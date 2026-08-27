Studenti mogu raditi i na ugovor o radu, to ih čini pozamašan broj unatoč gubitku prava

Tisuće redovitih studenata bira raditi na ugovor o radu, čime gube gotovo sva studentska prava. Dakako, to čini i velik broj izvanrednih studenata.
Redoviti studenti od zakonskih izmjena u 2022. mogu raditi na ugovor o radu. No, pritom gube niz studentskih prava. Država im u cijelosti pokriva troškove školarine, ali studenti gube pravo na zdravstveno osiguranje, subvencioniranu hranu u menzi, stanovanje u studentskim domovima, pravo na državne stipendije i jeftiniji javni prijevoz.
Ipak, dio studenata odlučuje se na takav rad, dapače, radi se o tisućama. U ovoj akademskoj godini 7.640 redovitih studenata radi 'za stalno', odnosno na ugovor na radu, poručuju na naš upit iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ukupni broj redovitih studenata je 107.205, što znači da ih na ugovor o radu prijavljeno 7,13 posto. Napomenimo da se ovi podatci ne odnose na redovite studente koji obavljaju studentske poslove uz studentske ugovore. Svoja studentska prava studenti mogu vidjeti u ISSP sustavu (Informacijski sustav studentskih prava).
Izvanredni studenti sami snose troškove studija, a je li to u potpunosti ili dijelom, odlučuju visoka učilišta. Upravo zbog toga većina izvanrednih studenata radi kako bi pokrili troškove studiranja, što sada pokazuju i podaci. Na ugovor o radu prijavljeno je 65,71 posto izvanrednih studenata. U brojkama, tako je zaposleno 26.498 izvanrednih studenata od njih 40.325. Valja napomenuti kako i izvanredni studenti imaju pravo raditi putem studentskih ugovora, što nije uključeno u ovim podatcima. Izvanredni studenti, dodajmo, nemaju pravo na menzu, dopunsko zdravstveno osiguranje (ali imaju na obvezno), niti stanovanje u studentskim domovima.