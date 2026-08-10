U zadnji čas objavljeni rezultati natječaja za studentski dom: Ovo su imena dobitnika

Studentski centar u Rijeci objavio je u ponedjeljak navečer rezultate natječaja za svoje domove, SN Trsat i SN Ivan Goran Kovačić.

Pišu: Korana Povijač, Hrvoje Debeljak

SC Rijeka objavio je rezultate natječaja za studentski dom u ponedjeljak navečer. Upravo ponedjeljak bio je zadnji dan za objavu rezultata, kako su iz SC-a obećali u tekstu natječaja, a studenti su cijeli dan bili 'na iglama' i pitali se zašto rezultati još nisu objavljeni. Oni su postali dostupni iza 20 sati, ali internetska stranica i dalje se slabo učitava. Rezultati su dostupni u dokumentu na kraju članka. Valja napomenuti kako internetska stranica SC-a Rijeka cijeli dan usporeno radi te se teško učitava.

Rezultati pokazuju kako je dom dobilo 1.250 studenata, a prijavljenih je bilo 2.065. To znači kako 815 studenata nije ostvarilo pravo na dom.

Kako se žaliti? Potrebno slati preporučenom poštom

U natječaju stoji da studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja privremene rang-liste mogu podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu: 'Studentski centar Rijeka, Povjerenstvo za rješavanje prigovora, Ulica Radmile Matejčić 5, 51000 RIJEKA, s naznakom Prigovor na rezultate natječaja'.

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj. Studenti mogu samostalno putem online prijave provjeriti kriterije temeljem kojih su ostvarili bodove. Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od 15 dana po isteku roka za prigovore na web stranici SCRI-ja.

Isto tako, iz SC-a napominju da je riječ o privremenoj rang-listi pa upozoravaju studente kako postoji mogućnost promjene poretka nakon isteka roka za prigovore i utvrđivanja konačne rang-liste. Slijedom toga, studenti koji su trenutačno iznad crte mogu nakon objave konačne rang-liste biti ispod crte, objašnjavaju.

- Studente koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u jednom od studentskih naselja Studentskog centra Rijeka, a žele zamijeniti dodijeljeno studentsko naselje, obavještavamo da će zamjene biti moguće tek nakon objave konačne rang-liste. Nakon objave konačne rang-liste studenti trebaju dostaviti ime i prezime osobe s kojom žele izvršiti zamjenu. Rok za dostavu navedenih podataka bit će naknadno objavljen. Uvjet za zamjenu studentskog naselja jest da se zamjena obavlja između osoba istoga spola. Studenti koji neće uspjeti pronaći odgovarajuću zamjenu moći će iskazati interes za zamjenu studentskog naselja, a preseljenje će im biti omogućeno tijekom akademske godine kada se za to steknu uvjeti, odnosno kada se u željenom studentskom naselju oslobodi mjesto. Redoslijed preseljenja određivat će se prema ostvarenom broju bodova. Iskazivanje interesa za zamjenu bit će moguće isključivo nakon objave konačne rang-liste. Sve molbe pristigle prije objave konačne rang-liste neće se razmatrati, stoji na stranicama SC-a.

U Zagrebu se rezultati očekuju sljedeći tjedan

Podsjetimo, četiri najveća SC-a upitali smo koliko su prijava zaprimili na ovogodišnjem natječaju, a koliko kreveta imaju na raspolaganju. Iz SCRI-ja tada su nam rekli da su na ovogodišnjem natječaju zaprimili 2.069 prijava za subvencionirano stanovanje u svojim objektima, a da kapacitet za subvencionirano stanovanje iznosi 1.250 kreveta. Riječ je o domovima Studentsko naselje Trsat i Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić. Postoji mogućnost da će cijene stanarina u tim domovima od jeseni rasti, o čemu smo više pisali ovdje.

Dodajmo da je SC u Osijeku već objavio rezultate natječaja za domove. Zagrebački SC to će učiniti do 17. kolovoza, dok je SC u Splitu u natječaju naveo da će privremeni rezultati biti objavljeni najkasnije do kraja druge polovine kolovoza.

Rezultate natječaja možete pronaći u dokumentu u nastavku. Ispod su i prosjeci visokih učilišta. Napomena: dokument ima više stranica, da biste vidjeli sve potrebno je listati s desna na lijevo.