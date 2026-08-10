Matematičari dobivaju novu dekanicu: Cilj povećati broj studenata, evo kako to planira

Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci od prosinca dobiva novu dekanicu, Andreu Švob. Ona je trenutačno prodekanica za znanost.

Nova dekanica Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci bit će izvanredna profesorica Andrea Švob. Izabrana je na sjednici fakultetskog vijeća u srpnju, dok će mandat preuzeti u prosincu te će on trajati tri godine, do prosinca 2029. Na izborima je bila jedina kandidatkinja. Dosadašnjem dekanu Deanu Crnkoviću istječe drugi uzastopni mandat pa se ni nije mogao više kandidirati.

Najavljuje unaprjeđenje studija 'vodeći računa o razvoju matematičke struke, potrebama tržišta rada i interesima studenata'

Švob (42) je od ove veljače na fakultetu i prodekanica za znanost, projekte i međunarodnu suradnju. Sadašnji dekan Crnković bio joj je mentor na poslijediplomskom doktorskom studiju matematike PMF-a u Zagrebu. U programu rada Švob navodi kako će joj cilj, između ostalog, biti modernizacija raznih kolegija diplomskih studija s ciljem povećanja osposobljenosti studenata za tržište rada.

- Dok se dio nastave na diplomskim studijima nastavničkog smjera provodi u suradnji sa školama, dio nastave na diplomskom studiju Diskretna matematika i primjerene provodi se u suradnji s privredom, što je praksa s kojom treba nastaviti i dodatno je intenzivirati, piše Švob u programu rada.

Naime, na Fakultetu za matematiku mogu se studirati prijediplomski studij Matematike te nekoliko diplomskih studija: Matematika, Matematika i informatika, Diskretna matematika i primjene, te diplomski studij na engleskome Discrete Mathematics and Its Applications. Fakultet sada broji 36 djelatnika. Buduća dekanica ističe da će ulagati napore kako bi kadrovska struktura na fakultetu bila adekvatna i da bi se dostigao broj matematičara na ostalim većim sveučilištima u Hrvatskoj. Švob nastavlja kako će naglasak biti i na jačanju povezanosti nastavnih sadržaja s potrebama gospodarstva.

- U prethodnom mandatnom razdoblju stvoreni su preduvjeti za razvoj novih diplomskih studija matematike te novih modula postojećih studijskih programa, a pokrenute su i izmjene i dopune važećih studijskih programa. U predstojećem razdoblju nastavit će se započete aktivnosti s ciljem modernizacije i daljnjeg unaprjeđenja studijskih programa, vodeći računa o razvoju matematičke struke, potrebama tržišta rada i interesima studenata, navodi Švob.

Ključni prioritet povećanje broja studenata - put k tome vidi popularizacijom i međunarodnom vidljivošću

Zatim, Švob u programu rada ističe da će jedan od ključnih prioriteta biti povećanje broja studenata. To misli ostvariti aktivnostima popularizacije matematike i fakulteta u Primorsko-goranskoj županiji, u susjednim županijama i na nacionalnoj razini, kao i jačanjem međunarodne vidljivosti te razvijanjem aktivnosti usmjerenih privlačenju međunarodnih studenata. Navodi i da će se upravo rastem broja studenata povećati prihodi, što će se činiti i uz povećanje dobivenih znanstvenih i stručnih projekata te kroz razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja i strateških mikrokvalifikacija.

- Cilj je zadržati visoku kvalitetu studijskih programa te istodobno povećati njihovu prepoznatljivost i privlačnost budućim studentima, piše Švob te dodaje da će se poticati prijavljivanje novih znanstvenih projekata, raditi na povećanju broja gostovanja stranih znanstvenika te pratiti provedba programskih ugovora.

Želi da fakultet postane samostalan od sveučilišta

Isto, istaknula je kako fakultet nema pravnu osobnost, već djeluje kao podružnica Sveučilišta u Rijeci. Naime, fakultet je taj naziv dobio 2021. godine, dok je od 2007. do tada djelovao kao Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Švob najavljuje da će nastaviti nastojanja da postanu fakultet s pravnom osobnošću, što kaže da je važno zbog načina na koji je napisan Zakon o visokom obrazovanju.

- Određene poslove poput računovodstvenih poslova i održavanja informatičke infrastrukture za fakultet obavljaju stručne službe Sveučilišta u Rijeci. U predstojećem razdoblju nastavit će se dobra suradnja sa stručnim službama Sveučilišta, ali i podržati usavršavanje i jačanje kapaciteta vlastitih službi te raditi na daljnjem unapređenju administrativne podrške nastavnim, znanstvenim i stručnim aktivnostima fakulteta, zaključuje Švob u programu rada uz opasku kako će aktivno sudjelovati u planiranju i pronalaženju rješenja za proširenje i optimalnije korištenje prostora unutar postojećih kapaciteta na kampusu.

Životopis i program rada buduće dekanice možete proučiti u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.