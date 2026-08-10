Otkazana vam je smjena na studentskom poslu? Možda vam poslodavac duguje novac

Kako dati otkaz na studentskom poslu i što je s otkaznim rokom? Evo koji su koraci
Studenti koji se prvi put susreću s radom preko student servisa ponekad nisu sigurni kako dati otkaz na poslu i moraju li odraditi otkazni rok.
08:33 3 d 08.08.2026
10. kolovoz 2026.
Ako ste na studentskom poslu došli u smjenu koju ste dobili, ali vam je ona na licu mjesta otkazana, možda vam poslodavac treba platiti naknadu.
Na studentskom poslu ponekad se može dogoditi da vas nadređeni zaboravi službeno upisati za smjenu, iako vam je rekao da taj dan radite. Ili da dođete na posao i na licu mjesta saznate da iz određenog razloga tog dana ipak nećete raditi. Malo studenata zna da vam poslodavac u tom slučaju, ako radite preko student servisa Studentskog centra u Zagrebu (SCZG), prema Općim uvjetima poslovanja možda treba isplatiti dio dnevnice.
- Naručitelj posla je dužan poduzimati sljedeće radnje (...): platiti 4 sata rada ako izvođač dođe do mjesta rada, a krivnjom naručitelja posao bude otkazan, stoji u Općim uvjetima.
Dodajmo da je jedna od obveza naručitelja i da prije početka obavljanja posla utvrdi identitet izvođača. Isto tako, obveza radnika odnosno studenta jest osobno obavljati preuzeti posao. Stoga je rad na tuđi studentski ugovor, iako čest, zabranjen.
Prema Općim uvjetima SCZG-a obveza naručitelja prema studentu je i prije početka obavljanja posla potpisati Ugovor o obavljanju studentskog posla. Prije ugovaranja posla potrebno je pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača, kako bi izvođaču pravovremeno dao informacije o poslu. Ako nije drugačije dogovoreno, poslodavac studentu treba osigurati najmanje 4 sata rada ili naknadu u vrijednosti od 4 sata rada, ako se posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 4 sata.
Izvođaču treba osigurati i uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima, odnosno pridržavati se propisa o zaštiti na radu i zaštiti od požara, a posebno: upoznati izvođača s uvjetima rada, predati mu odgovarajuću opremu i sredstva za rad i poduzeti potrebne mjere da se izvođač osposobi prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Prije početka obavljanja samostalnog posla poslodavac izvođača treba osposobiti za rad na siguran način.
Kako dati otkaz na studentskom poslu i što je s otkaznim rokom? Evo koji su koraci
Studenti koji se prvi put susreću s radom preko student servisa ponekad nisu sigurni kako dati otkaz na poslu i moraju li odraditi otkazni rok.
08:33 3 d 08.08.2026
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Naručitelj posla treba zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova. Treba obavijestiti posrednika u slučaju da se izvođač prilikom obavljanja studentskog posla ozlijedi. Odmah po završetku ugovorenog posla treba dostaviti posredniku ovjereni Ugovor, s utvrđenim i potpisanim obračunom i izjavom o obavljenom poslu. Izjava je sastavni dio Ugovora.
Poslodavac treba platiti naknade za obavljeni posao na račun posrednika najkasnije 15 dana od završetka posla. Podsjetimo, nakon što poslodavac to obavi, student servis mora prebaciti novac studentu, a za to zakon predviđa rok od najviše tri radna dana. Treba platiti i 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom. Treba platiti naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene Izvođaču koji radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.) putuje izvan svog mjesta prebivališta - boravišta treba o vlastitom trošku osigurati hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova, ako je dogovoreno. Treba obrađivati i čuvati osobne podatke izvođača u skladu s pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
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