Studenti mogu raditi i na ugovor o radu, to ih čini pozamašan broj unatoč gubitku prava

Redoviti studenti od zakonskih izmjena u 2022. mogu raditi na ugovor o radu. No, pritom gube niz studentskih prava. Država im u cijelosti pokriva troškove školarine, ali studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje, subvencioniranu hranu u menzi, stanovanje u studentskim domovima, pravo na državne stipendije i jeftiniji javni prijevoz.

Ipak, dio studenata odlučuje se na takav rad, dapače, radi se o tisućama. U ovoj akademskoj godini 7.640 redovitih studenata radi 'za stalno', odnosno na ugovor na radu, poručuju na naš upit iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ukupni broj redovitih studenata je 107.205, što znači da ih na ugovor o radu prijavljeno 7,13 posto. Napomenimo da se ovi podatci ne odnose na redovite studente koji obavljaju studentske poslove uz studentske ugovore. Svoja studentska prava studenti mogu vidjeti u ISSP sustavu (Informacijski sustav studentskih prava).