rezultati natječaja za zagrebačke studentske domove, priopćio je ranije SCZG, bit će poznati do 17. kolovoza.

Dodali su i jednu važnu napomenu. Naime, svi studenti bit će smješteni u učeničkim paviljonima, što znači da će morati poštovati kućni red. Prema njemu, studenti se u dom mogu vratiti do ponoći te ga mogu napustiti najranije u 6 ujutro.

Listu studenata zainteresiranih za smještaj u UDNZ šalju u Poslovnicu za smještaj SCZG-a. Nakon što oni odobre listu, studente koji su pravovremeno izvršili prijavu za UDNZ obavijestit će mailom o ostvarenom ili neostvarenom pravu na smještaj, a najkasnije do 31. kolovoza. Useljenje u dom počinje 1. rujna. Napominju da je cijena smještaja i prehrane 120 eura + troškovi upisa 10 eura te da su navedeni datumi podložni promjeni. Više detalja možete pronaći na službenoj stranici, koju je potrebno pratiti i zbog potencijalnih novosti nakon objave rezultata natječaja SCZG-a, a eventualne upite možete slati na [email protected].

Učenički dom Franje Bučara prijave zaprima do 23. kolovoza

Svi studenti koji žele ostvariti pravo na smještaj u Učeničkom domu Franje Bučara u akademskoj godini 2026./2027. obvezni su, stoji na službenoj stranici, izvršiti dvije prijave. Kao prvo, prijaviti se na Natječaj Studentskog centra u Zagrebu za smještaj studenata i kao drugo, ispuniti online prijavni obrazac Učeničkog doma Franje Bučara.

- Naglašavamo da je za ostvarivanje smještaja obvezno ispuniti oba uvjeta. Ispunjavanje online prijavnog obrasca Učeničkog doma Franje Bučara nije dovoljno samo po sebi, već je obvezna i prijava na Natječaj Studentskog centra u Zagrebu. Studenti koji ne izvrše obje prijave neće moći ostvariti pravo na smještaj u Domu. Molimo sve zainteresirane studente da prijave podnesu u propisanim rokovima te redovito prate obavijesti objavljene na mrežnim stranicama Studentskog centra u Zagrebu i Učeničkog doma Franje Bučara, stoji na službenoj stranici.

Prijave zaprimaju do 23. kolovoza 2026. Više detalja možete pronaći na službenoj stranici. Do zaključenja ovog članka ostali zagrebački učenički domovi na svojim službenim stranicama nisu objavili informacije o upisu studenata u 2026. godini. Dodajmo da na ovoj poveznici možete pronaći i Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2026./2027.

Iskustva studenata

Studenticu i studenta koji iza sebe imaju iskustvo života u učeničkom domu upitali smo da nam ispričaju kako to izgleda u praksi. Ivan je kao student živio u Učeničkom domu Franje Bučara jer, priča nam, nije uspio ostvariti pravo ni na jedan drugi. Dijelio je sobu s dvama cimerima, također studentima.

- Dom nije bio pretjerano uređen. Za nas studente nije bilo ograničenja niti pravila vezano za povratak u sobe, bili smo slobodni doći kad god želimo i raditi 'što god želimo', samo da smo uredni. Partyji su bili dozvoljeni, ali vikendom i nakon 12 sati bi se morala smanjiti glazba. Za pozitivne stvari cijelog tog iskustva naveo bih upoznavanje sa studentima koji su mi postali prijatelji za cijeli život, zajedništvo i navike koje ću također zauvijek imati. Negativna strana je manjak intimnosti, a i zbog loše infrastrukture doma osjećaj je bio malo negativan, kaže Ivan.

Dora je živjela u istom domu te potvrđuje da nije bilo pravila po pitanju vremena dolaska u sobu ili odlaska iz nje.

- Ali smetalo mi je što mi dečko nije mogao doći na sleepover, eventualno ako bi već preko dana došao pa bi samo ostao cijelu noć. Bilo mi se najteže naviknuti na toalete jer nisu bili u nekom stanju, ali inače pamtim to kao ok, pravo studentsko iskustvo. Najveća prednost cijena u odnosu na cijene privatnog smještaja, zaključuje Dora.