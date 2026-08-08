Ove menze rade i tijekom ljeta: Provjerite gdje možete doći pojesti topli obrok

Neki studentski restorani u Splitu i Šibeniku rade i tijekom ljeta. Iako ne možete koristiti iksicu, možete doći pojesti obrok po punoj cijeni.

Iako je većina menzi diljem države na ljetnoj pauzi, neke i u ljetnim mjesecima pripremaju obroke za svoje goste. Podsjetimo, studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu pravo na potporu za subvencioniranu prehranu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

Možete jesti, ali bez popusta

S obzirom na to da studenti u tom razdoblju ne mogu koristiti iksicu, ali i da je većina njih kod kuće, a ne u studentskom domu, menze su na ljetnoj pauzi. Ipak, valja podsjetiti da u onim menzama koje rade možete objedovati, samo što nećete imati subvenciju koja vam inače služi kao 'popust'. Dakle, građani, uključujući studente, obroke mogu kupovati i tijekom ljeta ako su menze otvorene, ali prema njihovoj ekonomskoj cijeni.

Ako se nalazite u Šibeniku, za doručak i ručak otvorena su vam vrata restorana Palacin. Sve do 13. rujna doručak se poslužuje od 8 do 10 sati, a ručak od 11:30 do 13:30 sati. Večera se ne posluživati tijekom ljetnog razdoblja.

Menze i u Splitu rade i tijekom ljeta

Gladni nećete ostati ni u Splitu. Kako stoji na njihovim službenim stranicama, s radom tijekom ljeta nastavili su Restoran Kampus, Restoran Hostel Spinut i Zalogajnica B.B.

Većina studentskih restorana s radom nastavlja u rujnu. U ovom članku možete pronaći kada se otvaraju sve menze u Zagrebu.