Promjena cijena ECTS bodova za studente u Zagrebu: Ovo je nova odluka

Donesena je nova odluka o ECTS bodovima za zagrebačke studente. Cijene ECTS bodova zaokružuju se jer su stare još računane u kunama.

Za nekoliko centi rastu cijene ECTS bodova studentima Sveučilišta u Zagrebu, dok visina participacije za one koji je moraju plaćati raste za nekoliko eura. Naime, donesena je nova odluka o visini participacije na razini Sveučilišta u Zagrebu za sljedeću akademsku godinu, 2026./27. Određene su cijene maksimalne participacije te maksimalne cijene ECTS bodova po znanstvenim područjima.

Nove cijene ECTS bodova, ovisno o području - 21,30 eura, 18,60 eura, 16 eura

Tako maksimalna participacija za biomedicinsko i umjetničko područje raste s 1.274,14 eura na 1.278 eura. Iznos ECTS boda u tom području ide s 21,24 na 21,30 eura. Stara cijena maksimalne participacije u biotehničkom, prirodoslovnom i tehničkom području je 1.114,87 eura, dok je nova 1.116 eura. ECTS bod ide s 18,58 na 18,60 eura. U društvenom i humanističkom području maksimalna participacija raste s 955,60 na 960 eura, dok ECTS bod raste s 15,93 na 16 eura.

Cijene participacija, UNIZG | foto: srednja.hr

Zaokruživanje iznosa radi pojednostavljenja poslovnih procesa, stoji u zapisniku Senata

Kako je pojašnjeno na Senatu Sveučilišta u Zagrebu u svibnju, raspravljalo se o tri prijedloga modela participacije, a ovaj je odabran jer je po visini iznosa istovjetan odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz 2024. i 2025. godine te odlukama Senata iz istog razdoblja. Zapravo je došlo do zaokruživanja iznosa iz kuna u eure, budući da stara odluka na koju su se pozivali fakulteti datira u 2013. godinu daleko prije uvođenja eura.

- Također je istaknuto da je Odbor za proračun podržao zaokruživanje iznosa radi pojednostavljenja poslovnih procesa i otklanjanja poteškoća uočenih u uredima za poslovanje na sastavnicama. Prijedlog Odluke prethodno su prihvatili Rektorski kolegij u užem sastavu i Rektorski kolegij u širem sastavu te je upućen Senatu na razmatranje i donošenje, navedeno je, a Senat je odluku donio jednoglasno.

U samoj odluci pojašnjeno je da je preporučeni prag za naplatu punog iznosa 30 ECTS bodova. Oni koji prikupe manje od 30 ECTS-a, dakle, trebaju plaćati punu cijenu školarine. Sam model donosi fakultet pojedinačno, a potvrđuje ga Senat Sveučilišta u Zagrebu.

Valja napomenuti kako se ovdje radi o maksimalnim iznosima. Studentima fakulteti mogu naplatiti i manje, pa je svakako važno da se studenti informiraju i u odlukama na internetskim stranicama svojih fakulteta. Cijelu novu odluku Sveučilišta u Zagrebu možete pogledati ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.