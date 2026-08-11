Promjena cijena ECTS bodova za studente u Zagrebu: Ovo je nova odluka

Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 5 d 06.08.2026
11. kolovoz 2026.
Donesena je nova odluka o ECTS bodovima za zagrebačke studente. Cijene ECTS bodova zaokružuju se jer su stare još računane u kunama.
Za nekoliko centi rastu cijene ECTS bodova studentima Sveučilišta u Zagrebu, dok visina participacije za one koji je moraju plaćati raste za nekoliko eura. Naime, donesena je nova odluka o visini participacije na razini Sveučilišta u Zagrebu za sljedeću akademsku godinu, 2026./27. Određene su cijene maksimalne participacije te maksimalne cijene ECTS bodova po znanstvenim područjima.
Tako maksimalna participacija za biomedicinsko i umjetničko područje raste s 1.274,14 eura na 1.278 eura. Iznos ECTS boda u tom području ide s 21,24 na 21,30 eura. Stara cijena maksimalne participacije u biotehničkom, prirodoslovnom i tehničkom području je 1.114,87 eura, dok je nova 1.116 eura. ECTS bod ide s 18,58 na 18,60 eura. U društvenom i humanističkom području maksimalna participacija raste s 955,60 na 960 eura, dok ECTS bod raste s 15,93 na 16 eura.
Kako je pojašnjeno na Senatu Sveučilišta u Zagrebu u svibnju, raspravljalo se o tri prijedloga modela participacije, a ovaj je odabran jer je po visini iznosa istovjetan odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz 2024. i 2025. godine te odlukama Senata iz istog razdoblja. Zapravo je došlo do zaokruživanja iznosa iz kuna u eure, budući da stara odluka na koju su se pozivali fakulteti datira u 2013. godinu daleko prije uvođenja eura.
- Također je istaknuto da je Odbor za proračun podržao zaokruživanje iznosa radi pojednostavljenja poslovnih procesa i otklanjanja poteškoća uočenih u uredima za poslovanje na sastavnicama. Prijedlog Odluke prethodno su prihvatili Rektorski kolegij u užem sastavu i Rektorski kolegij u širem sastavu te je upućen Senatu na razmatranje i donošenje, navedeno je, a Senat je odluku donio jednoglasno.
U samoj odluci pojašnjeno je da je preporučeni prag za naplatu punog iznosa 30 ECTS bodova. Oni koji prikupe manje od 30 ECTS-a, dakle, trebaju plaćati punu cijenu školarine. Sam model donosi fakultet pojedinačno, a potvrđuje ga Senat Sveučilišta u Zagrebu.
Valja napomenuti kako se ovdje radi o maksimalnim iznosima. Studentima fakulteti mogu naplatiti i manje, pa je svakako važno da se studenti informiraju i u odlukama na internetskim stranicama svojih fakulteta. Cijelu novu odluku Sveučilišta u Zagrebu možete pogledati ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.
Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 5 d 06.08.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 48 d 24.06.2026
Navala na jesenski rok: Izašle liste najpopularnijih studija, borba 20 kandidata za jedno mjesto
Na zagrebačkoj ekonomiji čak se 20 kandidata bori za jedno mjesto u jesenskom roku. Objavljujemo stanje na svim dostupnim studijima.
12:12 18 h 11.08.2026
U zadnji čas objavljeni rezultati natječaja za studentski dom: Ovo su imena dobitnika
Studentski centar u Rijeci objavio je u ponedjeljak navečer rezultate natječaja za svoje domove, SN Trsat i SN Ivan Goran Kovačić.
21:50 1 d 10.08.2026
Otkazana vam je smjena na studentskom poslu? Možda vam poslodavac duguje novac
Ako ste na studentskom poslu došli u smjenu koju ste dobili, ali vam je ona na licu mjesta otkazana, možda vam poslodavac treba platiti naknadu.
15:19 1 d 10.08.2026
Matematičari dobivaju novu dekanicu: Cilj povećati broj studenata, evo kako to planira
Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci od prosinca dobiva novu dekanicu, Andreu Švob. Ona je trenutačno prodekanica za znanost.
08:50 1 d 10.08.2026
Kakvi su danas studenti? 'Dolaze na fakultet naviknuti dati točan odgovor, a ne postaviti dobro pitanje'
S dvjema profesoricama razgovaramo o motivaciji studenata. Nisu tromiji, već drukčiji i pragmatičniji, navode. Oblikuje ih i ranije školovanje.
09:39 2 d 09.08.2026
Završila PMF, a onda napravila zaokret: 'Rečenica mog tate me šokirala. Ne vidim poniženje'
Voljela je kemiju. To je neosporno. Ali još od vrtića slušala je o fakultetu. Ništa drugo nije se usudila uzeti u obzir. A onda nakon PMF-a, preokret.
09:38 2 d 09.08.2026
Što se u Hrvatskoj može graditi bez građevinske dozvole: Kućica na drvetu, ribnjak, električni pastir…
Pročešljali smo novi Pravilnik o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola.
15:44 14 h 11.08.2026
Dubrovnik nije samo za turiste, ovo se radi i gradi za domaće
Sportska igrališta u Dubrovniku prolaze kroz sustavnu obnovu. Izdvajaju se tri lokacije koje su u različitim fazama izvedbe.
15:42 14 h 11.08.2026
Iz inozemstva došlo oko 40 posto sezonaca više: Broj stranih radnika usprkos tome pada
Izdano je 106.395 dozvola za strane radnike od 1. siječnja do 31. srpnja. Jedna kategorija zaslužna je za ukupni pad u odnosu na isti period 2025.
16:01 14 h 11.08.2026
Tradicionalna jela u Orahovici: 'Kuhao se pileći paprikaš i pripremale langošice'
Manifestacija 'Stara jela za novo doba' okupila je željne domaće hrane i druženja. Kuhala su se tradicionalna jela poput paprikaša i langošica.
15:58 14 h 11.08.2026